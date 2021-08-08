Парки зовут: тренировки в рамках проекта «Спортивные выходные» возобновились в столице

Тренер по йоге Екатерина Печенова (справа) помогает москвичке Ирине Погореловой правильно выполнить упражнение / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Тренировки в рамках проекта — Спортивные выходные — возобновились в столице. Теперь москвичи могут посещать групповые занятия на свежем воздухе в формате COVID–free.

Долгое время москвичи посещали спортивные мастер-классы дистанционно. С одной стороны, это удобно — не нужно уезжать из дома. С другой — многим не хватало общения, да и тренироваться на свежем воздухе все равно приятнее. И вот наконец теперь снова есть возможность ходить на очные занятия в парках. Но для этого необходимо сначала получить QR-код.

Москвичка Ирина Погорелова очень обрадовалась возвращению занятий в очный формат, поэтому пошла на первую же тренировку. Она взяла с собой подругу, и москвички решили попробовать для себя что-то новое, поэтому выбрали йогу.

— Мне очень нравится подход тренера и тот факт, что благодаря несложным упражнениям я могу укрепить мышцы и эмоционально разгрузиться, — подчеркнула Ирина Погорелова.

Программа каждого занятия подобрана таким образом, что ее сможет осилить любой, независимо от уровня физической подготовки. У тренера Екатерины Печеновой за плечами богатый опыт преподавания йоги, она старается помочь каждому выполнить упражнение правильно и избежать травм.

— Наш мастер-класс длится час. За это время происходит сильное воздействие на все тело — растягиваются мышцы, укрепляется позвоночник, — рассказала Печенова.

Кроме йоги, любителей активного отдыха ждут и на функциональный тренинг, при котором используются естественные движения и нагрузки, с которыми мы сталкивается ежедневно. Например, когда проводим дома уборку, поднимаемся по лестнице, играем с детьми и так далее. При этом такие движения требуют от нас гибкости, равновесия и полной координации. Функциональный тренинг считается одним из самых безопасных видов тренировок, так как все упражнения минимизируют вероятность получения каких-либо травм.

— Я пробовала много различных видов спорта, однако решила остановиться на функциональном тренинге, так как он включает в себя все группы мышц и является базовым для тех, кто, как и я, хочет просто тренироваться в свободное время и поддерживать форму, — поделилась участница проекта «Спортивные выходные» Анна Шабашина.

Москвичка присоединилась к спортивным мастер-классам впервые и была приятно удивлена тем, что занятия оказались такими продуктивными и интересными даже для тех, кто раньше регулярно занимался в спортивном зале.

Приятной оказалась и забота об участниках проекта — перед каждой тренировкой преподаватель встречает их у павильона «Здоровая Москва», чтобы проводить до места занятий.

— Я узнала о том, что в нашем городе есть возможность бесплатно заниматься спортом благодаря сотрудникам центра «Мои документы», которые подробно рассказали мне о «Спортивных выходных». Сейчас я на пенсии, поэтому у меня есть много свободного времени, чтобы таким образом позаботиться о своем здоровье и пообщаться с другими людьми, — отметила пенсионерка Виталина Василенко.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Вообще проект «Спортивные выходные» проходит в столице второй год подряд и набирает все большую популярность. Так, на очный формат занятий сегодня записались уже более тысячи человек по всему городу. По словам организаторов, эта цифра продолжает активно расти, так как люди очень ждали возвращения проекта на территории городских парков после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

— Мы каждый день получали множество просьб о том, чтобы возобновить тренировки в рамках уже полюбившегося всем проекта. Благодаря улучшению эпидемической ситуации в Москве мы смогли продолжить проведение спортивных мастер-классов на свежем воздухе. Уже прошли первые тренировки в формате COVID-free, поэтому теперь к занятиям могут присоединиться те жители, у которых есть QR-код. Каждые выходные ждем в парках самых активных жителей города на самых популярных уличных видах спорта, — отметил Александр Гребенкин, заместитель директора центров госуслуг города Москвы.

Эпидемические меры на занятиях соблюдают. Например, перед началом тренировки весь спортивный инвентарь обрабатывается антисептиками, участники соблюдают социальную дистанцию.

— К сожалению, я пока успела привиться только первым компонентом вакцины, поэтому вынуждена продолжить занятия в дистанционном формате. Конечно, для меня это очень удобно, но я с нетерпением жду возвращения в свой любимый парк, — поделилась участница онлайн-формата проекта «Спортивные выходные» Алла Михайлюк.

К слову, те, у кого нет возможности посещать спортивные мастер-классы очно, могут продолжить тренироваться из любой точки мира на официальном Youtube-канале проекта Sportsweekend, где регулярно выкладываются тренировки, а также проходит утренняя зарядка.

— Мы знаем, что многие оценили онлайн-формат проекта, поэтому те, кто предпочитают тренироваться дома, смогут продолжить занятия с помощью YouTube-канала в любое время в удобном месте, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

СПРАВКА

Записаться на спортивные занятия можно на сайте проекта sportsweekend.ru или лично в центрах госуслуг. Получить QR-код для занятий могут те, кто сделал в России прививку от коронавируса, те, кто переболел COVID-19, при условии, что, по данным официального регистра переболевших, с даты выздоровления прошло не более полугода, а также обладатели отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в ЕМИАС. Горожане могут заниматься не только йогой и функциональным тренингом, но и скандинавской ходьбой, воркаутом, танцевальной фитнес-программой и стретчингом.