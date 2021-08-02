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Бизнес получает субсидии: gравительство Москвы дополнительно направило пять миллиардов рублей на поддержку предпринимателей

Рената Лебедева

Марьяна Шевцова

Общество
Бизнес получает субсидии: gравительство Москвы дополнительно направило пять миллиардов рублей на поддержку предпринимателей
Предприниматель Игорь Забелло, получивший субсидии от правительства Москвы. Благодаря городской поддержке ему удалось сохранить рестораны во время пандемии / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По данным на 2 августа, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы выделил бизнесу поддержку в размере более 780 миллионов рублей.

Такая сумма была выделена бизнесменам с 1 января 2020 года. При этом буквально на днях правительство Москвы дополнительно направило 5 миллиардов рублей на поддержку бизнеса, из них 1 миллиард — это компенсация затрат малому и среднему бизнесу в качестве субсидии на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции, а 4 миллиарда пойдут на льготные кредиты компаниям, работающим в приоритетных отраслях. Если предприниматель рассчитывает компенсировать затраты на мероприятия по профилактике коронавируса, ему необходимо будет соблюдать требование главного врача по городу Москве о проведении обязательной вакцинации персонала, а также установленные ограничения.

На официальном портале столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития cashback.moscow.business владельцы малого и среднего бизнеса могут изучить условия получения субсидий и грантов от города, а также подать заявку, которую рассмотрят эксперты специальной комиссии и вынесут свое решение.

Один из предпринимателей, который обратился за поддержкой к городу, — Игорь Забелло. Он генеральный директор франшизы одной из крупнейшей сети ресторанов быстрого питания. В прошлом году пандемия сильно ударила по его делу, как и по многим другим организациям общепита. Но благодаря мерам поддержки бизнеса, которые предоставляет правительство Москвы, у него появилась возможность компенсировать часть затрат.

— Я подал первую заявку на получение субсидий во время пандемии в прошлому году. Хочу сказать, что эти выплаты сыграли ключевую роль в сохранении ресторанов, потому что мы смогли выплатить зарплаты нашим сотрудникам и избежать большого количества сокращений, — отметил Игорь Забелло.

По его словам, систему подачи заявлений сейчас значительно упростили: функционал сайта стал более доступным, добавлен калькулятор размера поддержки, а подавать документы теперь можно с электронной подписью. Прозрачной стала и обратная связь: предприниматели могут отслеживать статусы выплат по каждой из 17 видов возможных субсидий.

— Благодаря измененному подходу мы смогли гораздо быстрее подать все необходимые документы на получение дополнительных выплат в этом году. Нашей отрасли необходимо как можно быстрее восстановиться, — рассказывает предприниматель.

Сейчас большинству компаний компенсировали часть затрат на коммунальные услуги, выплаты процентов по кредитам, на приобретение оборудования. Кстати, большинство заявок на получение субсидий было одобрено именно владельцам франшиз.

— У нашего правительства существует большое количество инструментов, которые всячески поддерживают и стимулируют развитие столичного бизнеса. Сейчас мы внимательно следим за грантами на оплату услуг ЖКХ, которые обещала выделить городская власть, потому что это одна из основных статей наших расходов, — подчеркнул Забелло.

Бизнес получает субсидии: gравительство Москвы дополнительно направило пять миллиардов рублей на поддержку предпринимателейФото: Pexels

Рост спроса на получение финансовой поддержки от государства стремителен. Большинство отраслей до сих пор находятся в затруднительном положении, однако власти города стараются найти возможность направить дополнительную поддержку, чтобы помочь предпринимателям сохранить рабочие места.

— С помощью полученной субсидии мы приобрели оборудование, позволяющее нам производить продукцию на уровне мировых стандартов. Увеличение парка оборудования привело к созданию двух рабочих мест на предприятии. На первый взгляд, это не самое большое количество рабочих мест. Но в такое сложное экономическое время даже эти рабочие места важны. Благодаря правительственной поддержке мы смогли не только увеличить число сотрудников, но и сохранить зарплату на докризисном уровне, — поделился еще один московский предприниматель Максим Ручкин, который занимается производством электроники.

Сервис cashback.moscow.business развивается — при рассмотрении заявок в Департаменте предпринимательства и инновационного развития стали применять искусственный интеллект. Это помогает ускорить процедуру рассмотрения заявок и быстро распознать ошибки, которые допускают предприниматели при подаче документов на получение субсидий.

— Эксперимент уже идет. Мы проводим его по одной субсидии, которая касается компенсации затрат на покупку оборудования. Сейчас прорабатываются возможности расширения видов субсидий и спектра сведений, которые проверяет искусственный интеллект, — сообщили в пресс-службе ведомства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательстваи инновационного развития Москвы:

— Несмотря на непростой год для экономики столицы, город не только не сократил ни одной меры поддержки для бизнеса, сохранив все действовавшие до пандемии, но и увеличил их количество, а также сделал получение финансовой помощи еще более доступным. Отмечу, что в 2021 году финансовую поддержку для предпринимателей расширили. Всего московскому бизнесу сейчас доступно 18 мер поддержи. Подробнее узнать о всех субсидиях для предпринимателей от города можно на сайте moscow.business.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Субсидии на сумму 23,5 миллиона рублей получат резиденты технопарков и участники Московского инновационного кластера. На создание нового продукта субсидии на сумму 55,5 миллиона рублей получат несколько московских компаний. А социальным предприятиям одобрили финансовую поддержку в размере 2,2 миллиона рублей.

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