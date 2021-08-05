Не хворай, собирай Иван-чай: полезные заготовки растений на зиму

Фото: Рixabay

До середины августа надо успеть заготовить впрок ценные растения. Ароматные чаи и напитки, добавки в супы и вторые блюда, косметические маски и масла, не говоря уже о домашней аптечке, — таков спектр использования трав с дачного участка. О применении растений «Вечерке» рассказал биолог Михаил Краснов.

— Конечно, существуют специальные временные рамки, в которые советуют собирать то или иное растение. Но наш год — особенный. Пижма, не просто цветущая, а уже отцветающая в июле, — это своего рода нонсенс! Так что график этот сдвинулся. На мой взгляд, нужно просто исходить из тех реалий, которые мы имеем. Да, все отцвело раньше, чем мы думали, но задаваться вопросом, хорошо это или плохо, не стоит.

Травы второй половины лета мощны, целебны, жара и сухость позволят высушить их в тени, на сквознячке, ни в коем случае не на солнце. Заранее продумайте, где вы будете хранить сырье, это важно, ведь если емкости будут негерметичными, влага испортит запасы. Иван-чай, донник, где-то уже отцветший, а кое-где еще только-только набирающий силу, корни лопуха и цикория, если вы поклонник этого напитка, зверобой, ромашка и череда, крапива — все это вам пригодится зимой, не говоря о сушеных или мороженых и пряных травах и ягодах для компота и напитков.

Фото: Рixabay

Полезный сбор

Прекрасный чайный сбор получается из смеси таких сушеных ягод, как черноплодная рябина, ирга, боярышник и брусника. Заготавливают ягоды в разное время, ирга часто сама высыхает на ветке, что упрощает задачу. Остальные же ягоды будут постепенно появляться в августе-сентябре. Этот чай не просто вкусен, он используется для лечения гипертонии и укрепления сердечно-сосудистой системы.

Календула: залечит раны

Антисептик и ранозаживитель, календула пригодится и для купания детей, и для отваров, которыми полезно умываться зимой. Многие любят добавлять лепестки календулы в чай.

Череда: для кожи

Растет череда в низинах, у болот, озер, вдоль ручьев и рек. Желто-коричневые соцветия-коробочки сушат в тени. Прекрасное подсушивающее средство при ранах и порезах, помогает унять зуд при дерматите и других повреждениях кожи.

Валериана: успокоит

Красиво цветущее бело-розовыми шапками растение — известное успокоительное средство. Корни валерианы выкапывают, промывают и режут на кусочки. Запаривать корни удобнее всего в термосе. Прекрасное успокоительное пьют при бессоннице, стрессах, нервном возбуждении.

Любисток: приправа

Садовое пряное растение любисток достигает в августе пика своей силы. Посушите его — это изумительная добавка к супам.

Земляника: прочь токсины

Чай из ягод и листьев земляники не только ароматный, но и лечебный: он выводит токсины из организма, оказывает положительное действие на почки, печень, желудочно-кишечный тракт, положительно влияет на состав крови, используется как тонизирующее и общеукрепляющее средство.

Фото: Дмитрий Гаврилов

Иван-чай (кипрей): от всех бед

Из иван-чая получается ароматный, вкусный напиток. Цветы иван-чая сушат отдельно, без ферментирования, и добавляют в смесь. Чай из кипрея снимает головные боли, лечит язву желудка, гастрит, улучшает пищеварение.

Душица и мята: для напитков

Они наверняка растут у вас на участке, но если нет — не беда, найдете их на опушке или на лугу. Травы сушат в тени, на сквозняке, затем измельчают и хранят в закрытых банках. Добавляют в чаи, напитки.

Брусника: обезболит

Ближе к концу августа в лесу и болотистых местах можно набрать брусники. Ее красивые листочки обладают уникальной силой: они спасают от боли при воспалении мочевыводящих путей, циститах. Отвар получается горько-терпким, но ради здоровья можно и потерпеть!

Клевер луговой: убивает микробы

Розовый клевер сохраняет свой медовый аромат и после сушки. Его заваривают при кашле — он облегчает отхождение мокроты, помогает при астме, женских заболеваниях. Обладает клевер и антимикробным и потогонным действием, а также полезен при заболеваниях щитовидной железы.

Зверобой: желудок в порядке

Сушеный зверобой оказывает положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Его можно заваривать и пить с медом, а также добавлять к чайной заварке.

Петрушка: от отеков

Это растение сушат не только для кулинарных целей: заваренные листья и корень петрушки — прекрасное мочегонное средство.

Фото: Рixabay

Ромашка: для ванночек

Природный антисептик всегда пригодится: сухую ромашку заваривают для полоскания горла и промывания носа, присушивания небольших ранок, а также для косметических целей — протирки кожи и так далее. В ромашковом отваре полезно купать детей — у малышей не будет опрелостей.

Смородина: против аллергии

И ягоды, и листья черной смородины, в том числе дикой, лесной, сушат не только для получения пикантной добавки к чаю. В смородине много витамина С, она богата минералами, эфирными маслами, ее полезно пить при аллергии, болях в суставах и авитаминозах.

Корень лопуха: мягкие волосы

Известные всем и каждому репейники — прекрасное средство для улучшения состояния волос. Корни, выкопав, промывают, режут на кусочки и сушат, хранят в сухом месте. Зимой их заваривают в термосе и отваром ополаскивают волосы — они будут шелковистыми, мягкими.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер:

— Многие растения из сада можно засушить для зимних букетов, это очень красиво. А некоторые помогут содержать дом в порядке. Нет лучше средства от моли, например, чем лаванда, выращенная на вашем участке, — аромат ее букетиков отпугивают насекомых. Ну а чая без мяты с участка или душицы, без шиповника и засушенных ягод малины или земляники я просто не представляю, ведь это не сравнится с «химическими» чаями.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ И ХРАНИТЬ ЛИСТЬЯ

Листья иван-чая подвяливают на воздухе, затем скручивают пальцами до появления влаги, затем складывают в полиэтиленовый пакет, выдавливают из него воздух, завязывают и кладут на дно кастрюли, сверху прижимая грузом. В прохладе сырье будет готово через 30–36 часов, в тепле — раньше.

Признак готовности — появление приятного аромата. Затем листья выкладывают на противень, накрывают фольгой и ставят в приоткрытую духовку (60–80 градусов). Через час фольгу снимают и досушивают листья при 100 градусах, помешивая. Готовый иван-чай ломается. Хранят в плотно закрытых банках.