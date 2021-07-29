Спасибо дяде честных правил

Российский академический молодежный театр / Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Вековой юбилей отмечает этим летом российский академический молодежный театр. А зданию, где он располагается, исполняется 200 лет. О нем наш рассказ.

Здание Российского академического молодежного театра (РАМТа) — не просто сосед, но, можно сказать, близкий родственник Большого и Малого театров.

В 1821 году участник наполеоновских войн генерал-майор Константин Полторацкий, вернувшись из расположения войск во Франции и женившись на фрейлине Высочайшего двора княжне Софье Голицыной, строит дом в Москве на Театральной площади, двести лет назад она называлась Петровской.

Архитектор Осип Бове проектировал здание как часть единого ансамбля площади. Центральное место в композиции предназначалось Петровскому театру, напротив которого архитектор расположил сквер, а по периметру площади — четыре здания с одинаковыми фасадами, с открытыми галереями на первых этажах, которые, как теперь принято говорить, были функциональными: сдавались в аренду под магазины. Второй этаж дома был жилым. Бальная зала занимала в особняке центральное место. По легенде, Александр Пушкин, приезжая в Москву, танцевал здесь с Анной Керн, которая приходилась генералу Полторацкому племянницей. А племянника, Александра Полторацкого, вывел в своем знаменитом романе в образе Онегина. Тот самый «дядя честных правил» — это и есть герой пяти войн Константин Полторацкий: строя свой дом в Москве, он упал с лесов и долгое время хворал.

В 1840 году владельцем дома становится купец П. Бронников, который через 29 лет сдал бельэтаж дома «Артистическому кружку», созданному по инициативе драматурга Александра Островского — частный театр был организован в обход официального запрета. На первом этаже устроился трактир Бронникова, где после спектаклей собирались актеры, литераторы и публика.

В 1882 году Михаил Лентовский открывает в этом здании Новый драматический театр, достроив третий этаж и оборудовав зрительный зал на 1500 мест. Лентовский — человек, влюбленный в театр. Начинал он как актер Малого театра и популярный куплетист, потом увлекся режиссурой и организовывал народные зрелища и гулянья, создавал и строил театры. На Театральной площади он открыл Новый театр, сценографом в котором был великий Шехтель. А после пожара архитектор Фрейденберг перестраивает здание, придав ему сегодняшний облик.

Еще через четыре года в здании открывается Шелапутинский театр, названный по имени купца и мецената Павла Шелапутина.

В течение десяти лет все три театра, расположенные на Театральной площади, были единым целым.

В 1889-м дом был перестроен по проекту архитектора Александра Каминского. Большой и Малый театры имели общую труппу: одни и те же актеры играли музыкальные спектакли в Большом, а драматические — в Малом.

А в 1898 году в здание въезжает Императорский новый театр. Он обеспечивает работой разросшуюся труппу Малого театра и становится, по сути, его молодежным филиалом. Руководство взял на себя режиссер Малого театра Александр Ленский.

Но начинается новый век, и здание переходит из рук в руки. В 1913-м театр Незлобина делит сцену с Первой студией МХТ, в 1920-х в здании часто идут оперные и балетные спектакли Большого театра.

В 1924 году Первой студии МХТ присваивают статус академического театра и название «МХАТ 2-й». Труппой руководил племянник великого писателя Михаил Чехов. А после его эмиграции в 1928-м — Иван Берсенев. Разногласия в руководстве не способствовали выживанию театра в годы ужесточения цензуры, и в 1936 году появилось постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о его закрытии.

СССР. Москва. 19 августа 1950 г. Здание Центрального Детского Театра (ЦДТ) на площади Свердлова / Фото:Сергей Иванов-Аллилуев / ТАСС

В том же году здание переходит в распоряжение Центрального детского театра, созданного 15 лет назад 16-летней Наталией Сац. Интерес к спектаклям был огромный, бывало, что дети сидели по двое на одном стуле. «Да, надо любить это трудное дело, надо любить эти застывшие, внимательные мордашки, согретые отсветами рампы, вскрики и реплики общительного зала, высокий звук аплодирующих детских ладошек...» — так описывал атмосферу детского театра Лев Кассиль.

А потом наступила черная полоса — в 1937 году Наталия Сац была репрессирована как жена «врага народа», а в 1939-м произошел пожар, в огне погибли исторические интерьеры. Вскоре началась война и актеры вошли в состав фронтовых концертных бригад. Лишь в 1947 году театр смог вернуться на свою сцену. В 1950–1960-е годы ЦДТ был одним из самых популярных столичных театров, здесь ставил спектакли Анатолий Эфрос, играл Олег Ефремов. С 1955 по 1960 год театр возглавляла сподвижница Станиславского Мария Осиповна Кнебель. Здесь всю жизнь проработала актриса Валентина Сперантова. Для театра писали пьесы Сергей Михалков, Виктор Розов, Григорий Полонский, Юрий Щекочихин. Здесь начинали профессиональную жизнь Олег Ефремов, Олег Анофриев, Геннадий Сайфулин, Лев Дуров, Ирина Муравьева, Ян Арлазоров, Сергей Шакуров.

Российский академический молодежный театр, который располагается в здании сегодня, получил свое название в 1992 году. Пост его художественного руководителя с 1980 года и по сей день занимает Алексей Бородин. В репертуар популярного у москвичей РАМТАа входят не только постановки для молодежной аудитории, но и спектакли для зрителей любого возраста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Леднев, историк Москвы, экскурсовод:

— Здания Большого и Малого театров олицетворяют все самое благородное в архитектуре. Возведенное же по заказу Константина Полторацкого выглядит на их фоне, на мой взгляд, как пародия на стоящий напротив Малый театр. Оно приобрело все упаднические черты эпохи эклектики в архитектуре, тем не менее уже трудно представить Театральную площадь без этого объекта.