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Коллекционер растений

Никита Бессарабов

Общество
Коллекционер растений
Фото: Из личного архива Евгения Сапунова

29 июля в парке «Зарядье» под руководством Евгения Сапунова занимались обрезкой кустарников, поливами и санобработкой растительности зеленым мылом. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с Евгением о его работе и отношении к городу.

Евгений никогда не делал осознанный выбор — «Буду выращивать деревья и цветы».

— Все, что я помню из далекого детства, — это живой ежик в резиновом ведре и травка-цветочки. Потом советское детство — деревня, картошка, лошади, прогулки с бабушкой и дедушкой по «Коломенскому», — рассказывает Сапунов. — У меня нет истории, чтобы я крутил в руках металлический конструктор, потом мне на голову упала швабра, и я вдруг решил заняться растениями. Сатори не достигал.

Однако мой интерес вполне логичен. Люди увлекаются странными вещами. При этом все материальное, что можно приобрести за деньги, морально устаревает, ветшает, портится, рассыпается в прах. Я же коллекционирую растения. Они увеличиваются, начинают цвести, красиво выглядеть, дарить аромат, эстетическое наслаждение.

В 1994 году Сапунов получил образование инженера садово-паркового строительства в Московском университете леса. В 2005 году начал строить с женой собственный «Сад драконов», в котором сейчас содержится более 3000 видов и сортов разных растений.

С сентября 2019 года Евгений работает в парке «Зарядье» в экспертном подразделении, которое наблюдает за растениями, оценивает их состояние, дает рекомендации, что делать, чтобы они лучше росли и хорошо себя чувствовали.

— Например, во время недавней жары мы остановили кошение травы в зоне луга. Земля под низкой травой нагревается и начинает пересыхать. А высокая растительность сама себя «притеняет», собирает вечерние и утренние росы, — говорит Евгений Сапунов.

По словам Евгения, этот год запомнился в парке «Зарядье» не только жарким летом, но и холодной зимой. Это тоже сказалось на растениях. В зоне под «Стеклянной корой», имитирующей субтропики, в прошлом году примулы и подснежники зацвели в декабре, а в этом — только в апреле.

Евгений Сапунов признается, что с тех пор, как он создал собственный парк за пределами Москвы, он уже не так любит возвращаться в город. Однако у него, как у коллекционера растений с десятилетним стажем, есть места в столице, которые он посещает из «спортивного интереса» в определенное время. Например, Сиреневый сад в момент цветения сиреней, «Аптекарский огород» — луковичных (тюльпанов, нарциссов, гиацинтов). А в Японский сад, как и многие жители столицы, Евгений приходит, чтобы посмотреть на распускающуюся японскую вишню — сакуру.

Для Евгения Москва — это не сложные архитектурные ансамбли и исторические памятники, а сады и природные парки:

— В этом мире мы призваны создавать гармонию и пытаться улучшить окружающий мир. Не представляю, как люди могут заниматься чем-то другим.

СПРАВКА

«Зарядье» — довольно сложная инженерная конструкция, большая часть которой находится под землей. А на крыше здания «Зарядья» сформирован рельеф и посажен парк. Причем там есть крупные растения: ели, сосны, березы, клены, липы, дубы. В России это уникальный пример.

Крышное озеленение в стране — всегда небольшие участки с растительностью не выше 30 сантиметров. Потому что на обычной крыше невозможно посадить что-то другое — она просто провалится от такой нагрузки.

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