Чемпионат среди пожарных выявил лучшую команду столицы

Пожарные 204-го пожарно-спасательного отряда Андрей Кобзев (слева) и Дмитрий Монахов несут раздвижную лестницу к учебной башне / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Чемпионат Москвы по боевому развертыванию среди команд пожарно-спасательных отрядов столичного гарнизона прошел на тренировочном полигоне в подмосковных Апаринках.

Пожарные и спасатели в командах по шесть человек прошли несколько заданий на скорость и чистоту выполнения. Первым упражнением стало надевание боевой одежды и снаряжения. В полной экипировке пожарным пришлось поставить автоцистерны на источник воды и проложить магистральную линию. Затем они поднимались по лестницам на учебную башню, подавали воду и тушили условный пожар на третьем и четвертом этажах.

Судьи нещадно штрафовали за малейшую оплошность и нарушение правил. За неправильную подачу лестницы, прокол пожарного рукава зубьями штурмовой лестницы, незакрепленный карабин страховки — за все снимали десять штрафных секунд к общему времени команды. Жестко, но настоящие пожары ошибок не прощают.

На чемпионате пожарные использовали только реальное оснащение и оборудование. Боевые машины с цистернами для подачи воды под напором, ручные пожарные лестницы, пожарные рукава, которые обыватели называют брандспойтами, боевая форма с огнеупорными сапогами, штанами и курткой, каски на головах у соревнующихся — это все их штатное оснащение, привезенное на полигон прямо из расположения пожарных частей.

По словам мастера пожарно-спасательного спорта Дмитрия Монахова, вес оснащения пожарного при выезде по боевой тревоге может достигать 35–40 килограммов.

— Приходится не только надевать форму и брать аппарат для дыхания, но и дополнительное оборудование таскать, — пояснил Монахов. — Например, бензорез для вскрытия дверей или дополнительные комплекты веревок, обязательные ломы, топоры, лопаты… Тяжело, конечно, все это таскать, особенно на высокие этажи, когда лифты отключены. Но, как говорится, зато потом нашу работу видно…

Команда 204-го пожарно-спасательного отряда, в котором и служит Дмитрий Монахов, победила с приличным отрывом от соперников и прошла все этапы без штрафных секунд.

— Да мы с таким запасом пробежали, что могли себе и штраф позволить, все равно впереди всех остались бы, — отметил Монахов с гордостью. Профессионализм команды признали и судьи, и начальники, и коллеги-пожарные из других команд, а потому награда — командный кубок и почетные подарки каждому участнику — была вполне заслуженной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Татьянкин, начальник службы обеспечения, подготовки и обучения населения и аттестации пожарных и спасателей города Москвы:

— Нашим соревнованиям уже более пятидесяти лет. Они начали проводиться еще в 1970-х годах для отработки действий по прокладке магистральных линий и подаче ствола на третий-четвертый этаж учебной башни с подачей воды. К 84-летию местной противовоздушной обороны города Москвы десять лучших пожарных команд столичного гарнизона показывают свое мастерство. Это соревнование среди персональных спасателей и пожарных, ежедневно выполняющих задачи по тушению пожаров и спасению людей в максимально реалистичной обстановке.