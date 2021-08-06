Инфляция и дефляция — какими были цены на продукты во втором квартале 2021 года

Фото: Торговая сеть Пятерочка

Ведущая розничная компания России X5 Group представила индекс «Пятерочки» за второй квартал 2021 года. Речь идет о соотношении стоимости продовольственного набора по средним ценам в магазинах торговой сети и стоимости условного перечня продуктов, рассчитываемой Росстатом.

Минимальный продовольственный набор на месяц, по данным Росстата, в апреле–июне стоил 4979 рублей в среднем по стране, в Москве — 5977 рублей, в Санкт-Петербурге — 5527 рублей. Стоимость аналогичной продуктовой корзины в магазинах торговой сети в городах Центральной части России, на Урале и в Сибири в это время составила 4977 рублей, в московских магазинах — 5505 рублей, в петербургских — 5394 рубля. Таким образом, индекс «Пятерочки», то есть соотношение цены базовой корзины продуктов в торговой сети и в среднем на рынке, составил 100 процентов, 92 процента и 98 процентов соответственно, то есть в Москве минимальный продовольственный набор в магазинах торговой сети стоил дешевле на 8 процентов, чем средняя стоимость в городе, в Петербурге — на 2 процента дешевле.

В течение второго квартала продовольственная инфляция ускорялась от месяца к месяцу — с 6,6 процента в апреле до 7,9 процента в июне. Еще более активную динамику Росстат фиксировал на плодоовощную продукцию — с 4,8 процента в начале квартала до 11,2 процента в конце.

— Высокая инфляция плодоовощных товаров преимущественно связана с меньшим, по сравнению с предыдущим годом, посевом корнеплодов и неудовлетворительным качеством урожая этих культур в прошлом году, что отрицательно сказалось на объеме и сроках их хранения. В результате к весне предложение овощей «борщового набора» оказалось меньше обычного и привело к их удорожанию на рынке по всей цепочке поставок, — пояснил руководитель макроэкономического анализа X5 Group Илья Федоров.

В то же время торговая сеть старалась обеспечить наиболее доступное для потребителей предложение в этой категории. Например, капуста в магазинах торговой сети стоила на 16 процентов ниже, чем в среднем по рынку, лук — на 11 процентов, морковь — на 8 процентов. В целом практически половина из 33 продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, в магазинах торговой сети стоили дешевле среднерыночных показателей. Помимо части овощей из «борщового набора», соленая селедка была дешевле на 21 процент, горох и фасоль — на 20 процентов, подсолнечное масло и яблоки — на 18 процентов, курица — на 16 процентов, вермишель — на 12 процентов, мука — на 11 процентов и т. д.

Кроме того, во втором квартале относительно первого на часть продуктов торговая сеть зафиксировала дефляцию (дефляция — длительное снижение среднего уровня цен, выражающееся в увеличении покупательской способности денег — прим. «ВМ»). Так, огурцы подешевели на 22 процента, мороженая рыба и пшено — на 3 процента, черный чай и перец горошком — на 2 процента, карамель — на 1 процент. Стабильными остались лишь цены на яблоки, сыры, творог, рис и муку.

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в первом квартале этого года в торговой сети стоил на 33,8–41,3 процента ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 3008 рублей, в Москве — 3507 рублей и в Санкт-Петербурге — 3658 рублей.