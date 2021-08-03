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Осторожно, самокат!: названы «подводные камни» модного средства передвижения

Сергей Шахиджанян

Общество
Осторожно, самокат!: названы «подводные камни» модного средства передвижения
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

2 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти будут искать пути к регулированию ситуации с электросамокатами. Причина тому — участившиеся случаи аварий с участием этих средств передвижения. Как управлять электросамокатом и не причинить вреда себе и окружающим, «Вечерке» рассказал владелец бизнеса по производству и обслуживанию электротранспорта Арно Жаккар.

Если соблюдать все правила техники безопасности, то электросамокат может стать прекрасным подспорьем в мегаполисе — места занимает меньше, чем велосипед! Большинство таких электродрузей имеют складной механизм. Правила безопасной езды просты: не нарушать скоростной режим (ездить со скоростью не более 20 км/ч), не разговаривать по телефону, не кататься в наушниках и помнить, что тротуар в первую очередь для пешеходов.

Будьте внимательны при покупке электросамоката — доверяйте только официальным магазинам. Пользуясь лазейками в законодательстве, мир наводнили всевозможные подделки под самокаты известных фирм. Ко мне приносят в ремонт такие изделия — смотрю на них и прихожу в ужас.

На таких средствах передвижения вообще нельзя выезжать на дорогу! Например, хлипкие рамы с условными тормозами оснащают супермощным двигателем и гигантской и батареей. Но в целом оригинальные и качественные самокаты — это замечательное изобретение. Легкие, удобные, экологичные — такие индивидуальные средства передвижения пришлись по вкусу многим.

Стартуй аккуратнее

Переднеприводный самокат обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Мотор в нем встроен в переднее колесо. Недостатки — при старте на переднеприводном самокате возможна пробуксовка, что на скользкой поверхности может привести к падению. Если такая модель оснащена пружинной подвеской, то она еще быстрее выходит из строя.

Коварная подвеска

Электросамокат с передней подвеской стоит от 40 тысяч руб лей. Однако при отсутствии амортизаторов подвеска служит здесь скорее имитацией, чем амортизирующим устройством. Более того, она добавляет проблем в эксплуатации по причине низкого качества и неспособности сглаживать неровности. На большой скорости такая подвеска может сломаться и привести к аварийной ситуации. Так что лучше использовать самокат совсем без подвески.

Далеко не уедешь

Самый бюджетный электрический самокат стоит от 8 тысяч рублей. У него, как правило, 6-дюймовые колеса, свинцовая батарея весом около 10 килограммов, полное отсутствие подвески, складная рулевая колонка и неэффективные тормоза устаревшей конструкции (так называемые клещевые).

Невнятное управление компенсируется вялой динамикой разгона. Но в данном случае это скорее плюс. А вот очевидный минус — дешевая и тяжелая батарея, которую придется менять раз-два в сезон. Дальность пробега — 2–3 километра по ровной поверхности.

Недолговечный, но легкий

Относительно дешевый электросамокат с литийионной батареей обойдется вам примерно в 20–30 тысяч рублей. У него все так же неудачно с рулевым управлением и тормозами, но пробега хватит на 10–15 километров (в зависимости от веса ездока).

Максимальная скорость, которую заявляют производители этого средства передвижения, — до 20 км/ч, но реальная же — не более 12–15 км/ч.

Плюс таких моделей в том, что они очень легкие — подобные электросамокаты даже имеют карбоновые рамы. Однако есть в них и определенный минус: сам по себе карбон — материал недолговечный, и после двух лет использования такая рама будет просто расслаиваться.

Почти велосипед

Самокат с толстыми большими колесами обойдется примерно в 50 тысяч рублей. Он похож на фэт-байк (горный велосипед на широких покрышках).

Он оснащен велосипедными колесами 24 или 26 дюймов и широкими покрышками низкого давления, обеспечивающими приемлемую для города амортизацию. Езда на нем очень комфортна и в целом безопасна. Это самокаты прогулочного типа, как правило, нескладные и довольно громоздкие — сравнимы с габаритами велосипеда.

Осторожно, самокат!: названы «подводные камни» модного средства передвиженияФото: Александр Авилов / АГН Москва

Только для опытных

Цены на полноприводный самокат можно сравнить со стоимостью подержанной машины: 300–600 тысяч рублей. Это наиболее мощный и опасный в вождении для неопытных ездоков вид транспорта. Обеспечивает потрясающую динамику разгона — некоторые модели способны разгоняться до 100 км/ч. Имеет мощные 48-вольтовые или 62-вольтовые батареи, позволяет преодолевать расстояние в 80 километров. Недостатки — они весят 20–30 килограммов, требуют постоянного технического обслуживания. Это скорее спортивный снаряд, чем транспорт. Кататься на нем нужно в защитной экипировке — наколенниках, налокотниках, шлеме.

Немного покачает

Цены на складной электросамокат с задней подвеской начинаются от 20 тысяч рублей. Как правило, они оснащены однорычажной подвеской с примитивной пружиной. Недостатки у них все те же, что и у самоката с передней пружинной подвеской. Однако эта модель более безопасная, чем переднеприводная. Эффект от нее — лишь небольшое покачивание при езде по ровному асфальту. Подойдет для катания по большим помещениям.

Садись, прокачу

Среди разнообразия самокатов есть и модели с сиденьями. Стоят они 50–100 тысяч рублей. Седло крепится на подседельный штырь. Ими оснащают в основном тяжелые, быстроходные самокаты. Эти внедорожные модели с мощной литийионной батареей, как правило, имеют подключаемый передний привод для езды по бездорожью, покрышки с сильно развитыми грунтозацепами, длинноходную гидравлическую подвеску, серьезные амортизаторы, тормоза мотоциклетного типа.

Осторожно, самокат!: названы «подводные камни» модного средства передвиженияФото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Пушинка

Электросамокаты с карбоновой рамой стоят около 25 тысяч рублей. Они суперлегкие, но есть минус: карбон со временем буквально расплетается на волокна. Возможно, его хватит на один-два сезона.

Городской вариант

Цены на заднеприводный самокат начинаются от 50 тысяч рублей. Такие модели более стабильны в разгоне благодаря тому, что заднее колесо в них всегда загружено весом ездока. Рулевое управление более информативное. Заднеприводный самокат наиболее предпочтителен для города.

Осторожно, самокат!: названы «подводные камни» модного средства передвиженияФото: Александр Авилов / АГН Москва

ЗАПОМНИ ЭТИ ПРАВИЛА

На днях Госавтоинспекция напомнила горожанам о необходимости соблюдать простые правила при управлении электросамокатом.

— Передвигаться на них разрешается только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в местах, закрытых для движения транспорта

— Выезжать на проезжую часть запрещено.

— Переходить дорогу нужно пешком, а самокат везти рядом с собой.

Из-за роста числа аварий Министерство транспорта РФ на данный момент прорабатывает решения о регулировании движения электросамокатов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Сучков, мастер по обслуживанию электротехники:

— Родителям стоит знать, что даже маломощный электродвигатель может разогнать ребенка до скорости 30–40 км/ч! Однако тормозная система совершенно не рассчитана на такие скорости — даже если неопытный ездок со всей силы зажмет ручки тормозов, это приведет к заносу и опрокидыванию.

Чтобы остановиться со скорости даже 25 км/ч, дешевому электросамокату нужно минимум метров десять — подобные дистанции трудно выдержать в плотном потоке людей на тротуаре. Лучше ездить на электросамокатах, оснащенных только задним приводом и колесами минимум 12 дюймов, на скорости не более 15 км/ч — тогда это безопасно как для ездока, так и для окружающих.

Ребенок обязательно должен быть в защитном шлеме и наколенниках.

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