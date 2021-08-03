Наталия Киселева: Важно, чтобы учителя участвовали в решении актуальных задач системы образования

Фото: личный архив

До начала нового учебного года осталось меньше месяца. Заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева рассказала «Вечерней Москве» о том, как город выстраивает открытый диалог с учителями и почему важна цифровизация образования.

— Наталия Александровна, в этом учебном году в столице появился новый формат общения педагогов, администрации школ и департамента — общегородские онлайн-педсоветы. Какова их цель?

— Главная идея онлайн-педсоветов — возможность каждого педагога задать вопрос, который смогут обсудить учителя из разных школ. Мы старались выбирать самые актуальные вопросы, опирались на темы, которые указывали в обратной связи учителя. Но дискуссия, начатая онлайн-педсоветом по нашей задумке, не должна заканчиваться. Мы надеемся и призываем к тому, чтобы школы в своих коллективах продолжили начавшийся диалог учителей и департамента. Сегодня очень важно слушать и слышать учителей. С одной стороны, эти начинающиеся диалоги помогают поднимать и решать серьезные вопросы жизни школы. С другой — являются поддерживающими и развивающими беседами с учителями. Такие краткие форматы профессионального развития и повышения квалификации.

Весь мир признает, что при росте каналов коммуникации набирает обороты мировой тренд на педагогическое одиночество и изоляцию. Исследователи Уэльского университета провели анализ, по результатам которого сравнили школьные кабинеты с ячейками для яиц, как нелепо бы это ни звучало. По их мнению, каждый учитель сидит в своем кабинете и зачастую не знает, что происходит за его пределами, у коллег. Конечно, в школах есть официальные мероприятия, педагогические совещания, но неформального общения не хватает, школьная учительская давно перестала быть местом общения учителей. А это общение зачастую эффективнее многих устоявшихся программ повышения квалификации. Вот пандемия тому отличное подтверждение. Профессиональное развитие и повышение квалификации друг от друга, в обмене опытом шло эффективнее, чем на традиционных курсах. Конечно, времени и сил у учителей не хватает на профессиональное общение ввиду большой нагрузки, да и привычки такой нет. Вроде бы разговоры о школьных проблемах — частая тема обсуждений в разных кругах. Шутят же, что любое мероприятие, где есть учителя, превращается в педсовет. Но обсуждения эти, жалобы и сетования на проблемы и сложности не имеют ничего общего с профессиональными развивающими беседами. Это еще раз доказывает факт недостаточного взаимодействия, отсутствия профессионального общения. И это не связано с пандемией. Это начало зарождаться задолго до нее.

— Можно ли сказать, что диалог в педагогическом сообществе меняется?

— Мы пытаемся начать выстраивать разные форматы коммуникации со школами и учителями. Эта задача сегодня — одна из приоритетных для московского образования. У нас есть понимание, что нужно сделать максимально удобными сервисы и инструменты Московской электронной школы, постепенно идем по этому пути. Важно, чтобы сами педагоги в том числе участвовали в решении актуальных задач системы образования, были готовы к ответственности за процессы и результаты. Школа нанимает на работу учителя для реализации своей образовательной программы, руководство вправе требовать достижения ожидаемого результата.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

— Одной из тем педсовета была цифровая грамотность и культура. Почему владение этими навыками важно для современного учителя?

— Как раз для того, чтобы найти этот баланс в использовании современных технологий в образовательном процессе. Сегодня все педагоги используют технологии в образовании, в том числе для коммуникации с учениками, родителями, коллегами. Но зачастую какие-то современные инструменты мы отвергаем, потому что не умеем пользоваться ими грамотно. Нам с детства прививают, что такое «хорошо» и «плохо», какие-то правила поведения в обществе. А в отношении цифровой культуры такого еще нет. И нам, педагогам, нужно развиваться в этом направлении самим, учить этому наших детей, объяснять, что это за инструменты, как их использовать безопасно.

При этом мы, конечно, понимаем, что значительно отстаем от современного поколения, которое чуть ли не с рождения сталкивается с гаджетами и технологиями, в отличие от нас, родившихся в другую эпоху. Образование в технологическом плане отстает и от бизнеса. Мы только внедряем элементы информационных систем, а бизнес давно уже ушел вперед в их использовании. А школа ведь готовит к жизни в реальном мире, в том самом, который стремительно идет вперед — по пути развития. Поэтому мы должны понимать, как работают все эти инструменты, которые создают нынешнее информационное поле и позволяют строить жизненные процессы. И как сделать их нашими помощниками, но при этом не стать зависимыми от технологий. Например, что делать, если техника вышла из строя на уроке и как попросить помощи у ребят — такое взаимодействие с ними очень важно. Как не бояться признавать, что ты чего-то не знаешь.

— Наверное, многие учителя с этим столкнулись в начале пандемии, когда нужно было быстро освоить много новых ресурсов.

— Да, ведь онлайн-урок — это другой процесс. Удержать внимание ребят, вовлечь их в деятельность приходится другими способами. И мы понимаем, что нужно помогать учителю перестраиваться, развиваться и обучаться всему новому, что приходит в нашу жизнь ежедневно. Подчеркну: говоря о технологиях, мы ни в коем случае не говорим о замене очного образования и переходе на дистанционный формат, не отменяем бумажные учебники, ответы у доски и обсуждения в классе на уроке. Современные сервисы и инструменты в образовании дополняют и расширяют возможности учителя и учеников, делая обучение адресным, отвечающим времени и развитию общества.

Две функции учителя — транслятора знаний и контролера с красной ручкой — постепенно автоматизируются. А значит, на первый план выходят другие важные задачи. Например, более адресная обратная связь и рекомендации по итогам письменных работ, организация новых форм урока и процесса обучения. Личность учителя становится все более значимой. Теперь важно не только, что он говорит, но и то, как и для чего он говорит. Возрастает профессиональная и личная ответственность учителя не только за результаты, но и за процесс.

Фото: Pixabay

— Какую роль во всем этом играет проект «Московская электронная школа»?

— Московская электронная школа — это современная удобная образовательная платформа, включающая набор инструментов, которые призваны автоматизировать многие рутинные процессы. Например, электронный журнал и дневник, система «Проход и питание», библиотека образовательных материалов. Раньше учителя заполняли журналы в бумажном виде, периодически стояли в очереди в учительской, чтобы получить журнал класса, нужно было выписывать оценки для информирования родителей. А сколько по разным причинам эти бумажные журналы переписывались! Переход в электронный формат был сделан для того, чтобы, с одной стороны, упростить систему информирования и коммуникации со стороны школы и родителей, а с другой стороны — дополнить сам процесс обучения современными технологиями с помощью электронных образовательных материалов.

— Помогает ли МЭШ делать образовательный процесс более прозрачным?

— Да, действительно образовательный процесс становится прозрачнее. Современные родители задают вопросы содержательного характера, они настойчиво просят прокомментировать: почему именно такая оценка, за что? Их интересует качество материалов, которые они видят. Притом что совсем недавно вряд ли интересовались, откуда учитель берет задания, которые решает с учениками в классе, и что там вообще происходит в классе. Тексты самостоятельных и контрольных работ скачивались по первым ссылкам поисковиков. До этого работали по методичкам с конспектами уроков, готовым поурочным планированием к учебнику, а не к рабочей программе. Конечно, не все учителя и не всегда. Обобщать ни в коем случае нельзя.

Теперь можно в дневнике видеть, по каким темам получены оценки, как происходит усвоение темы ребенком, какие темы в течение учебного года вызывают наибольшую сложность, потому что все отражается в системе. Кроме того, можно видеть, насколько учитель придерживается образовательного плана. К слову, о цифровой грамотности: использование МЭШ тоже к этому относится. Ведь когда педагог использует какой-то материал на уроке, важно, как именно он это делает, насколько это уместно и необходимо. И не потому, что так сказала администрация или так написано в сценарии урока, а потому, что это действительно интересно, полезно и необходимо именно на этом занятии, для этой группы детей. Иногда бывают нужны отдельные фрагменты из материалов библиотеки МЭШ.

— Вы вначале говорили о проблеме одиночества учителей. Можно ли сказать, что МЭШ ее в каком-то смысле решает, когда педагоги создают какие-то уроки вместе?

— Что удивительно, именно так и происходит. Более того, мы вообще недооцениваем Московскую электронную школу с точки зрения ее возможностей, в том числе в плане профессионального развития учителей. Приведу простой пример. В соцсетях есть группа, где учителя задают свои вопросы касательно работы платформы, обмениваются опытом и знаниями друг с другом. Буквально за год количество ее участников выросло с двух до 17,8 тысячи. И эта группа стала своего рода учительской, где педагоги могут взаимодействовать, общаться друг с другом. А объединила их именно МЭШ. В том числе они могут обсуждать то, что не нравится и не устраивает, задавать вопросы.

Еще один интересный момент — использование электронных сценариев уроков, сделанных коллегами. Мы провели анализ и выяснили, что очень часто, если учителю понравился какой-то сценарий, впоследствии он ищет другие материалы этого же автора, обращаясь туда не по теме урока, а именно по фамилии учителя. В МЭШ есть несколько сотен таких педагогов, и часть из них были приглашены на работу в качестве модераторов, потому что это лидеры мнений, выбранные самим учительским сообществом. Выбранные в процессе работы, по результатам труда.

Сейчас мы видим, что увеличивается количество материалов, которые создаются в соавторстве учителями из разных школ, разных округов. Это тоже очень интересный феномен МЭШ. Отмечу, что платформа постоянно развивается и дополняется. В прошлом году мы запустили тематический каркас, а к сентябрю этого года доработаем и представим учебные планы с ориентацией на разные комплекты учебников. И каждый учитель сможет адаптировать их под себя. В новом учебном году в электронном дневнике и журнале будут не только оценки за четверть, но и за темы. Можно будет проанализировать и понять, где у ребенка пробелы. Эти функции станут доступными и учителям, и родителям, и ученикам. Команда Московской электронной школы ведет постоянную работу, мониторинг запросов, старается реагировать быстро, изменяя и улучшая сервисы. Понятно, что это не происходит по взмаху волшебной палочки. Это — система последовательных изменений. Мы начали эту работу, многое сделали за этот учебный год, но впереди еще очень и очень много задач. И знаете, очень важно, что задачи идут от учителей. Идет постепенное включение в совместное развитие.

— Будет ли продолжен диалог департамента и учителей в новом учебном году?

— Да, конечно. Мы будем и дальше проводить педагогические советы в школьных коллективах, педагогические форумы и марафоны. Рассчитываем, что получится организовать их и в очном формате. Продолжать выстраивать диалог очень важно, ведь роль и личность учителя значима. От него зависит система взаимодействия семьи и школы.