Сакральное дело: как неравнодушные москвичи восстанавливают памятники религиозного и исторического значения

Москвич Павел Осипов позирует на фоне храма Николы Чудотворца у Тверской заставы — мимо этой святыни он ежедневно ходит на работу. В руках у Павла — фото переданного им Белевской епархии храма. Мужчина очень надеется скоро увидеть строение обновленным и готовым принять прихожан / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В четверг, 5 августа, настоятель храма в селе Завалово провел оценку, чтобы определиться с ходом работ по его восстановлению. Святыню передал Белевской епархии москвич Павел Осипов.

Сообщение о продаже храма XIX века, построенного в честь великомученика Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области, появилось на одном из сайтов объявлений в декабре прошлого года. Там его и заметил москвич Павел Осипов.

— Моя профессиональная деятельность — покупка и продажа различных объектов и зданий. Иногда бывает так, что попадаются специфические объявления. Так случилось и в этот раз. Это достаточно редкое явление, чтобы продавали сооружения, которые относятся к памятникам архитектуры регионального значения. И у меня возникло желание купить святыню и подарить ее Русской православной церкви, — рассказал Павел.

Чтобы оформить документы правильно, Белевская епархия зарегистрировала местный приход. Именно он будет признан балансодержателем здания.

— Моя роль заключалась в том, чтобы не допустить попадания храма в руки недобросовестных людей, которые и сами не восстанавливали бы его, и не давали это сделать другим, — добавил москвич.

Павел Осипов — человек религиозный. По праздникам он ходит в церковь с семьей, дети у него крещеные. Кстати, в день подписания договора пожертвования храма у Павла родился сын. Это ли не подарок за благое дело свыше? Передать храм в дар для него было почти сакральным обрядом. Тем более Павел вырос недалеко от Тульской области, и для него важно сохранить памятники близкого ему региона.

— Сейчас все юридические формальности соблюдены, и здание окончательно передано приходу. Оно требует серьезных реставрационных работ, — сказал руководитель информационного отдела Белевской епархии, иерей Андрей Бухтояров.

Москвич Павел Осипов позирует на фоне храма Николы Чудотворца у Тверской заставы — мимо этой святыни он ежедневно ходит на работу. В руках у Павла — фото переданного им Белевской епархии храма. Мужчина очень надеется скоро увидеть строение обновленным и готовым принять прихожан / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Вопрос, касающийся получения денег на восстановление святыни, пока решается. Работы планируют проводить на пожертвования прихожан и меценатов.

— Надеемся, что стараниями неравнодушных людей храм будет восстановлен и снова станет важным религиозным и культурным центром Тульской области, — добавил Андрей Бухтояров.

Сейчас у храма нет купола колокольни, а внутри остались лишь фрагменты штукатурки с фресками. Павел будет следить за тем, как восстанавливается святыня. Москвича уже пригласили на освящение храма. Но дата торжества еще неизвестна.

Случай Павла Осипова не единичный. Москвичи помогают сохранять культурные и религиозные объекты в столице и за ее пределами. Волонтеры отправляются в регионы и занимаются реставрацией святынь. Некоторые становятся частью проекта «Общее Дело.

Возрождение деревянных храмов Севера». А в Университете транспорта сформирован молодежно-студенческий отряд «Вера». Его собрали для восстановления Иосифо-Волоцкого монастыря.

Программа помощи храмам и культурным объектам есть и у ресурсного центра «Мосволонтер». Они регулярно проводят уборку и благоустраивают территорию мемориального центра «Бутово». А подразделение «Усадебные волонтеры» выезжает на работы в Подмосковье, Тульскую и Рязанскую области. Там они приводят в порядок памятники исторического и культурного наследия.

В стороне не остаются и столичные меценаты. Например, благодаря предпринимателю Виктору Тырышкину построены и отремонтированы храмы в Ярославле, Переславле Залесском, Ростове, в Московской, Ивановской, Нижегородской областях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марианна Гнездилова,председатель комитета по культуре Московской торговопромышленной палаты:

— Очень важно возрождать традиции меценатства, которые были широко распространены раньше. Сложно представить, что было бы с городами, если бы не было таких известных благотворителей, как Рябушинские, Морозовы и Мамонтовы. Не было бы Пушкинского музея, Третьяковской галереи. Насколько была бы наша история бедна, если бы не эти дарители и собиратели искусства, строители церквей. Важно говорить о таких людях. Их не так много, но они могут вдохновить других на благие дела.