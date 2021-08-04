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Как школы готовятся к новому учебному году

Марьяна Шевцова

Общество
Как школы готовятся к новому учебному году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Во время летних каникул школьные двери не закрываются на замок. Внутри продолжает кипеть жизнь, только совсем другая — ремонтная. Как именно образовательные учреждения готовятся к новому учебному году, на примере своей организации рассказал исполняющий обязанности директора школы № 2123 имени Мигеля Эрнандеса Олег Смирнов.

— Олег Сергеевич, что сейчас происходит в вашей школе?

— Летний период — это традиционно время ремонтов. Если из глобального, то в одном из зданий полностью была отремонтирована кровля, в другом — отремонтировали фасад и туалетные комнаты на всех этажах. Проводим часть работ и своими силами — с заведующим по хозяйственной работе покрасили все коридоры и лестницы. Особое внимание уделяем подготовке кабинетов для начальной школы, первоклассников. Там обязательно проводим покраску стен, меняем линолеум, при необходимости обновляем мебель. Делаем все, чтобы дети пришли в чистые светлые классы. Помимо этого, у нас во всех зданиях ведется генеральная уборка: промываются окна, проводится дезинфекция помещений и чистка вентиляции, тщательная уборка в пищеблоках. Также приводим в порядок и территорию вокруг школ. Кроме того, мы закупили необходимые средства дезинфекции. А сейчас принимаем учебники и проводим установку нового оборудования, которое закупили летом.

— Готовите ли какой-то сюрприз детям?

— Да, в одном из зданий у нас будет открыт школьный ресторан. Обычная столовая преобразится до неузнаваемости. Дизайн выполним в испанском стиле, поскольку школа у нас с углубленным изучением испанского языка. Помимо соответствующего оформления в ресторане будут и обучающие элементы, например меню на двух языках, а стены украсят пословицы на испанском. Сейчас разрабатываем меню, хотим, чтобы хотя бы иногда в нем было какое-то испанское блюдо. В школьном ресторане будет и буфет, где ребята смогут купить здоровую еду, никаких газировок, шоколадок и других вредных продуктов у нас не будет. Только полезное питание.

— Как будет называться ресторан?

— Школьную столовую мы решили назвать «Энтрэ амигос», что в переводе с испанского означает «В кругу друзей». Почему на испанском? Мы вкладываем в это название несколько смыслов. Во-первых, с 2006 года наша школа носит имя испанского поэта-антифашиста Мигеля Эрнандеса, и испанский язык изучается на углубленном уровне. Во-вторых, для нашей школы всегда важны открытость и диалог разных культур и традиций. Уважение к каждому человеку, ребенку и взрослому. В-третьих, наша школа — это содружество детей и взрослых, которым важна атмосфера доверия, взаимопонимания и доброжелательности. И, наконец, такой проект школьной столовой направлен на приобщение ребят к культуре питания и общения.

— Чем занимаются летом педагоги?

— Лето и отпуск — это прекрасное время. Учителям нужно набраться сил, уделить время своей семье. Это время для разнообразных хобби: кто-то предпочитает спорт и активный отдых, кто-то путешествует, кто-то наслаждается дачным отдыхом, читает любимые книги. Но, конечно, учитель всегда остается учителем, и именно летом, когда появляется свободное время, многие интенсивно готовятся к новому учебного году. Находят интересные методические материалы, работают с библиотекой «Московской электронной школы», изучают новинки Электронного журнала. Кроме того, интересный и полезный досуг педагогам предлагают Городской методический центр, Темоцентр, Московский образовательный канал.

СПРАВКА

В этом году учителям перед началом учебного года нужно будет разработать новую учебную программу. Теперь она будет включать воспитание. Включение в программу этого компонента говорит о том, что важны не только предметные знания, но и ценностное отношение к ним. Усвоение норм и духовных ценностей, позитивное отношение к этому формирует социальный опыт ребенка. Программа строится на всех уровнях образования. Индивидуальная траектория развития ученика будет непрерывна, от дошкольного возраста до старших классов. Это и более четкая преемственность в работе педагогов, более тесная работа с семьей.

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