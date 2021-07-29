Театр веков: Великий Новгород рассказывает историю давно минувших лет

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В будущем году Великий Новгород станет центром празднований 1160-летия зарождения российской государственности. Этот древний город, насчитывающий 544 объекта культурного наследия, 37 из которых находятся под охраной ЮНЕСКО, претендует на звание столицы «Серебряного ожерелья России» — большого туристического проекта, объединяющего населенные пункты северо-запада страны, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры.

Жара в этом году приструнила обычно ветреную, капризную погоду в Великом Новгороде.

Хотя за тринадцать веков существования один из самых старейших российских городов вряд ли чем удивишь. А вот он любого гостя завораживает сразу. Куда ни пойдешь, все здесь легендами да древней историей дышит. Вот и мост пешеходный через Волхов особенный. В наши дни из-за изогнутой формы называют его «горбатым». А без малого 900 лет назад Софийскую и Торговую стороны связывал мост Великий.

Для туристов здесь своеобразная точка отсчета. Даже, скорее, распутье. Не сразу разберешь, с чего начинать путешествие по городу-музею, раскинувшемся на двух берегах живописной реки. Помогли нам историки: сотрудники Новгородской археологической экспедиции МГУ имени М. В. Ломоносова специально для «Вечерней Москвы» составили маршрут по самым значимым местам, хранящим память об истоках Древней Руси.

Княжий камень

Огромный, 40-тонный валун расположен практически на краю холма всего в паре километров от центра современного города. Тихо плещется у берега загадочный Волхов: где еще такую реку найдешь? Начало берет из озера Ильмень, а впадает в Ладогу. Здесь, между двух озер, люди жили со времен неолита. Занимались сельским хозяйством, охотой. А в IX веке племена ссориться между собой начали, и, как гласит Радзивилловская летопись, в 862 году решили славяне и угро-финны призвать в качестве третейского судьи варяжского князя Рюрика. В память об этом событии и установлен здесь валун — «Княжий камень».

— На Городище, названном впоследствии Рюриковым, возник первый политический, административный и военный центр разрозненных племен, — рассказывает старший научный сотрудник Центра организации археологических исследований при Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике, руководитель Троицкого раскопа Андрей Степанов. — Поэтому призвание варягов традиционно считается отправной точкой русской государственности. При раскопках археологи обнаружили здесь остатки древней крепости, в которой располагалась резиденция князей вплоть до вступления на трон Ивана Грозного.

Кстати, по одной из версий, Новгород назван Новым Городом относительно древнего поселения, находившегося здесь, на Городище. А приставка «Великий» в названии города впервые появляется в летописях XII века. Уже к этой эпохе относятся стоящая неподалеку церковь Спаса на Нередице и руины древнего Благовещенского храма.

Все здесь начиналось, на крутом берегу холма, между двух озер. И в дальнейшем князья приглашались новгородцами «на служение» на основе строгого договора. Перед нарушившим его легко открывали ворота, князю Всеволоду, например, в 1212 году так и заявили: «Не хочем тебе, пойди, камо хочеши».

Торговый, вольный город. Чтобы представить, как он выглядел, отправляемся в главное место общественной жизни. Здесь, на правом берегу Волхова, аккурат напротив кремля-детинца расположились торговые ряды: кафтанный, хлебный, рыбный… Было их когда-то аж сорок два. За ними — дома купеческие возвышались.

А на площади, в окружении белоснежных храмов, издавна решались все житейские, политические, коммерческие и духовные дела новгородской республики. Некоторое время здесь же располагалась резиденция Ярослава Мудрого, оттого и сохранилось название — Ярославово дворище, архитектурный ансамбль которого и сегодня может стать декорацией для исторического действа. Древние храмы, стоящие на Торгу, помнят звуки вечевого колокола и шумные споры на легендарном новгородском народном собрании. Мощный, строгий Никольский собор — один из старейших в Новгороде, был заложен в 1113 году.

А рядом — легкая, будто воздушная, церковь Параскевы Пятницы, покровительницы купцов. По легенде, если загадать желание и сосчитать все углы церкви, то оно непременно исполнится. Сосчитала и я, конечно. Но сколько их — не скажу. Здесь побывать стоит. Эхо прошлого в душе каждого отзовется.

Получите бересту

Летом может показаться, что в Новгороде Великом историков, археологов, антропологов и этнографов больше, чем местных жителей.

— В новгородском культурном слое отлично сохраняется вся органика, попадающая в него: дерево, кожа, кость, ткани и металл, — объясняет научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Сингх. — Чем глубже мы погружаемся, тем лучше сохранность. Практически каждый сезон дарит находки, рассказывающие, какими вещами пользовались люди, жившие на этой земле много веков назад, что за инструменты использовали в быту, чем украшали себя женщины и во что играли дети. Например, мы знаем, что в лаптях новгородцы не ходили, у них в чести была кожаная обувь: сапожки, отделанные тиснением, шили даже на малышей.

Фото: Рixabay / juliacasado1

В этом году во время реконструкции дороги на Ильинской улице была открыта деревянная мостовая XIV века. Естественно, рабочим пришлось уступить место археологам. Но самые грандиозные археологические работы ведутся без малого 50 лет на Троицком раскопе, общая площадь которого около 8 тысяч квадратных метров. Его неслучайно называют «театром времени» — целый квартал средневекового города с прилегающими к нему усадьбами, жизнь на которых прослеживается с X до XV века. Работа археолога, к слову, совсем не простая. Земля перебирается только вручную, чтобы, не дай бог, не повредить исторические ценности.

— Среди уникальных находок — мастерская иконописца Олисея Гречина, самая старая церковно-славянская «книга» — цера начала XI столетия, написанная на дощечках, покрытых воском, — рассказывает руководитель раскопа Андрей Степанов. — И, конечно, берестяные грамоты, благодаря которым мы как будто слышим голоса наших предков.

Содержание таких посланий самое разное, житейское — переписка мужа с женой, выяснения денежных отношений, торговые разборы и даже любовные послания. Например, в одной берестяной грамоте XI века девушка явно переживает душевную драму: «Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил?»

…От рисунков мальчика Онфима на берестяных грамотах, обнаруженных в культурном слое XIII века, долго не могу оторваться: внук мой себя воином точно так же изображает! Кстати, если повезет, археологи Троицкого раскопа позволят туристам ступить на «материк» — уровень почвы, соответствующий X веку. А в Центре музыкальных древностей Владимира Поветкина научат играть на гуслях, сделанных точно такими же, как старинные инструменты, найденные археологами.

— Вот такие редкие лирообразные гусли были найдены в слое XI века, — рассказывает научный сотрудник центра Антон Каменский. — На основе таких находок можно реконструировать события, прорабатывать научные версии. Например, что новгородцы бережно относились к культуре, в том числе и к чужой. Мастерили инструменты из разного дерева: березы, дуба, можжевельника, сосны. Мастера и музыканты людьми были грамотными, инструменты свои подписывали. А вот какую музыку играли наши предки, мы, к сожалению, не знаем.

Но инструмент в руках Антона оживает: аккуратно перебирая струны, музыкант наигрывает очень мягкую, лиричную мелодию.

— Любая культура требует энтузиазма, — говорит руководитель Центра музыкальных древностей Наталья Попова. — Таким был основатель нашего центра — замечательный мастер, прекрасный музыкант Владимир Поветкин, и сегодня здесь работают именно такие люди.

Фото: Рixabay / AnnAnn84

Сотрудники центра гостей встречают в народной одежде, да и сама обстановка создает атмосферу русской старины. А музыка, что льется из гуслей, словно рассказывает сказку о далеких, стародавних временах. Кстати, по словам хранителя фонда Анастасии Каменской, новгородская коллекция находок музыкальных инструментов — самая большая в Европе.

Перезвон как молитва

В ожидании сюрприза, который обещали археологи, ближе к вечеру по «горбатому мосту» входим в ворота «святая святых» Великого Новгорода — могучую крепость Детинец. О том, каким были первые деревянные укрепления, построенные еще в конце X века, известно благодаря археологическим раскопкам. А каменные стены и башни появились здесь только в конце XV века.

Сегодня крепость из красного кирпича входит в список самых красивых замков мира и находится под охраной ЮНЕСКО. На его территории сохранились памятники истории и культуры разных эпох и стилей. Владычная (Грановитая) палата, памятник Тысячелетия Руси, потрясающей красоты парк вдоль глубокого рва... Центр притяжения не только туристов, но жителей Великого Новгорода. А вот и Софийский собор — символ города, бесценный памятник зодчества, самый старый из сохранившихся в России древнерусских храмов . Построен он сыном Ярослава Мудрого, князем Владимиром в середине XI века. А спустя столетие другой князь, Мстислав Великий, скажет: «Где святая София, там и Новгород».

София, конечно, особенная. Но нет в Новгороде Великом похожих друг на друга, «обычных» храмов. В Знаменском соборе такая акустика, что в нем до сих пор проходят концерты духовной и классической музыки. А в храме Спаса Преображения сохранились легендарные фрески Феофана Грека. И небольшая церковка Симеона Богоприимца — тоже чудо. Все стены этого храма расписаны фресками «месяцеслова»: каждое изображение святого связано с определенным днем и месяцем года. Далековато от центра находится эта церковь XV века, за земляным валом окольного города. Но стоило и в ней побывать, чтобы застыть в изумлении, увидев в скуфье купола всепрощающую улыбку доброго, словно батюшка, Христа Пантократора. И не недели — месяцев не хватит, чтобы обойти и посмотреть все старинные, веками намоленные храмы древнего города.

Сюрприз, который сделали на прощание нам историки, оказался очень в тему моих размышлений. Подняться по крутой, узкой лестнице на звонницу Софийского собора — уже экстрим. Вид оттуда на Волхов, Торговые ряды на другом берегу… ну правда, заставляет забыть обо всем.

Но тут к нам подходит молодой мужчина, знакомимся. Вячеслав Волхонский — сотрудник Новгородского музея-заповедника и звонарь Софийского собора, участник многих колокольных фестивалей. Удивительно спокойно, даже степенно, подходит он к колоколам легендарной звонницы… Что случилось дальше — почти не понимаю. Звон подбрасывает душу. Усталую вялость снимает как рукой. Зовут, побуждают, проникая в сознание, колокола. Звук чистый, красивый, словно ветер срывается над крепостными стенами и летит над рекой, заставляя слушать и слышать.

Руки звонаря — что пальцы пианиста. Наверное, именно так нужно играть на душах и нервах: по-хорошему, искренне, с удивительным спокойствием перебирая веревки колокольных языков и отбивая такт ногой. Не случайно же колокола называют «звонкой иконой», «молитвой в бронзе» и говорят о целительной силе их звона. Новгородские — точно такие. И купола, и река, временем испытанные, улыбаясь, им отзываются. В древнем городе, на земле, хранящей мудрость веков, разве может быть по-другому?

ЛЕГЕНДА

По преданию, во время принятия христианства новгородцы решили уничтожить идола языческого бога Перуна и сбросили его в Волхов. Проплывая Великий мост, Перун предрек: мол, торговцы и горожане всегда на этом месте будут драться. Так и случилось: по летописным источникам известно о множестве массовых драк, побоищах и даже публичных казнях, происходящих на мосту. Например, при Иване Грозном, в 1570 году, обвиненных в измене новгородцев бросали в воду, а выживших заталкивали палками под лед.

РЕПЛИКА

Елена Рыбина, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова:

— Великий Новгород — исключительный город, его вклад не только в русскую, но и в мировую культуру поистине неоценим. В Новгород был приглашен князь Рюрик, положивший начало династии, более семи с половиной веков управлявшей всеми русскими землями. А история города начинается с трех древнейших поселений — Славенского, Людина и Неревского, каждый из которых имел свое административное управление. Политическая история Новгорода тоже уникальна. Где еще мог быть договор с князем, в котором оговаривались его права и обязанности? Великий Новгород — это Клондайк для историков и Мекка для туристов. Здесь сохранились памятники архитектуры от XI до XVIII века. Новгородское собрание монументальной и станковой живописи с редчайшими иконами и фресками не уступает крупнейшим музеям страны.

А уникальный культурный слой сохранил до наших дней древнейшие деревянные мостовые и постройки, предметы из дерева, кожи и металла и поистине бесценные памятники письменности Древней Руси — берестяные грамоты, первая из которых была найдена Новгородской археологической экспедицией ровно 70 лет назад.

Важнейшая роль Великого Новгорода в отечественной истории неоспорима и бесценна, и, конечно, отношение к сохранности его наследия тоже должно быть уникально. Побывав в этом городе, можно познакомиться с истоками нашей культуры и историей формирования российского государства. Как отмечал крупнейший исследователь Новгородской Руси, академик Валентин Янин, много лет возглавлявший Новгородскую археологическую экспедицию, «в Новгороде есть чему поучиться и нам, людям, озабоченным развитием культуры и поддержанием лучших ее традиций, освоением опыта наших далеких и не столь далеких предков».