Мягкое солнце и приятные цены: топ-5 направлений для отдыха в бархатный сезон — 2021

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Теплое море, мягкое солнце и приятные цены — именно эти факторы делают востребованными путешествия в период бархатного сезона. «Вечерняя Москва» пообщалась с вице-президентом АТОР Дмитрием Гориным и узнала, где россиянам выгоднее всего отдохнуть осенью 2021 года.

Турция

На первом месте по популярности и доступности среди «бархатных» направлений остается Турция, заявил собеседник «ВМ». Для туристов из России доступны как регулярные, так и чартерные рейсы. Сейчас путешественники могут посетить турецкие курорты беспрепятственно, заметил Горин.

В самой востребованной для отдыха россиян стране работают гостиницы и отели, рассчитанные на любой бюджет. По словам вице-президента АТОР, отдыхающие могут выбрать подходящее размещение в зависимости от доступных им средств.

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Более того, в Турции бархатный сезон длится дольше, чем в других странах, добавил он.

— Самый длинный бархатный сезон однозначно в Турции. Туда туристы ездят до ноября, включая ноябрьские праздники. В начале последнего осеннего месяца море там еще очень теплое, а погода комфортная — солнечная и сухая, — пояснил Горин.

Египет

Египет постепенно вступает в конкуренцию с Турцией, сообщил специалист. С 9 августа возобновляются прямые рейсы из России по данному направлению. Пока что в неделю осуществляется примерно 20 перелетов между нашей страной и Египтом, сообщил Горин.

— Сейчас между странами выполняется примерно 20 рейсов в неделю, стоимость на них тоже весьма демократична. Цены на пребывание в отелях и гостиницах Египта всегда были одними из самых доступных, — заверил он.

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Краснодарский край

Не стоит забывать и о российских курортах, напомнил вице-президент АТОР.В Краснодарском крае бархатный сезон всегда примечателен теплым морем и комфортной погодой. Однако путешествия по этому направлению несколько затруднены в связи с пандемийными ограничениями, поделился Горин. По его словам, спрос на поездки в Краснодарский край упал примерно 30 процентов.

— Здесь, к сожалению, действуют ограничения. Планировать путешествие в Краснодарский край и заселяться в гостиницы могут только вакцинированные или переболевшие туристы. Можно вакцинироваться прямо там. Эта мера очень существенно повлияла на спрос: зафиксировано падение продаж на 30 процентов, — рассказал эксперт.

В связи с этим цены на размещение в Краснодарском крае стали более доступными для туристов: из-за снижения спроса отели снижают цены. Дмитрий Горин рекомендовал рассмотреть такие предложения вакцинированным путешественникам.

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Крым

Ограничительные меры по туризму в Краснодарском крае повысят востребованность курортов Крыма, считает собеседник «ВМ».

— Серьезным конкурентом Краснодарского края в этом году является Крым. Там не требуется предъявлять ПЦР-тест и сертификат о вакцинации, в связи с чем Крым очень популярен, — поделился Горин.

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Абхазия

Самым бюджетным направлением в бархатный сезон для россиян станет Абхазия. По словам вице-президента АТОР, цены на отдых в этой стране приятно удивят путешественников.

— Из ближних морских направлений в бархатный сезон еще очень хороша Абхазия. По этому направлению наблюдаются самые бюджетные цены: они даже ниже, чем на курортах Краснодарского края — очень удобно для туристов, — высказался эксперт.

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Другие зарубежные направления

Помимо этого, для отдыха в бархатный сезон доступен ряд зарубежных направлений на любой вкус, напомнил Горин. Среди наиболее популярных стран — Кипр, Хорватия, Греция и Болгария. По словам эксперта, теплый сезон в Греции также радует своей продолжительностью. А вот поездку в Болгарию лучше планировать ранней осенью, посоветовал он.

По мнению собеседника «ВМ», не стоит недооценивать и более дальние направления. Цены на такие поездки могут оказаться ниже ожидаемых.

— Начинается сезон полетов в Арабские Эмираты. Из экзотических дальних направлений можно рассмотреть Кубу, Мексику, Доминикану, Сейшелы и Мальдивы. Существует большое заблуждение, что среди экзотических направлений нельзя найти доступные. На самом деле многие предложения по Кубе и Доминикане очень интересны, — заметил Горин.

«В разы ниже»: цены на отдых в бархатный сезон

Стоимость путешествий в бархатный сезон значительно снижается по сравнению с летним периодом, заверил специалист. Он объяснил это тем, что осенью у многих туристов уже нет возможности выехать на курорт. Семьи с детьми школьного и студенческого возраста ограничены рамками доступного для отдыха времени.

— Цена на туры в бархатный сезон значительно ниже — иногда даже в разы. Дороже всего путешествовать в июле и августе. Осенний сезон хорош для семей с дошкольниками и для пенсионеров. Погода более комфортная, море теплое, а бюджет уже совершенно другой вне зависимости от направления, — отметил Горин.

Исключением являются курорты Египта, Эмиратов и прочих стран, где старт горячего туристического сезона начинается именно осенью.

Когда покупать туры на «бархатные» направления

Пандемия внесла свои коррективы в механизм приобретения россиянами туров, считает Дмитрий Горин. По его мнению, сейчас оптимально покупать билеты на отдых примерно за три недели до отъезда. К сожалению, многие путешественники оправданно боятся принимать решение об отдыхе за длительный срок до вылета из-за возможных эпидемиологических ограничений, объяснил он.

— Сейчас все билеты покупаются, как правило, накануне. На данный момент как таковых горящих туров нет, они бывают очень редко. Конечно, выгоднее всего покупать туры за полгода, когда идет раннее бронирование. Однако 90 процентов туристов сейчас приобретают билеты за три недели до вылета, и этот фактор теперь не такой существенный. Цены фактически не отличаются, — заключил собеседник «ВМ».