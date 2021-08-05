Проект «Московское долголетие» вернулся в офлайн-режим

Участники проекта «Московское долголетие» (слева направо): Любовь Зайцева, Ольга Карташева и Алексей Поярков во время открытого урока по китайской гимнастике цигун, который прошел в Саду имени Баумана в рамках Дня здоровья / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В четверг, 5 августа, в Саду имени Баумана состоялся День здоровья с «Московским долголетием». Для участников проекта провели мастер-классы и лекции.

Спустя долгое время проект «Московское долголетие» наконец вернулся в офлайн-режим. Очные занятия возобновились в парках столицы. Правда, для участия в них необходимо пройти полную вакцинацию от коронавируса — допускаются только те участники, у которых есть QR-код. Остальные же могут посещать занятия, как и прежде, онлайн.

А потому вчера в Саду имени Баумана собрались вакцинированные активисты «Московского долголетия». К слову, многие из них посещают занятия уже несколько лет. Вместе с преподавателями проекта вчера они провели несколько тренировок, а еще эксперты рассказали об основных принципах здорового образа жизни и дали советы по их внедрению в свою жизнь.

Москвичка Любовь Зайцева ходит на занятия с самого начала проекта. Для себя она выбрала цигун — метод восстановления организма путем выполнения комплекса упражнений и дыхательных практик.

— Это удивительным образом положительно влияет на мое состояние здоровья, — отметила она. — После выполнения упражнений я чувствую прилив сил, заряжаюсь позитивными эмоциями на весь день.

По словам пенсионерки, со стороны может показаться, что упражнения очень легкие и самые обычные.

— Но весь фокус в дыхании, которое синхронизируется с движениями, — пояснила она.

Участники проекта «Московское долголетие»: Любовь Зайцева и Ольга Карташева во время открытого урока по китайской гимнастике цигун, который прошел в Саду имени Баумана в рамках Дня здоровья / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В будущем Любовь Зайцева хотела бы посещать и другие активности проекта, но к этому вопросу она подходит очень ответственно.

— Я считаю, что если чем-то заниматься, то надо полностью отдавать себя этому делу. Помимо цигуна мне бы хотелось еще рисовать, но пока не знаю, где найти столько времени свободного, — поделилась она.

Игорь Антипов тоже давний участник проекта. Он посещает тренировки по скандинавской ходьбе и считает их одними из самых полезных.

— Ходьба, прогулки на свежем воздухе положительно влияют на здоровье. Я заметил это на себе лично, поэтому помимо «Московского долголетия» еще и сам, без палок, прохожу каждый день по десять километров, — рассказал он.

Быть частью проекта Антипову очень нравится: благодаря ему удается не только поддерживать спортивную форму, но и общаться с людьми.

— Мужчин, конечно, маловато, но я рад поговорить с любым приятным человеком, — добавил он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— Мы отмечаем, что для тех людей старшего возраста, кто участвует в нашем проекте несколько лет, жизнь без этих активностей, занятий, встреч немыслима. Исследование, проведенное нами совместно с Российской ассоциацией гериатров, показало, что те пенсионеры, которые пришли в «Московское долголетие», чувствуют улучшение своего здоровья. Кроме того, проект помогает заводить новые знакомства, а еще нам известно о создании на проекте 20 семейных пар — они даже зарегистрировали свои отношения в загсе. Так что жизни наших участников меняются в лучшую сторону во всех смыслах.