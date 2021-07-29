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«Хлеб – это наркотик!»: диетолог Ковальков рассказал, как отказаться от мучного

Анна Михалюк

Общество
«Хлеб – это наркотик!»: диетолог Ковальков рассказал, как отказаться от мучного
Фото: Youtube / А поговорить?

Есть с хлебом — именно так многих из нас учили в детстве. И макароны вприкуску с большим ломтем белого хлеба для россиян — дело привычное. Диетолог Алексей Ковальков, отвечая на вопросы своих подписчиков на YouTube, рассказал, как избавиться от хлебной зависимости, которая так распространена в нашей стране.

— Все просто: вычеркните его из жизни. Ну а как отказываются от курения? Хлеб — это наркотик. В нем обнаружили экзорфины, поэтому вы не можете есть без хлеба, — объясняет доктор.

Ковальков подчёркивает, что хлебобулочные изделия не надоедают человеку именно из-за своих "одурманивающих" и вызывающих привыкание свойств.

— Вы можете годами есть хлеб, и он вам не приедается. Вас посадить на месяц на один продукт: на мясо, рыбу или овощи. И через месяц вы их видеть уже не сможете, а хлеб вы можете есть годами, даже с водой, как в тюрьме, и он вам не надоест. Даже выйдя из этой тюрьмы, вы добежите до булочной, и из-за запаха свежеиспеченного круассана, разламывающегося с хрустом, вы захотите есть. Это очень сильная зависимость, и нужно иметь большую силу воли, чтобы отказать себе. Эту зависимость надо просто пресечь. Хлеб забивает вкус еды, которую вы употребляете, — считает диетолог. диетолог.

Ранее доктор рассказывал, какое блюдо можно есть на ночь, которое будет способствовать вашему похудению.

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