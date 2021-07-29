Фото: Главархив Москвы

В Москве свыше 440 частных и государственных музеев и их филиалов, и каждый из них пользуется популярностью. Ведь жители столицы не представляют своей жизни без походов в «храмы искусства» — это давняя московская традиция.

Помните стихотворение Сергея Михалкова: «Я поведу тебя в музей! — сказала мне сестра. — Вот через площадь мы идем и входим наконец в большой, красивый красный дом, похожий на дворец»?

Неизгладимые впечатления Музей Ленина оставил в душе не только известного поэта, но и многих других школьников. Директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова вспоминает:

— В Музее Ленина меня принимали в комсомольцы, пионеркой я стала в музее Советской армии. Все мое советское детство было связано с выставками, музеями — всем классом мы ездили на экспозицию в Историко-мемориальный музей «Пресня» на 1905 года. И даже были в Брестской крепости. Я всегда любила рассматривать экспонаты, поэтому необычные вещи находила и в павильонах ВДНХ, куда в выходные мы ездили всей семьей. Это было нашей доброй традицией.

А в старших классах я поняла, что хочу работать в музее. Поступила в Институт культуры на факультет «Музееведение», успешно его окончила и сейчас рада, что тогда сделала правильный выбор.

Сегодня Наталья Потапова директор музея «Огни Москвы», которому в октябре исполнится 25 лет. За четверть века «Огни Москвы» обзавелись многочисленными постоянными посетителями и друзьями.

— Мы живем здесь недалеко, — поясняет 34-летняя москвичка Татьяна Травкина. — И сколько себя помню приходила в этот музей, казалось, я знаю здесь все. Но когда впервые привела в музей сына Степана, удивилась. Сколько тут стало всего интересного, помимо экскурсий. Интерактивные программы, мастер-классы, теневой театр, настольные игры. А самое главное — здесь можно сесть за пульт управления, зажечь фонари, потрогать все своими руками. Я считаю, что именно в «Огнях Москвы» в Степе зародилась настоящая любовь к музеям. Теперь мы регулярно посещаем экспозиции столичных музеев, иногда Степа отказывается от просмотра мультика в кино в пользу похода в музей.

— В мультике все нарисовано, — отстаивает свою позицию восьмилетний Степан. — А тут — настоящее и старинное, что нигде больше не увидишь.

Устами младенца, как говорится... Людей всегда привлекали диковинные и невиданные вещи, и первые неформальные музеи появились еще в древности, когда правители стран дарили друг другу необычные вещи. Во время правления Василия III (1505–1533) и Ивана IV (1533–1584) российская дипломатия демонстрировала явное неудовольствие, если посольских даров не было, но даже при их наличии уделялось большое внимание ценности привозимых подарков. И чтобы хозяева были довольны, гости старались вовсю. Так, в 1567 году посол Томас Рэндольф, преподнося Ивану IV скромный кубок от королевы Елизаветы I, рассказывал о ценности шедевра.

Посольские дары превращались в бесценные коллекции, которые бережно хранили и демонстрировали особо дорогим визитерам.

— Самая древняя в Москве бесценная коллекция хранится в Оружейной палате, — рассказывает москвовед Алексей Смирнов. — Частная сокровищница великих московских князей и царей начала формироваться еще в XVI веке, но видели ее единицы. Однако в 1806 году все изменилось — 10 (22) марта указом императора Александра I Оружейная палата была преобразована в первый в Москве музей. Посещать его с 10 до 16 часов могли все без исключения, плата за вход не взималась, особых нарядов не требовалось — атмосфера была демократичная.

В то время все ворота Кремля были открыты, извозчики не объезжали его, а проезжали насквозь. Кремль был обычной улицей. Формально музей был открыт для всех, но пешком добраться до Оружейной палаты было проблематично, а денег на извозчика у простых людей не было. Поэтому чаще публика была из зажиточных и обеспеченных людей.

До 1917 года все музеи содержались на средства благотворителей и меценатов, но после революции тех не стало, пришлось брать плату с посетителей. Однако это не помешало зародиться московской традиции ходить в выходные дни в музеи.

— Попасть в субботу или воскресенье в Оружейную палату или Пушкинский музей хотели все, поэтому очередь занимали с самого утра, чтобы ближе к обеду оказаться на экспозиции и наслаждаться шедеврами искусства, — вспоминает Алексей Смирнов. — В 90-е годы прошлого века предприимчивые люди поняли, что на этом можно заработать, и в Москве стали появляться частные музеи. Сегодня в залах, на первый взгляд, меньше посетителей, но интерес к истории и становлению страны, удивительным экспонатам не пропал.

Просто сейчас музеев в столице гораздо больше, чем 50 лет назад, и купить билет в ту же Оружейную палату проще простого, причем на удобные дату и время.