Тренер объяснила, как убрать жир с живота

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Профессиональный тренер Алина Луценко рассказала, как привести себя в форму и похудеть в области живота или коленей.

— Я вас расстрою. Когда мы хотим убрать жир с какой-то части, этого не выйдет — у нас не существует локального жира. Если мы качаем пресс, это не значит, что там сгорит жир. Такого не бывает. Мы убираем жир с живота питанием и употреблением меньшего количества калорий, чем мы привыкли. То же самое и с жирными коленками. Есть на теле места, куда в случае, если еды становится больше, жир идет. У кого-то это второй подбородок, у кого-то щеки, у кого-то руки. Так вот, жир с этого места уйдет в последнюю очередь. Но уйдет! — обнадеживает специалист.

Тренер также объяснила взаимосвязь между осанкой и вторым подбородком.

— Если сутулая спина, будет немного вывален живот и определенным образом выдвинута шея. Или еще бывает другой вариант, тогда человек вжимает подбородок в шею. Нужно язык держать приподнятым к верхнему небу, это абсолютно нормальное положение, из-за этого приема все подтягивается. Ну и нужно продолжать худеть, потому что в любимых местах жир уйдет в последнюю очередь, — рассказала Луценко в видео на канале YouTube "Клатч Онлайн".

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