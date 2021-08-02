«Жир не уйдет»: диетолог объяснила, почему бесполезно худеть перед отпуском

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Резкое похудение приводит к возвращению лишнего веса и повторному набору нежелательных килограммов, а также грозит авитаминозом, ухудшением иммунитета, появлением растяжек на теле. Вот почему бессмысленно избавляться от веса «в экстренном режиме» перед отпуском. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Уйдет вода, а не жир

По словам специалиста, накопленный за несколько лет вес невозможно снизить за короткий срок без вреда для здоровья. Оптимально — сокращать массу тела примерно на два–три килограмма в месяц. Такой темп похудения не приведет к негативным последствиям, отметила диетолог.

— Когда люди садятся на экстремальные диеты, сокращая количество потребляемых калорий до минимума, снижение веса действительно происходит, но уходит по большей части вода, а не жир. Все подобные диеты в 90 процентах случаев ведут к повторному набору веса. Притом иногда он возвращается даже в большем объеме, — разъяснила Ирина Писарева.

Помимо того, быстрое похудение повышает риск возникновения авитаминоза и снижения иммунитета, добавила собеседница «ВМ». Из-за снижения количества потребляемой пищи в организм поступает меньше витаминов, микроэлементов и питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности, уточнила она.

Также диетолог упомянула об опасности резкой потери веса для людей, склонных к образованию растяжек на коже. Впоследствии избавиться от них будет еще сложнее, чем от лишнего жира.

Как правильно похудеть «к отпуску»?

Лучше всего начать избавляться от лишнего веса заранее. Эта мера поможет сохранить результат надолго, посоветовала Ирина Писарева.

— Терять вес нужно только постепенно, ограничивая рацион не резко, а всего лишь на 20 процентов. Если вы собираетесь похудеть к какой-то дате, нужно делать это заранее — в зависимости от количества лишнего веса. Если у вас больше 15 лишних килограммов, то потребуется больше года, а если семь килограммов — можно справиться за четыре–пять месяцев, — порекомендовала эксперт.

Диетолог заметила, что для эффективного похудения потребуется изменить пищевые привычки. Прежде всего стоит привести в норму количество потребляемой воды. Ее не должны заменять чай, кофе или газировка, подчеркнула Писарева.

Также, по словам диетолога, важно проанализировать свой рацион, исключив из него все лишнее.

— Из рациона нужно убрать полуфабрикаты, жирные и кондитерские изделия, продукты с содержанием сахара, трансжиров. Для сладости можно использовать натуральные заменители сахара: стевию или эритрит. Хорошо помогает дробное питание: есть можно через каждые два–три часа небольшими порциями. Сложные углеводы лучше употреблять в первой половине дня, а к молочным продуктам стоит относиться с осторожностью, — перечислила основные правила грамотного похудения специалист.

Важен и спорт, однако он не является первостепенным фактором в процессе похудения, добавила Писарева. Физическая активность способствует поддержанию формы тела в тонусе. Основным условием, необходимым для совершенствования формы тела, является налаженный режим питания, заключила она.