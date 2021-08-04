Вирус поражает не только легкие, но идругие органы

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Совместно со столичным Департаментом здравоохранения «Вечерняя Москва» продолжает развеивать мифы о вакцинации от коронавируса. В среду, 4 августа, на вопросы читателей ответила главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

— Наталья Николаевна, почему, перед тем как сделать прививку, врач не отправляет человека на общее обследование? Многие ведь не знают реакцию своего организма.

— Вакцинация — это профилактическое мероприятие. Введение вакцины возможно человеку, не имеющему в данный момент времени острых заболеваний и обострения хронических. В практику здравоохранения, в том числе в СССР, не входит углубленный мониторинг здоровья перед вакцинацией.

Вспомните прививку от клещевого энцефалита, гриппа, оспы, туберкулеза, кори. Достаточно осмотра терапевта перед прививкой, когда он выявляет наличие повышенного давления, симптомов ОРВИ. Также пациент заполняет анкету, в которой указывает наличие хронических заболеваний, контакта с заболевшим COVID-19. На основании этих метрик здоровья терапевт принимает решение о допуске или о временном медотводе от вакцинации. Прививка необходима всем, особенно для людей с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологией. Ведь у этих людей риск тяжелого течения коронавируса и его осложнений особенно высок.

— А какие есть противопоказания?

— Основными временными противопоказаниями к вакцинации является инфекционное заболевание, например ОРВИ, в активной стадии и обострение хронических заболеваний. А вот наличие онкологического диагноза не является противопоказанием. Напротив, в этом случае вакцинация критически важна. Специалисты Московского онкологического общества даже разработали рекомендации по вакцинации от COVID-19 для онкопациентов, и они были одобрены Клиническим комитетом Департамента здравоохранения Москвы.

— Скажите, что за навязчивая идея всех без исключения уколоть? Ведь вирус не такой опасный!

— Коронавирусная инфекция очень непредсказуемая и опасная. Причем поражены могут быть не только легкие, а практически все органы человека. Например, очень часто при коронавирусе бывают поражены кровеносные сосуды и как следствие все остальные органы, которым не хватает питания, ведь оно осуществляется через эти сосуды. Нередким осложнением ковида является тромбообразование, которое может привести к закупорке сосудов — например, инфаркту, инсульту, легочной тромбоэмболии. Что касается новых штаммов, то они становятся более агрессивными. Например, для индийского штамма характерно стремительное развитие заболевания. От легкой формы пневмонии до тяжелой формы с поражением легких более 75 процентов может пройти всего лишь несколько дней.

СПРАВКА

С апреля 2020 года специалисты горячей линии для доноров плазмы с антителами к COVID-19 обработали более миллиона звонков от горожан. Всего с начала пандемии 24 тысячи переболевших и вакцинированных москвичей совершили более 32 тысяч донаций. Благодаря этому город заготовил 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19.