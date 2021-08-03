Накал страстей: каким знакам зодиака август принесет новую любовь и перемены в личной жизни

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Последний месяц лета принесет представителям некоторых знаков зодиака новую любовь и перемены в личной жизни. Любовный гороскоп на август для «Вечерней Москвы» составила парапсихолог Оксана Лукина.

ОВЕН

Прежде всего используйте это время, чтобы найти идеальный для вас баланс между работой и личной жизнью. Первой важной лунацией месяца станет новолуние в вашем секторе страстей, которое наступит 8 августа. Ожидайте прилив энергии в вашу романтическую жизнь. Овны-одиночки в этот период должны назначать свидания с потенциальными партнерами, так как смогут найти человека, который зажжет в них огонь. 16 августа Венера войдет в ваш сектор партнерских отношений и пробудет там до 10 сентября. Это принесет гармонию во все ваши отношения и увеличит возможность для одиноких Овнов превратить случайные связи в более серьезные. Те, кто уже состоит в паре, найдут больше удовольствия в общении со своей второй половинкой.

ТЕЛЕЦ

В августе этого года для вас также начнется важный период, посвященный любви, страсти и приключениям. Ваш управитель Венера будет путешествовать в соответствующей зоне до 16 августа, а свирепый Марс, управитель секса, накалит обстановку до 14 сентября! Это потрясающий сигнал с небес о том, что пришло время поставить сердечные потребности на первое место. У одиноких Тельцов есть великолепный шанс найти новую любовь и завести многообещающие знакомства. Вы будете просто невероятно притягательны. Если вы состоите в серьезных отношениях, это предвещает, что вам удастся скрасить ваше общение и испытать новые эмоции в постели. Если вы хотите завести ребенка, то вероятность забеременеть в этот период будет очень велика.

БЛИЗНЕЦЫ

С 16 августа по 10 сентября, когда Венера переместится в вашу зону страсти, ваша романтическая жизнь расцветет всеми красками. Одинокие Близнецы должны искать общения и не избегать внимания к себе, чтобы не упустить шанс встретить кого-то особенного. Те, кто уже состоит в паре, смогут испытать больше удовольствия и веселья вместе. Если вы занимаетесь попытками завести детей или совместными творческими проектами, то сейчас у вас все сложится удачно.

РАК

Если вы одиноки, вы сможете найти человека, который удовлетворит вас во всех отношениях. Те, кто связан отношениями, станут еще ближе, понимая друг друга глубже, чем когда-либо прежде. Венера перемещается в ваш домашний сектор с 16-го числа до 10 сентября, гарантируя, что вы найдете множество способов развлечься дома, если захотите. Отношения с членами семьи также должны быть гармоничными.

ЛЕВ

Если бы игра с огнем была спортом, вы бы точно забрали приз домой. Вам уже ясно дали понять, что некоторые отношения просто не стоят вашего времени. Обратите внимание на старые шаблоны, обрежьте связи там, где это необходимо, и шагните в неизвестность. У вас все получится! Существуют силы, превосходящие вас самих и дающие вам возможность совершить этот переход. Для Львов, которые знают, что у них есть будущее с кем-то особенным, это время работы над своими личными целями.

ДЕВА

Это месяц первых шагов. Месяц надежд, оптимизма и новых начинаний. Вы знаете, что это тот самый человек, и хотите сделать все возможное, чтобы все получилось. Верьте, что все получится, причем по-своему, и что вам не придется перенапрягаться, чтобы обеспечить успех отношений. Для Дев в паре это время удовольствия и новой страсти. Дайте волю своим чувствам.

ВЕСЫ

Хотя любовь — опьяняющее для вас чувство, вы понимаете, что одной любви недостаточно. Нужно иметь готовность посвятить себя одному человеку. Для одиноких Весов этот месяц прояснит, каких именно отношений они хотели бы в будущем. Весы в паре будут способны рассматривать свои разногласия как возможность расширить перспективы и вырасти как личности. Помните, что, когда вы отпускаете оценочные суждения, окружающие будут соответствовать вашей частоте, делая то же самое.

СКОРПИОН

Вы должны доверять судьбе во всем, что происходит в вашей личной жизни. Если все складывается гладко, значит, так и должно быть. Если вы сталкиваетесь с большим количеством препятствий, это потому, что вы идете против течения. Обращайте внимание на то, как и где вас просят перестроиться. Это принесет больше гармонии в ваш романтический опыт.

СТРЕЛЕЦ

Следование нормам никогда не было вашим стилем. И все же вы готовы нарушить собственные правила, признаться в любви и взять на себя долгосрочные обязательства. Вас ожидает божественный союз, который поднимет вам настроение и создаст пространство для расцвета лучшей версии себя. Поэтому следуйте велениям своего сердца и знайте, что вас поддержат. Для некоторых из вас это может быть время планирования свадьбы.

КОЗЕРОГ

Гармония и надежды на лучшее сопровождают вас каждый день в этом месяце. Ваши любовные переживания и связи — источник истинного богатства. Поэтому чтите их по-своему и знайте, что энергия благодарности принесет больше гармонии в ваш опыт отношений. Тем, кто переживает разлуку со своими половинками, стоит помнить, что это лишь временный этап. Не нужно сомневаться в любви, которую вы испытывали к своему партнеру.

ВОДОЛЕЙ

Есть люди, которые поднимают нам настроение одним своим присутствием, а есть люди, которые подавляют наш рост своими бессознательными поведенческими моделями. Но у нас есть выбор. У нас всегда есть выбор. А вместе с ним и сила, чтобы покончить с тем, что больше не подходит нам. В недавнем прошлом вы несколько раз ошибались в людях. Однако сейчас у вас нет причин соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете.

РЫБЫ

Вы привлекли не те отношения в свою жизнь не просто так — это необходимый опыт. Поэтому воспринимайте то, что происходит сейчас, как возможность выполнить работу над ошибками и развиваться на уровне души. Если вас призывают немного отстраниться, это нормально. Не позволяйте страху одиночества стать причиной того, что вы миритесь с поведением, которое не служит вашему высшему благу.