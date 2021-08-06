Российские авторынки остались без Dacia

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В СМИ стали активно муссироваться слухи о появлении на отечественном авторынке Dacia. Журналисты сделали подобный вывод после того, как во время тестовых испытаний в Тольятти были замечены Sandero и Logan нового поколения. Однако руководитель АВТОВАЗа Николя Мор решительно опроверг все домыслы. По его заявлению, у компании не только не было планов выпускать машину этой марки в Российской Федерации, но даже выводить ее на отечественный рынок.

Хотя, продолжил он, если опираться на возможное использование комплектующих, не исключено их применение как на АВТОВАЗе, так и отечественных компонентов в Румынии. Директор производства отметил, что если речь и будет идти о сближении брендов Dacia и LADA, то это затронет лишь инжиниринг. В плане стилистики марки будут различаться существенно.

Напомним, в начале 2021 г. в рамках амбициозного стратегического плана была организована бизнес-структура Dacia-LADA, с помощью которой кампания планирует упрочить производственное взаимодействие между товарными марками благодаря новой платформе CMF-B. При этом румынский бренд не сольется с «АвтоВАЗом». Каждый станет продвигать свою собственную стратегию. Автомобили будут выпускать совместно, на базе CMF-B прогнозируется сход с конвейера до 1 млн. единиц. Отметим, что с 2020 г. на эту платформу перешли машины с румынскими шильдиками — седан Logan и хэтчбек Sandero.

Доподлинно известно, что на пост директора по дизайну Dacia-LADA назначен Майлз Нюрнбергер. В должность он вступит в сентябре этого года, его боссом станет Лоуренс ван ден Акер. Именно в его ведении разработка дизайнов в Renault Group. Отметим, что ранее должность директора занимал Алехандро Месонеро-Романос, 53-летний выходец из Испании. Не успел перейти в апреле этого года в Dacia-LADA, как его переманили в Alfa Romeo. Там он возглавил профильный отдел.

Главное направление, на котором поручили трудиться Майлзу Нюрнбергеру, — адаптация концептуального Dacia Bigster. Новый внедорожник планируется запустить в серию к 2025 г. Еще одно возможное направление работы директора по дизайну Dacia-LADA — модификация внешнего вида следующего поколения Niva. По крайней мере, главный дизайнер АВТОВАЗа Жан-Ф. Салар будет утверждать новые варианты Лады именно у него. Доподлинно известно, что экстерьер Нивы будет базироваться на образе LADA Niva Vision.

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