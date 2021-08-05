Старые клячи: почему отреставрированные советские велосипеды надежнее современных моделей

Веломеханик Владимир Гомжин в своей мастерской, 2 августа 2021 года / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Велосипеды дорожают: цены на заграничные модели экономкласса выросли почти вдвое. По прогнозам, их стоимость возрастет еще на 15-30 процентов. Но так ли надо гоняться за импортом?

Владимир Гомжин уже много лет восстанавливает старые советские спортивные велосипеды. По старой советской же традиции мастерскую он организовал у себя в гараже. Мастер, впрочем, сам себя реставратором не считает.

— Уместнее сказать, что я инженер-технолог и в свободное время мастер по восстановлению винтажных шоссейных велосипедов. Мне нравится возиться с велосипедами. Именно нашими, а не зарубежными! Всегда волновала отечественная история как таковая и история техники, — говорит он.

Велотехникой Гомжин заинтересовался, еще будучи студентом Московского государственного технического университета имени Баумана. Пожалуй, каждый третий (если не второй), кто рос во времена СССР, с теплотой вспомнит спортивные велосипеды с ласточкой на шильдике производства Харьковского велозавода, а также модели «Спутник», «Турист», «Спорт», «Чемпион»... Велосипед был всегда желанным подарком, ведь приобрести его было непросто, по несколько месяцев в очереди стояли. А «Старт-шоссе» так вообще поставлялся в велошколы для обучения и тренировок юных советских спортсменов. Профессионалы же получали с завода велосипеды, изготовленные специально под заказ.

— Был удивительный мастер, можно сказать, легенда отечественного велоспорта — Юрий Самойлов, — вспоминает Владимир Гомжин. — Он и сам начинал как велогонщик, однако известен не столько спортивными победами, сколько как веломеханик.

Юрий Петрович мог изготовить велосипед, идеально подходящий человеку под его габариты. Учитывалось все: масса тела, длина рук, ног, туловища и прочие параметры. Он, словно портной, снимал мерки с человека и разрабатывал под него оригинальную геометрию велосипедной рамы.

На рамы от Самойлова впору было, как в старину, ставить личное клеймо — знак высшего мастерства. Кстати, в коллекции у Владимира Гомжина есть одна такая велорама. Комплектующие также изготавливали малыми партиями известные в узких кругах мастера. Так, большой удачей считается найти звезды и втулки работы Владимира Боброва.

— Советская велопромышленность копировала многие технологические решения с зарубежных образцов, и при массовом производстве, бывало, страдало качество, — рассказывает Гомжин. — Но что касается штучных экземпляров — тут золотые руки мастеров проявлялись во всей своей красе.

Даже сегодня эти машины очень ценятся — и как коллекционные, и как средства передвижения. По словам Гомжина, самое главное в них — именно рама.

Если взять раму от «Старт-шоссе» или «С орта» , установить на нее современное навесное оборудование, то получится великолепный спортивный велосипед, способный не только безотказно функционировать при повседневном использовании, но и приковывать к себе взгляды окружающих! — В производстве велосипедов, как и в любой отрасли, есть мода.

Сейчас мода на алюминиевые, карбоновые рамы. Они легкие, но алюминий при всей его жесткости недолговечен, а карбоновые рамы могут попросту не пережить очередного неудачного падения из-за хрупкости, чего не скажешь о классических стальных рамах, которые, несмотря на сравнительно большой вес, способны и по сей день показывать результаты. Поэтому, если же нужен велосипед на каждый день, то надежные, стальные рамы будут очень кстати! Но это, конечно, на любителя, — говорит Владимир Гомжин.

Сам он собрал уже не один десяток велосипедов на основе советских моделей.

— Часто друзья просят меня помочь собрать им велосипед. Поскольку у меня много запчастей, то, имея качественную советскую раму, устанавливаю на нее итальянские переключатели, немецкие тормоза — и такой велосипед служит годами. Но, конечно, восстанавливать оригинальное состояние мне интереснее, — признается механик.

Особенно Гомжин гордится теми велосипедами, которые удалось найти, что называется, в краске и подобрать к ним оригинальные «родные» запчасти.

Для него поиск комплектующих — как азартная игра, как спорт. Будучи по профессии инженером-технологом, он много времени проводит в командировках, помогая предприятиям отлаживать производственные процессы. И в каждом городе, где доводится побывать, ищет старые велосипеды. Сегодня, по словам Гомжина, восстановить советский велосипед — дело трудоемкое, но интересное.

Еще сохранилось много запчастей, причем порой находятся настоящие «клады», оставшиеся от разветвленной сети велосекций.

Сейчас мода на советские «велики» вновь возвращается. Поэтому веломеханик советует москвичам не спешить выбрасывать на свалку старые велосипеды.

— Найдите через интернет любителей, они с радостью возьмут их и бережно восстановят! — уверяет мастер.