Археологи собрали коллекцию керамики

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Во вторник, 3 августа, руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов показал артефакты, которые обнаружили в районе Сретенки.

Раскопки идут на пересечении улицы Сретенки с Пушкаревым переулком, на месте, где когда-то стоял обычный жилой дом — его снесли в 1990-е годы. Археологи приступили к работам недавно, но уже нашли больше 200 предметов из разных эпох: от XVI до начала XX века.

— Ничего удивительного, — говорит Емельянов. — До середины XVIII века Сретенка была главной улицей Москвы, а в Пушкаревом переулке селились люди, связанные с артиллерией — одной из элитных частей русской армии.

Основу коллекции составляют керамические предметы, среди которых немало детских игрушек. Шарик от погремушки, глиняная фигурка, напоминающая медведя, расписная свистулька в виде всадника на коне относятся к XVI веку. Птичка, покрытая глазурью, — уже к XVIII, а вот фигурка офицера пролежала в земле с конца XIX — начала XX века.

— На небольшом земельном участке в центре города сохранились самые разные предметы, которыми пользовались москвичи сто, двести, триста, а то и четыреста лет назад, — Алексей Емельянов показывает фрагменты керамических колокольчиков XVII века.

Всего археологи нашли 12 колокольчиков. Предположительно это детский игровой набор, но не исключено, что в ходе дальнейших раскопок и изучения артефактов всплывут подробности, которые помогут уточнить их истинное назначение.

— Колокольчики сделаны из чернолощеной керамики, — уточнил Емельянов. — Характерный темный цвет с серебристым блеском она приобрела благодаря специальному обжигу и обработке галькой — лощению.

По аналогичной технологии выполнены глиняные кувшины со стаканами XVIII века. Их тоже нашли в районе Сретенки, как и помадные банки, сделанные из керамики хорошего качества. Благодаря устойчивой форме в них не только хранили мази, бальзамы и помады, но и нередко использовали, например, в качестве чернильниц.

Также в коллекцию попали курительные трубки турецкого и московского производства и печные изразцы.

— При нашем московском климате печи — одни из главных предметов в интерьере русского дома XIX века, — Алексей Емельянов берет в руки изразец, украшенный золотистым двуглавым орлом.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В оформлении изразцов также присутствуют растительные и геометрические орнаменты. Из более поздних, но не керамических находок — небольшая металлическая звездочка конца 1920-х — начала 1930-х годов. Скорее всего, она украшала чей-то головной убор — пилотку.

— Археологические работы на Сретенке только начались, поэтому мы ждем еще больше открытий и находок, — заключил Емельянов, добавив, что археологический сезон в столице обычно длится до начала октября.

Все найденные артефакты, по его словам, попадают в руки реставраторов. Процесс восстановления старинных предметов делится на два этапа. Сначала идет камеральная обработка, во время которой с артефактов удаляют пыль, налипший грунт, и потом уже начинается сама реставрация. Она может занять неделю или растянуться на несколько лет — все зависит от состояния находки и сложности предстоящих работ.

Ежегодно мастера обрабатывают около 10 тысяч находок. Все они пополняют фонды различных музеев. Так, в прошлом году московские археологи передали на хранение в музеи 16 коллекций, включающих в себя более 700 старинных предметов.

Артефакты, которые уже нашли и еще найдут в этом году в районе Сретенки, после реставрации планируют передать Музею истории Москвы.

СПРАВКА

В прошлом году московские археологи нашли более 15 тысяч предметов старины. Сезон 2021 года обещает быть не менее результативным. Сейчас археологи работают более чем на 800 площадках. Они расположены не только в историческом центре города, но и в Новой Москве, где находятся две трети всех площадок, включая усадебные комплексы. Один из интереснейших раскопов — в районе Богоявленского переулка, на месте бывших Теплых торговых рядов Китай-города. Археологи должны выйти на слои XI–XII веков.