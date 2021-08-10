Музыка отражает эпоху

Фото: Пресс-служба фестиваля «Спасская башня»

27 августа состоится открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». «Вечерка» пообщалась с главным режиссером мероприятия Юрием Мархолиа о теме фестиваля этого года, свободе и важности командной работы.

— Тема Фестиваля этого года «Время, музыка и мир». Как она будет отражена в Фестивале?

— Лев Толстой говорил, что музыка — величайшее в мире искусство. Музыка объединяет народы и континенты. А военная музыка, по нашему глубокому убеждению, покоряет сердца людей с первых нот и первых шагов музыкантов. Искусство дефиле очень концентрированное, без примесей, в то же время понятное каждому, от ребенка до взрослого. Музыка на нашем Фестивале всегда главенствует. Иногда мы задаём конкретные музыкальные «задания» коллективам. Как, например, несколько лет назад мы говорили о московских балах, на площади звучали мелодии вальсов, мазурок, полонезов разных стран. В этом году мы даём музыкантам полную свободу. Прозвучат произведения, написанные в прошлые века и совсем недавно. Они отражают время, отражают эпохи. А уж от нас с вами, как зрителей, зависит, что мы услышим, почувствуем в этих произведениях.

— Как рождаются темы фестивалей?

— Совершенно по-разному. Иногда тему задает само время, тот временной отрезок, в котором мы находимся в данный момент. В прошлом году мы отмечали всей страной 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Конечно, каждый коллектив хотел сказать, спеть об этой важной для всех нас дате, о героизме, о жертвенности. И ведь каждому коллективу есть что исполнить о Великой Победе наших отцов и дедов. На показательном выступлении были представлены оркестры многих родов и видов войск, у каждого из них свои мелодии, свои песни, своя история.

Это было очень интересно. Иногда тему предлагают сами зрители. И мы с радостью принимаем подобные предложения к рассмотрению и разработке. Иногда хочется похулиганить, «пошалить», как в 2019 году, например. Ведь военный музыкант играет не только марши в походах. Но в любом случае тема всегда крутится вокруг военных музыкантов, военных дирижёров, искусства дефиле.

— В прошлом году Фестиваль прошел онлайн, без зрителей. Нет ли такой мысли, что в этом году нужно наверстать упущенное?

— Мы точно знаем, что наши зрители ждут с нетерпением встречи на Красной площади. Ждут музыкантов. Нам пришло столько слов радости и поддержки, когда мы объявили, что Фестиваль состоится, пусть даже и в новых для нас всех условиях «COVID free». Где брать вдохновение, если ты сидишь дома в четырёх стенах и выйти можешь на улицу «по предварительной записи»? Мы понимаем, конечно, что мир переформатируется в данный момент, что многие уходят в онлайн-формат. Мы, честно говоря, так не хотим, потому что понимаем — только живая встреча исполнителя и зрителя способна родить то самое волшебство, искру, которая до сих пор есть тайна, но необходимость, потребность души. А в онлайне мы уже давно. Нас смотрят во время Фестиваля десятки миллионы людей по всему миру.

— На Фестивале всегда выступают известные исполнители, например, Тамара Гвердцители или Мирей Матьё. В этом году стоит ожидать кого-то?

— Стоит. Всегда стоит. Мы любим делать сюрпризы нашим зрителям. Понятно, что Мирей Матьё по объективным причинам в этом году не приедет, мы надеемся на будущие встречи с ней. Но все равно мы стараемся приготовить для зрителей что-то интересное. В этом году своим несравненным голосом порадует поклонников «Спасской башни» Тамара Гвердцители. Будет в этом году и еще один очень известный музыкант. Следите за нашими новостями.

— При подготовке настолько масштабного события всегда есть риск, что что-то пойдет не так. Как справляетесь с трудностями?

— Только вместе. Только командой. На каком бы уровне не были технологии, всегда за любой кнопкой, стулом, световым прибором, встречей в аэропорту стоит человек. Мы гордимся нашей командой. Фестиваль объединяет при подготовке и проведении больше двух сотен человек. И все эти люди — одна большая и дружная семья. Если что-то не получается, мы обращаемся друг к другу, всегда ищем поддержки друг у друга. И что характерно, всегда находим. А вдохновляет нас на это понимание, что мы делаем большое, важное дело для всей страны. Что придут зрители на трибуны, приедут военные музыканты из разных стран, что те, кто не смогут быть на трибунах, включат телевизоры, ноутбуки или смартфоны, чтобы получить искру радости, надежды и вдохновения.

— Как происходит отбор иностранных участников?

— У нас огромное количество заявок на несколько лет вперед. Среди подобных фестивалей в разных странах мы по праву являемся одним из лучших событий как по количеству зрителей, так и по уровню музыкантов, которые в подобных шоу участвуют. Поэтому отбор коллективов на следующие фестивали — это всегда целый процесс баталий, споров, раздумий, советов и так далее. Мы всегда стараемся учесть географию Фестиваля, репертуарную политику самих коллективов. Это всегда пазл, которых крутится несколько месяцев, но в конце концов складывается в незабываемое шоу на Красной площади.

— Есть ли иностранные коллективы, за чьим творчеством вы следите и очень бы хотели видеть их среди участников «Спасской башни»?

— Конечно есть. Мы очень хотим еще раз увидеть Секретный корпус барабанщиков из Швейцарии. Они произвели фурор в 2011 и 2017 годах. Также большая удача была, когда к нам приехал главный военный оркестр из Норвегии. Это потрясающе виртуозные ребята. То, что они делают на плацу, не укладывается в голове. Музыкально, технично, содержательно — это поражает воображение с первых аккордов. Они всегда разные из года в год.

— Руководитель Дирекции Фестиваля Сергей Смирнов говорил, что в этом году организовать Фестиваль было настолько сложно из-за пандемии, что мыслей о следующем сезоне пока нет. Но у творческой группы явно всегда много идей в голове. Уже думали о XV Фестивале «Спасская башня»?

— Конечно, думали. Он же у нас почти взрослый, пятнадцатилетний. Сергей Николаевич прав, что уже боишься что-то загадывать, а вдруг пятая или десятая волна, а вдруг еще что-то. Боишься сглазить и накаркать. Но мы, творческое сердце Фестиваля, должны дарить надежду и вдохновлять, поэтому, как только проведем четырнадцатый, сразу пойдем к Сергею Николаевичу с идеями по пятнадцатому, вот прямо 6 сентября и пойдем. А пока будем готовить Фестиваль этого года!