Куда вывезти строительный мусор после ремонта в квартире или доме

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Каждый человек, который хоть раз в жизни делал ремонт в квартире или загородном доме знает, как много мусора остается после проведенных работ. Не все знают, что эти отходы нельзя просто отнести на обычную контейнерную площадку и забыть про них. Как законно и правильно утилизировать такой вид мусора — рассказываем в этой статье.

Что именно является строительными отходами?

Мусор появляется на всех этапах ремонта:

После демонтажа во время подготовки к ремонту. Часто это крупный и тяжелый мусор. Постарайтесь вывести его сразу же — иначе он будет загромождать помещения и мешать вам и рабочим. Во время ремонта — это могут быть остатки строительных материалов и расходники. На финальном этапе — гипсокартон, обрезки труб, остатки обоев и прочее.

Помните: вывозите отходы на каждом этапе работ при любой возможности.

К отходам строительства относятся:

— линолеум, обрезки обоев и ковролина;

— старые окна, двери, трубы, сантехника;

— кабели от старой проводки, розетки и выключатели;

— битая плитка и кирпич;

— оставшаяся штукатурка и древесина.

Как упаковать мусор?

Для выноса отходов используйте тканевые (например, для обрывков обоев, кусков штукатурки) и полипропиленовые мешки (для крупногабаритного мусора).

Старую сантехнику, мебель, окна и двери можно вынести без упаковки.

Как правильно вывезти такой мусор?

Обратитесь в управляющую компанию. Обычно УК имеют договор с организацией, утилизирующей отходы. В таком случае нужно только упаковать мусор, а специалисты отвезут отходы на полигон. Однако платить за эти работы придется отдельно. Заключите соглашение со специализированной организацией. Посмотреть условия работы в таком формате можно на сайте https://stroj-musor.moscow/. Это может быть региональный оператор или сторонняя организация, работающая с ним по договору субподряда. Тогда возможно несколько вариантов:

— жильцы сами выносят мешки с мусором и неупакованные отходы. Приезжает машина и забирает все для отправки на полигон. Клиент по итогу получает счет за услуги.

— специалист компании приезжает в квартиру и оценивает объем отходов для правильного подбора контейнера. Затем прибывает бригада грузчиков: они собирают и выносят все необходимое. Машина отвозит мусор на полигон.

При выборе компании для вывоза строительного мусора обратите внимание на наличие следующих факторов:

— грузчиков — если их нет, клиенту привезут только контейнер, и грузить килограммы мусора придется самому;

— машин разной грузоподъемности — заказчику могут предоставить бункеры, рассчитанные, например, на 30 тонн отходов. И платить придется именно за этот объем, даже если вывезти надо всего пару десятков мешков;

— лицензии на сбор, вывоз и утилизацию мусора.

Штрафы за неправильный вынос строительного мусора

Ответственность за вывоз мусора после ремонта несет владелец жилья. Если подобное правонарушение выявили, собственнику придется заплатить штраф. Размер санкции зависит от степени опасности и может составлять от одной до четырех тысяч рублей.

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