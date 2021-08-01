Волшебное полотенце и классика жанра: как избавится от жары с помощью гаджетов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве сохраняется летний зной. От него страдают офисные работники, у которых в кабинете нет кондиционеров и возможности открыть окна. «Вечерка» подобрала портативные гаджеты, которые помогут пережить жару, и вместе с врачом неотложной помощи Оксаной Поповой узнала, как охладиться и не заболеть.

Как бы это ни было удивительно, но летом люди подхватывают простуду намного чаще, чем зимой. Виной тому кондиционеры и желание моментально спастись от жары. Если вы не хотите проснуться с заложенным носом и больным горлом, следите, чтобы разница между температурой на улице и в помещении была не больше шести градусов. Оптимально будет выставить кондиционер на показатель в 24 градуса. Если вы только пришли с улицы и чувствуете, что «горите», не пейте сразу много ледяной воды, иначе заработаете ангину.

И не обливайтесь ей. Это могут себе позволить только закаленные люди. Для неподготовленного организма это может закончиться сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Волшебное полотенце

Специальное полотенце впитывает в себя воду и медленно высыхает, за счет чего происходит охлаждение организма.

Стоимость: от 1500 рублей.

Светит и крутится

Люстра-вентилятор — вещь, которая часто встречалась раньше в домах. Сейчас такое устройство стало работать бесшумнее и благодаря стильному виду впишется в любой интерьер. Стоимость: от 630 рублей.

Помогаем технике

Если вы работаете за ноутбуком, можно купить специальную подставку с несколькими вентиляторами. Кстати, если поставить ее на ноги, то можно и самому почувствовать легкое охлаждение.Стоимость от: 699 рублей.

Посидим на воде

Специальная подушка для кресла заполнена водой, поэтому, помимо охлаждения, еще помогает облегчить боль в пояснице. Стоимость: от 900 рублей.

Полезное украшение В интернете можно найти браслет, который подает холодные волновые электрические импульсы на точку запястья. Ученые говорят, что это лучшее место для того, чтобы быстро охладиться. Стоимость: 20 000 рублей.

Братьям нашим меньшим

Если ваши животные страдают от жары, купите им подстилку, которая не нагревается от тепла их тела и удерживает холод, если ее положить ненадолго в холодильник. Стоимость: от 900 рублей.

Прохладный напиток

USB-холодильник подойдет для охлаждения любимого напитка. Происходит это быстро — за пять минут после подключения к компьютеру. Стоимость: от 650 рублей.

Заклеить окна!

Для тех, у кого окна выходят на солнечную сторону, подойдет атермальная пленка для окон. Она легко клеится, не боится воды и не пропускает лишнюю жару в помещение. Стоимость: от 2600 рублей.

Классика жанра

Шляпа и очки — это главные помощники в борьбе с яркими солнечными лучами. Чем шире поля у головного убора, тем лучше и моднее. Стоимость: от 350 рублей

Одежда с моторчиками

Жилет с двумя встроенными вентиляторами начинает работать с помощью пауэрбанка. Такое устройство снижает температуру на шесть градусов. А еще есть кепка, работающая на солнечных батареях. Стоимость: жилет — 2000 рублей, кепка от 630 рублей.

Спим с комфортом

В интернете можно купить климат-систему, которая с помощью «шланга» охлаждает под одеялом. А еще есть подушка, которая отводит влагу и повышает циркуляцию воздуха благодаря своему материалу. Стоимость: 26 000 рублей за климат-систему и 20 000 рублей за подушку.

Айс-кофе, не вставая с места

Любителям кофе со льдом пригодится капельная кофеварка. Благодаря фильтру напиток получается не горьким. А еще его хватит на несколько кружек, так что можно угостить коллег. Стоимость: от 5700 рублей.

ПЛАТЬЕ, ОХЛАДИ МЕНЯ!

Китайские исследователи создали уникальную охлаждающую ткань. Одежда из нее снижает температуру на пять градусов. Для ее изготовления используют принцип поглощения тепла. По сути, энергия инфракрасного и ультрафиолетового излучений отражается прямо в космос. Это позволяет охлаждать и себя, и окружение. Раньше эта технология применялась при проектировании крыш и специальных красок.

По сути, ткань — это зеркало по оптическим свойствам, а внешне похожа на обычный материал для пошива одежды, напоминает хлопок, а готовое изделие стоит всего на 10 процентов дороже обычной одежды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Тараканова, стилист:

— Жаркая погода — отличный повод надеть открытые сарафаны в деревенском стиле и легкие хлопковые платья с вырезами по бокам. Свободный крой, светлые оттенки помогут справиться с температурой. Мужчинам стоит обратить внимание на льняные брюки, рубашки светлого цвета и тканевые кеды. Шорты и бермуды в такую погоду будут уместны и в офисе. Не забудьте про белье — оно должно быть из натуральных тканей, дышащее.