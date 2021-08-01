Волшебное полотенце и классика жанра: как избавится от жары с помощью гаджетов
В Москве сохраняется летний зной. От него страдают офисные работники, у которых в кабинете нет кондиционеров и возможности открыть окна. «Вечерка» подобрала портативные гаджеты, которые помогут пережить жару, и вместе с врачом неотложной помощи Оксаной Поповой узнала, как охладиться и не заболеть.
Как бы это ни было удивительно, но летом люди подхватывают простуду намного чаще, чем зимой. Виной тому кондиционеры и желание моментально спастись от жары. Если вы не хотите проснуться с заложенным носом и больным горлом, следите, чтобы разница между температурой на улице и в помещении была не больше шести градусов. Оптимально будет выставить кондиционер на показатель в 24 градуса. Если вы только пришли с улицы и чувствуете, что «горите», не пейте сразу много ледяной воды, иначе заработаете ангину.
И не обливайтесь ей. Это могут себе позволить только закаленные люди. Для неподготовленного организма это может закончиться сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Волшебное полотенце
Специальное полотенце впитывает в себя воду и медленно высыхает, за счет чего происходит охлаждение организма.
Стоимость: от 1500 рублей.
Светит и крутится
Люстра-вентилятор — вещь, которая часто встречалась раньше в домах. Сейчас такое устройство стало работать бесшумнее и благодаря стильному виду впишется в любой интерьер. Стоимость: от 630 рублей.
Помогаем технике
Если вы работаете за ноутбуком, можно купить специальную подставку с несколькими вентиляторами. Кстати, если поставить ее на ноги, то можно и самому почувствовать легкое охлаждение.Стоимость от: 699 рублей.
Посидим на воде
Специальная подушка для кресла заполнена водой, поэтому, помимо охлаждения, еще помогает облегчить боль в пояснице. Стоимость: от 900 рублей.
Полезное украшение В интернете можно найти браслет, который подает холодные волновые электрические импульсы на точку запястья. Ученые говорят, что это лучшее место для того, чтобы быстро охладиться. Стоимость: 20 000 рублей.
Братьям нашим меньшим
Если ваши животные страдают от жары, купите им подстилку, которая не нагревается от тепла их тела и удерживает холод, если ее положить ненадолго в холодильник. Стоимость: от 900 рублей.
Прохладный напиток
USB-холодильник подойдет для охлаждения любимого напитка. Происходит это быстро — за пять минут после подключения к компьютеру. Стоимость: от 650 рублей.
Заклеить окна!
Для тех, у кого окна выходят на солнечную сторону, подойдет атермальная пленка для окон. Она легко клеится, не боится воды и не пропускает лишнюю жару в помещение. Стоимость: от 2600 рублей.
Классика жанра
Шляпа и очки — это главные помощники в борьбе с яркими солнечными лучами. Чем шире поля у головного убора, тем лучше и моднее. Стоимость: от 350 рублей
Одежда с моторчиками
Жилет с двумя встроенными вентиляторами начинает работать с помощью пауэрбанка. Такое устройство снижает температуру на шесть градусов. А еще есть кепка, работающая на солнечных батареях. Стоимость: жилет — 2000 рублей, кепка от 630 рублей.
Спим с комфортом
В интернете можно купить климат-систему, которая с помощью «шланга» охлаждает под одеялом. А еще есть подушка, которая отводит влагу и повышает циркуляцию воздуха благодаря своему материалу. Стоимость: 26 000 рублей за климат-систему и 20 000 рублей за подушку.
Айс-кофе, не вставая с места
Любителям кофе со льдом пригодится капельная кофеварка. Благодаря фильтру напиток получается не горьким. А еще его хватит на несколько кружек, так что можно угостить коллег. Стоимость: от 5700 рублей.
ПЛАТЬЕ, ОХЛАДИ МЕНЯ!
Китайские исследователи создали уникальную охлаждающую ткань. Одежда из нее снижает температуру на пять градусов. Для ее изготовления используют принцип поглощения тепла. По сути, энергия инфракрасного и ультрафиолетового излучений отражается прямо в космос. Это позволяет охлаждать и себя, и окружение. Раньше эта технология применялась при проектировании крыш и специальных красок.
По сути, ткань — это зеркало по оптическим свойствам, а внешне похожа на обычный материал для пошива одежды, напоминает хлопок, а готовое изделие стоит всего на 10 процентов дороже обычной одежды.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дарья Тараканова, стилист:
— Жаркая погода — отличный повод надеть открытые сарафаны в деревенском стиле и легкие хлопковые платья с вырезами по бокам. Свободный крой, светлые оттенки помогут справиться с температурой. Мужчинам стоит обратить внимание на льняные брюки, рубашки светлого цвета и тканевые кеды. Шорты и бермуды в такую погоду будут уместны и в офисе. Не забудьте про белье — оно должно быть из натуральных тканей, дышащее.