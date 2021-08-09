Машина посигналила, и наступили сумерки: почему люди теряют память и кто в зоне риска

Фото: Из архива фонда «Поиск пропавших детей»

Ежегодно в России теряется порядка 180 тысяч человек, из которых более 20 тысяч пропадают бесследно и с высокой долей вероятности находятся в медучреждениях под другими именами. В группе риска — дети и пенсионеры. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему люди неожиданно «теряют» память, почему они не обращаются за помощью, как понять, что родственник в группе риска, а также как сохранить и «прокачать» память.

В ближайшее время в столичном регионе людям, страдающим проблемами с памятью, и маленьким детям начнут раздавать бесплатно специальные браслеты с QR-кодом для идентификации. Чтобы получить бесплатный браслет, нужно оставить на него заявку. Например, можно обратиться в Центр социального обслуживания. Сотрудники центров передадут устройства. А вообще распространяет браслеты «ЛизаАлерт». Если оставить заявку на браслет на сайте организации, то волонтеры принесут устройство домой или отправят нуждающемуся в нем человеку через курьерскую доставку. Также браслеты можно получить через постаматы в крупных госбанках города.

Причины потери памяти

Как рассказала «ВМ» клинический психолог, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Ирина Рощина, при «неожиданной» потере памяти причиной может быть тяжелая травма головного мозга. При этом память снижается или нарушается, но не «теряется». Поэтому обычно говорить приходится только о снижении способности помнить какую-либо информацию. А такому явлению всегда бывают причины, и его симптомы совершенно разные.

— Интоксикации, органические заболевания головного мозга, психические расстройства, тяжелые соматические заболевания, которые могут приводить и к изменению психической деятельности, в том числе и к снижению памяти. Это может быть и очень мощная интоксикация (например, алкоголь, наркотики), воздействующая на организм и центральную нервную систему, которая патологически влияет на психику, в том числе и на память, — рассказала Рощина.

Кроме того, нарушение памяти может сопровождать некоторые виды нарушенного сознания. Например, у специалистов даже есть такое понятие, как сумеречное помрачение. В таком состоянии сознания больной может совершать какие-то действия: например, уехать далеко от дома. После того как пребывание в «сумерках» заканчивается, человек может не помнить своих действий и отрицать их. При этом определить в толпе, например, в метро, человека в состоянии «сумерек» очень сложно.

— Находясь в состоянии нарушенного сознании, больной человек не управляет собой так, как здоровый, не осознает свое состояние как болезненное, потому и не обращается за помощью к другим, — рассказала психолог.

Как рассказал координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов, основная причина, по которой теряются люди, это беспечность, забывчивость, и недостаток внимания друг к другу. Причем часто от этого сострадают взрослые люди. Например, они куда-то уезжают и забывают сказать об этом родным.

— Например, поехал человек на рыбалку, сказал завтра вечером вернется и три дня его нет. С ним все хорошо там, просто он забыл позвонить и сказать родственникам, что он там останется на три дня, планы поменялись. Или пошел в гости, остался на ночь, забыл сказать родным. И таких случаев очень много, — рассказал собеседник издания.

Дети же чаще всего теряются из-за того, что взрослые занимаются своими проблемами или делами и не смотрят за малышами и подростками. Леонов объясняет такие ситуации невнимательностью и отсутствием «проговаривания ситуации заранее».

— Чаще всего теряются пожилые люди, «потерявшие» память. Их очень много. Есть случаи, когда теряются по такой причине люди и моложе, есть и в 20 лет «теряют» память, но их единицы. А в пожилом возрасте — массово. У человека, когда он, например, вышел из дома, может в какой-то момент возникнуть состояние спутанного сознания. Это может произойти внезапно из-за какого-то внешнего раздражителя: машина побибикала сзади, например, — сказал эксперт.

В таком состоянии человек может сутками искать свой дом, пока кто-то не окажет ему помощь, вызвав полицию или скорую помощь. Леонов добавил, что в Московском регионе каждый день теряется до десяти человек, которые «потеряли» память.

— Эти люди не могут обратиться за помощью к другим людям. Они не могут сказать, что хотят пить, при этом сильно испытывают жажду. Они, как ежики, пытаются всех от себя оттолкнуть — якобы у них все хорошо. Но может быть совсем нехорошо. Человек может быть на грани жизни и смерти из-за того, что у него обезвоживание, ему голодно и холодно, — добавил собеседник издания.

Леонов подчеркнул, что в таком состоянии у людей очень сложные коммуникативные способности. А помочь им справиться со сложившейся ситуацией и выбраться из нее могут помочь только другие неравнодушные люди и медики. При этом помощь должна быть очень настойчивая.

Первые звоночки

Рощина подчеркнула, что снижение памяти часто нарастает постепенно и незаметно для самого пациента и его близких. Прежде всего это относится к людям пожилого и старческого возраста.

— Нужно быть внимательными к своим близким и замечать, если появились какие-то симптомы снижения памяти: человек начал забывать простые вещи из текущих событий или долго не может вспомнить знакомое слово, стал хуже ориентироваться в пространстве. Нужно обращаться к специалистам — неврологам, геронтопсихиатрам, нейропсихологам — для консультации и при необходимости назначения лечения для поддержки памяти, — сказала собеседница издания.

Память человека очень чувствительная функция по отношению к любым психическим нагрузкам. Кроме того, не стоит забывать об индивидуальных особенностях формирования памяти у разных людей, которые влияют на возможности запоминания новой информации.

— При этом многое зависит от самого человека, его усилий по развитию и совершенствованию своей памяти на протяжении всей жизни, в том числе и в позднем возрасте, — отметила Рощина.

Как не «потерять»

Человек должен постоянно развиваться, учиться новому в любом возрасте, отметила собеседница издания. Активная когнитивная деятельность, активная психическая деятельность — помощники не только в поддержании в активном здоровом состоянии мозга, но еще и памяти.

— Все знают пословицу «Движение — это жизнь». К психической деятельности человека эта пословица имеет непосредственное отношение, — отметил психолог.

Как рассказал в беседе с «ВМ» участник рабочей группы NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев, с памятью все непросто: что тренируем, то и тренируется. Например, можно натренировать навык запоминания больших чисел. Это полезно, но не поможет запомнить список продуктов для покупки в магазине. Поэтому тот же список эксперт посоветовал заучивать как стихотворение и с ассоциациями, например, по отделам расположения товаров в супермаркете, по их цветам.

— Нейротехнологии будут использоваться во время тренировок в качестве биологической обратной связи. Стоит начать с тренировки навыков концентрации и расслабления, которые позволят мозгу работать более эффективно за счет правильного использования своих ресурсов. Более качественная возможность концентрации позволит и лучше запоминать. А дальше уже нужно применять специальные мнемотехники. Например, метод ассоциаций: имя Светлана Васильевна — светло-васильковая, плюс нужно представлять мысленно этот цвет, — рассказал эксперт.

В свою очередь участник рабочей группы HealthNet НТИ Иван Борозняк рассказал, что видов памяти много в разных классификациях: по типу деятельности, по ведущему анализатору, по продолжительности процесса — долговременная, кратковременная, оперативная и так далее. Как есть множество состояний, при которых способности памяти снижаются, так есть и множество подходов к ее «прокачке».

— Но беда в том, что большинство таких методов работает только в тепличных условиях. В жизни, в «боевой» обстановке сложные мнемонические техники работают не очень эффективно и гибко. По сути, главная прокачка для памяти — это максимально активно и разнообразно ей пользоваться. Это как с вопросом: «Как похудеть?». Структурируйте питание, и тренд на снижение веса придет сам собой. Не всегда важно даже наполнение корзины — главное, чтобы было плюс-минус «здоровое». Регулярность, порционность, дисциплина — и стрелка весов, скорее всего, сдвинется влево. Так и с памятью, — сказал эксперт.

По его словам, к «прокачке» могут быть какие угодно подходы. Но главное, чтобы усилия были регулярными, разнообразными и интенсивными. И эффект будет, если органика, состояние нервной системы, позволит, заключил собеседник издания.

В прошлом году Департамент труда и социальной защиты населения Москвы вместе с «Поиском пропавших детей» выпустили книгу для детей «Как не потеряться и не растеряться». В ней доступным и понятным для детей языком объясняются важные правила безопасности. Что делать, если потерялся в торговом центре, как вести себя с незнакомцами, можно ли входить в подъезд вместе с неизвестным мужчиной или женщиной — на эти и другие вопросы дети и их родители смогут найти ответы в книге. Скачать книгу можно на сайте департамента.