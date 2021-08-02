Офисные войны: конфликты на рабочем месте все чаще возникают в угоду личным интересам

роман / Кадр и из фильма «Служебный роман» / 1977 год

По данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы, каждый девятый россиянин основным источником стресса считает некорректное поведение коллег и конфликты в коллективе. Ранее компания, участвующая в проектах центра «Сколково» в области информационной безопасности, представила систему для анализа кадровых рисков. Программа поможет работодателям контролировать эмоциональное состояние сотрудников и определять психологический климат в коллективе.

Стрессоустойчивость сотрудников становится все более востребованной у работодателей. Умение избегать конфликтов и дружелюбие к коллегам сегодня ценятся вдвойне. Так, по оценке аналитиков рекрутинговых агентств, способность работать в команде и эмоциональная стабильность за последние пять лет превратились чуть ли не в обязательное требование к соискателю. По мнению экспертов, повышенный интерес к личностным качествам работников свидетельствует об обострении проблем взаимоотношений в трудовых коллективах.

Смотри пункт первый

О том, что условия труда после длительной самоизоляции придется пересматривать по самым разным пунктам, предупреждали многие аналитики. Одним сотрудникам по душе пришлась удаленка, другие, напротив, с нетерпением ждали возвращения в офис. Но далеко не всем, по оценке психологов, удалось вновь адаптироваться к работе в тесном коллективе.

— Коллег, как, впрочем, и начальство, не выбирают, — комментирует кандидат социологических наук Алексей Егоров. — Но если в конфликте с руководством, как в известном анекдоте, достаточно «посмотреть пункт первый» и смириться с алгоритмом «начальник всегда прав», то в ситуации разногласий между равными по должности работниками все значительно сложнее, поскольку далеко не все они напрямую касаются рабочих моментов. И тут роль воспитательницы в детском саду руководитель, естественно, играть не хочет, да и не должен.

А если конфликт между подчиненными начинает сказываться на производительности труда, вмешиваться в него «старшим по званию» волей-неволей приходится. В последнее время это действительно происходит все чаще, поскольку пандемия вкупе с самоизоляцией внесла серьезные коррективы в представления людей о комфортных условиях труда. Во-первых, мы стали серьезнее относиться к своему здоровью, в том числе и эмоциональному. Во-вторых, в условиях дистанционной работы многие быстро привыкли отвечать только за себя, трудиться вне рабочего режима и графика, причем часто практически бесконтрольно. В-третьих, градус напряжения в коллективах повышает конкурентная борьба: страх перед возможными сокращениями провоцирует нервозность. Ссоры и споры в трудовых коллективах вспыхнуть могут по самым разным причинам и даже, казалось бы, на ровном месте.

Как, например, пару недель назад, когда столицу накрыла небывалая жара. Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по трудоустройству, 29 процентов опрошенных офисных работников признались, что вынуждены были конфликтовать с коллегами по поводу… кондиционеров. Причем о несовпадении климатических предпочтений с коллегами рассказала каждая третья женщина.

Впрочем, конфликтологи утверждают, что чаще конфликты на работе возникают по более серьезным поводам. А кондиционеры — лишь айсберг, демонстрирующий «точку кипения» эмоционального климата в офисах.

— Контролировать настроения своих подчиненных, конечно, должно начальство, — считает консультант по работе с персоналом Татьяна Демина. — Ведь оно в большей степени заинтересовано, чтобы коллектив работал слаженно и дружно. Тем более что руководители компаний часто сами провоцируют нервную обстановку. Неграмотное распределение сил, отсутствие нормальной коммуникации между исполнителями, разногласия по поводу решения поставленных задач и несоблюдение Трудового кодекса — все это не может не вызывать негатива со стороны работников. Как показывают опросы, две трети руководителей российских компаний признают частую периодичность конфликтов на своих предприятиях. И более половины работодателей, участвующих в опросе службы исследований другой рекрутинговой компании, категорически при этом заявляют, что не приемлют неподобающее поведение своих подчиненных. 88 процентов из них категорически против оскорблений и унижений, 85 процентов раздражает хамство, грубость, насмешки и издевательства.

Нецензурную брань и разговоры на повышенных тонах во время рабочего процесса не одобряют около 55 процентов руководителей. Прощать подобное даже демонстрирующим чудеса трудоголизма сотрудникам не готовы 80 процентов начальников. При этом 68 процентов работников тех же компаний заявили, что хотя бы однажды сталкивались с жестким отношением со стороны руководства или своих коллег. Однако если подавляющее большинство работников готово «спустить на тормозах» грубость шефа, то устраниться от скандала с коллегой считают правильным лишь 12 процентов рядовых членов трудовых коллективов. Кстати, по статистике, менеджеры среднего звена на конфликты между собой тратят до 40 процентов своего рабочего времени.

Лебедь, рак и щука

Конечно, свалить вину за конфликтную среду в коллективе проще всего на начальство. Если бы не одно «но»: по оценке экспертов, приблизительно половина конфликтов на производстве случаются из-за столкновения интересов работников.

— Конечно, грамотная кадровая политика способна нивелировать многие проблемы взаимоотношений персонала, — говорит социолог Алексей Егоров. — Но нельзя забывать, что любой коллектив состоит из людей, каждый из которых имеет свои цели, житейские потребности, профессиональные и личные качества, определенное отношение к работе вообще. По характеру тоже ведь все разные! И задача каждого — суметь сработаться с остальными. Без этого конфликтов не избежать. Навыки работы в команде неслучайно сегодня становятся одним из главных требований к соискателям.

К сожалению, в нашем обществе подавляющее большинство не умеет и не хочет работать в команде. Неслучайно же XXI век все чаще называют «эрой одиночек и индивидуалистов». Личные интересы превалируют во всем. Но если в отношениях с близкими, родными людьми пойти на компромисс мы еще готовы, то с коллегами большинство не церемонится. Чувство коллективизма уходит в прошлое, а принцип «хочешь сделать хорошо — сделай сам» доминирует над понятием «общее дело». В таких условиях конфликты неизбежны. Вспомните басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Когда каждый сосредоточен на своих личных достижениях, договориться о совместной работе сложно.

Действительно, при опросе 79 процентов сотрудников разных российских предприятий и компаний заявили, что при выполнении служебных задач предпочитают полагаться только на себя. Они же признают, что хотя бы раз в месяц конфликтуют с коллегами. Примечательно: по оценке аналитиков, именно эта категория работников при споре склонна даже к применению физической силы, лишь бы настоять на своем, а не коллегиальном решении производственной проблемы. Кстати, по мнению руководителей, принявших участие в опросе, один из самых распространенных поводов для ссор среди подчиненных — оплата труда.

Фото: Pixabay

— Всегда есть те, кому кажется, что они работают больше остальных, а получают меньше самых отъявленных, по их мнению, лентяев и бездарей, — комментирует консультант по работе с персоналом Татьяна Демина. — Споры также часто возникают из-за того, что люди не могут поделить между собой обязанности. Одним кажется, что его чрезмерно загрузили, а хочется, например, уходить домой пораньше, чтобы уделить время семье и детям. У других, наоборот, в приоритете заработок, поэтому они стараются получить сложные проекты, оплачиваемые сверх нормы. Делиться объемами такие работники не хотят, что, естественно, обделенным коллегам не нравится. И в том, и в другом случае общая производительность труда будет снижаться: конфликты отнимают время и силы, повышенная загруженность неизбежно приводит к ошибкам, а «увиливание» от работы по личным мотивам снижает квалификацию.

Низкую работоспособность товарищей по команде называют причиной для конфликта 22 процента работников. А вот сплетни вызывают недовольство у 40 процентов респондентов трудоспособного возраста. Лидируют, однако, в списке поводов для жарких конфронтаций доносы на коллег начальству.

— Как показывает практика, чаще всего сплетни распространяют от скуки, рабочей рутины, — говорит психолог Людмила Федотова. — Иногда просто ради забавы, хоть и сомнительной с точки зрения этики, а когда-то и с целью подсидеть конкурента, например, на более высокую должность. Избежать сплетен можно единственным способом — не давать для них повода. Со стукачеством справиться труднее.

Хотя бы потому, что в некоторых компаниях доносительство поощряется начальством: например, иногда в служебные обязанности айтишников прописывается отслеживать личную переписку сотрудников. А информаторы «по доброй воле» преследуют разные цели. Одни считают, что доложить о тех или иных проколах коллег — значит, помочь общему делу. И, кстати, часто бывают по сути правы: на добросовестного, знающего свое дело специалиста найти компромат сложнее, чем, например, на лодыря. Но облить грязью при желании можно и добросовестного сослуживца, особенно если хочешь занять его место. Однако какова бы ни была причина, метод этот абсолютно аморален.

Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все руководители поддерживают доносительство и гонят ябед из своих кабинетов. По мнению эксперта, если стукач все-таки стал любимчиком начальства, избавиться от него можно, только объединившись. Но способны ли на это «лебедь, рак и щука»?

Конкурентная среда

Конкуренцию в качестве серьезного повода для конфликта воспринимают, согласно социологическим исследованиям, всего пять процентов работников.

— Если честно, на мой взгляд, это не очень хорошая тенденция, — говорит социолог Алексей Егоров. — Получается, вступать в склоку из-за ерунды, типа тех же кондиционеров, люди готовы, а расти в коллективе, где они работают, не хотят. Впрочем, объясняется этот феномен очень просто: конкуренция в наши дни в большей степени распространена среди вакансий, нежели внутри персонала той или иной компании. Специалисту, который считает, что его профессиональные качества заслуживают большей зарплаты, проще отправиться на поиски другого места работы, где его оценят по достоинству. Если профессия востребована, рано или поздно он его найдет.

Кстати, о своем желании сменить место работы в начале этого года заявляли 43 процента россиян. Причем подавляющее большинство из них отмечает абсолютную бесперспективность повышения по службе там, где они трудятся.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Сотрудники, которые легко меняют место работы, не слишком привлекательны для работодателей, — комментирует консультант по работе с персоналом Татьяна Демина. — Подобные привычки говорят о том, что такой человек не будет прилагать усилия ради процветания фирмы. Он приходит работать на определенную зарплату, которая его устраивает до поры до времени. А потом, если появится возможность где-то получать больше, легко уйдет, без сожалений и привязанностей. Среди таких «бегунков» с места на место недовольные всем и вся встречаются очень часто.

Между тем эксперты утверждают, что конкурентная борьба внутри коллектива идет на пользу развитию компании и способствует производительности труда. Стараясь выделиться, сотрудник начинает мыслить креативно, появляются новые, свежие решения тех или иных проблем. Все это идет на пользу рабочему процессу. Однако, судя по результатам социологических исследований, инициативность среди рабочего люда у нас оставляет желать лучшего. Многим кажется проще опустить руки и уйти в другую, раскрученную компанию, чем попытаться сделать успешной свою.

Треть опрошенных специалистов российских предприятий считают, что любой спор с коллегами носит деструктивный характер, 38 процентов признаются, что даже те ссоры, в которых они не участвуют, мешают их работе и портят настроение. «Работать в «гадюшнике» нет смысла», «Не хочу трепать себе нервы, пытаясь что-то доказать», — самые распространенные ответы респондентов, решивших уволиться из-за нездоровой обстановки в коллективе.

Проблему частых конфликтов среди персонала пытаются решить сегодня во многих странах мира. А тенденция, вызывающая тревогу, все та же: отсутствие коллегиального духа и желания «гореть на работе».

— Достаточно заглянуть в соцсети, на любой форум, касающийся трудовых отношений, чтобы понять, что людей волнует больше всего, — говорит психолог Илья Суровцев. — Жалуются на руководство, низкие оклады, переживают из-за неудобных графиков и несправедливого распределения премий. А вот постов о каких-то успехах своей фирмы, успешности проекта, в котором принимал участие, практически нет. Если сотрудник не гордится достижениями компании, в которой он трудится, значит, повод для раздражения он найдет легко. Слово за слово — вот вам и скандал. Те, кому работа доставляет удовольствие не только в день зарплаты, не будут тратить на склоки время. В сплоченных коллективах конфликты возникают только на конструктивной почве: например, при столкновении взглядов, направленных на достижение объединяющей всех цели. В этом случае эмоциональные прения полезны, поскольку в спорах, как известно, рождается истина. И задача любого грамотного руководителя — собрать именно такую команду.

КСТАТИ

Согласно опросам россиян трудоспособного возраста, более половины из них имеют друзей среди коллег. Причем чаще всего заявляют об этом молодые люди до 35 лет и женщины всех возрастов. В последние пять лет чаще находят друзей на работе врачи, экономисты и продавцы-консультанты. А вот юристы, программисты и охранники с коллегами стали дружить реже. Кроме того, менее половины опрошенных руководителей готовы заводить приятельские отношения с коллегами.

ЦИТАТА

Александр Грибоедов ( 1795-1829), русский дипломат, драматург:

— Злые языки страшнее пистолета

ЦИФРА

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КАК У НИХ

— В США причиной конфликтов на предприятиях нередко становится дискриминация, как по половому, так и национальному признаку. Причем не только начальники демонстрируют предвзятое отношение, но и коллеги позволяют себе отпускать расистские и сексистские шутки.

— В Великобритании нежелание начальства слушать советы сотрудников чаще всего приводит не только к конфликтам, но и к увольнению персонала.

— Японцы в первую очередь хотят показать себя незаменимыми сотрудниками, поэтому неудивительно, что конфликты на почве рабочей конкуренции давно стали привычными для Страны восходящего солнца. Впрочем, эти ссоры носят исключительно личный характер: японцы слишком ответственны, чтобы пытаться кого-то подсидеть или устраивать скандалы в офисе.

— В Ирландии отношения чаще всего страдают из-за... алкоголя. При этом речь идет не только о пьянстве на рабочем месте: сотрудники часто выясняют отношения во время посиделок в пабе с коллегами.

— Во Франции самой распространенной причиной конфликтов на рабочем месте является слабое руководство. Если начальники не готовы защищать интересы сотрудников и помогать им в сложных ситуациях, то работа в офисе или на производстве может остановиться: французы готовы не просто конфликтовать, а даже бастовать, пока их требования не будут выполнены.