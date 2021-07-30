Богатый август — 2021: какие знаки зодиака в августе ждут деньги и карьерный рост

Фото: moscow-live

Финансовый гороскоп на август 2021 года для всех знаков зодиака составила астролог, парапсихолог Оксана Лукина.

Овен

Август — это месяц, в течение которого вы сможете заложить фундамент вашего финансового благополучия в этом году. Ищите способы заработать и обнаружите, что деньги буквально повсюду, — стоит только взять! Чем активнее вы будете, тем больше наполнится ваш кошелек. Но следите за своими расходами, иначе разбогатеть у вас не получится. В августе все заработанное лучше отложить до тех пор, пока вы не найдете способ грамотно вложить и приумножить свои деньги.

Телец

Тельцы очень общительны, что может сыграть с ними злую шутку. Не спешите раскрывать профессиональные секреты всем подряд, а лучше затаитесь и слушайте. Доверять лучше тем, кто первый открывается перед вами: они знают, как это сложно, и оценят вашу искренность. На работе будет затишье. У вас будет время на себя. Интересные события в личной жизни заставят на время позабыть о карьерном росте.

Близнецы

В течение всего этого месяца все ваше внимание будет приковано к вопросам, касающимся финансов, — здесь важно все учесть и продумать до мелочей. Есть небольшой риск сделать неправильный выбор в финансовом вопросе. Родные и близкие помогут своими советами, но окончательный выбор — за вами. Самое время проявить себя с лучшей стороны на работе, чтобы получить необходимый бонус.

Рак

Вы полны идей и вдохновения. Все ваши замыслы могут осуществиться, если подходить к реализации с четкой стратегией. Запишите все идеи в блокнот, составьте план действий, и вы увидите, что в течение этого месяца сможете спокойно и без лишних усилий осуществить каждую задумку. Раки — невероятно обаятельны, энергичны и активны. Это оценят все окружающие. Одиноким представителям этого знака улыбнется удача в карьере.

Лев

Для Львов август будет невероятно благоприятным в отношении карьеры, финансов. Представители этого знака будут сконцентрированы на денежном вопросе и смогут найти оригинальные решения, как укрепить свое благополучие, и уж точно не выпустят возможности выгодно поучаствовать в тех или иных проектах. В то же время гороскоп обещает вам такие приятные бонусы, как возврат долгов или даже наследство. А сами Львы будут очень внимательно относиться к своим расходам в течение месяца.

Дева

Вы сомневаетесь буквально во всем, и это негативно скажется на работе. Возьмите себя в руки и выполняйте свои обязанности так же, как вы это делали всегда. В этот период не нужно обращать внимание на сомнения, их лучше игнорировать. Интуиция не самый лучший помощник. Напряжение лучше снять общением с животными. Например, отправьтесь в дельфинарий, покатайтесь на лошадях или уделите внимание своему питомцу.

Весы

В работе все валится из рук. В начале месяца вы можете получить несколько выговоров от начальства. Но серьезных последствий не будет, если вы в ответ промолчите и будете просто выполнять свои обязательства. Ни с кем не спорьте, иначе возможны проблемы. Отстоять свою точку зрения будет нелегко, а вот прослыть скандалистом вы вполне можете.

Скорпион

Не торопитесь и не паникуйте, если что-то пойдет не так, как вы планировали. Проанализируйте ситуацию — это сэкономит вам время и силы. Свободное время посвятите активному отдыху и оздоровлению. Сейчас все процедуры, направленные на укрепление тонуса организма и восстановление внутреннего равновесия, будут оказывать превосходный эффект и в долгосрочной перспективе поспособствуют вашу триумфу на рабочем месте. Говоря кратко, набирайтесь ресурсов.

Стрелец

Не стоит зацикливаться на плохом, ведь август очень благоприятен для реализации новых идей. Благосклонность начальства и коллег обеспечена, главное — не сидеть сложа руки. А вот отношения с близкими вам людьми не должны пострадать от ваших слов, поэтому следите за своими высказываниями и без крайней необходимости не спешите критиковать окружающих.

Козерог

В карьере возможны взлеты и падения, но свободного времени будет очень мало. Месяц обещает различные заботы и не всегда приятные сюрпризы. Меньше реагируйте на новости и слова посторонних, больше доверяйте собственной интуиции и принимайте самостоятельные решения.

Водолей

В работе появится много новых интересных проектов, которые принесут вам неплохую прибыль. Кроме того, начиная с середины месяца уже существующие деловые связи и договоренности будут укрепляться и выходить на новый уровень в отношении финансов. Если кто-то должен вам денег, не стесняйтесь напоминать о себе, особенно во второй половине месяца — вы получите назад то, что вам принадлежит. Деньги посыпятся в ваш карман из самых неожиданных источников.

Рыбы

В августе представители этого знака зодиака будут не раз обрадованы позитивными новостями. Наконец, вы сможете найти пути реализации своих карьерных амбиций и заветных желаний. Вы захотите успеть все и сразу, а главное почувствуете достаточно сил. Окружающие готовы вам помочь, в особенности близкие люди.