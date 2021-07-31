Ученые назвали помогающий избавиться от жира на животе напиток

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Жир на животе находится рядом с жизненно важными органами тела, такими как печень и кишечник. Это грозит человеку риском развития болезней сердца и диабета второго типа. Ученые рассказали, как можно избавиться от жира на животе с помощью определенного напитка.

Так, несколько исследований установили способность зеленого чая сжигать жир на животе. В одном из них участвовали взрослые китайцы с высокой долей брюшного висцерального жира. Ученые выяснили, что группа, пьющая зеленый чай каждый день, практически избавилась от жира на животе. Средняя площадь висцерального жира, масса тела и жировые отложения были значительно снижены при лечении зеленым чаем, обогащенным катехинами.

Таким образом, потребление обогащенного катехином зеленого чая в течение 12 недель индуцировало потерю висцерального жира у взрослых китайцев с высокой долей брюшного висцерального жира, заключили исследователи.

Специалисты считают, что зеленый чай помогает увеличивать метаболизм, заставляя тело сжигать больше калорий.

Также ученые посоветовали тем, кто хочет избавиться от жира на животе, съедать не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день, а также включать в рацион крахмалистые продукты с высоким содержанием клетчатки. Следует употреблять обезжиренные молочные или соевые напитки, обогащенные кальцием, также необходимо выпивать от шести до восьми стаканов воды в сутки. Кроме того, лучше избегать добавления соли или сахара в пищу, сообщается в издании Express.

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