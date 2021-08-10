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Вакцинация без очередей: москвичи снова смогут пройти диспансеризацию в парках

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Вакцинация без очередей: москвичи снова смогут пройти диспансеризацию в парках
Сотрудница павильона «Здоровая Москва» Светлана Сухарева встречает желающих привиться / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

9 август павильоны «Здоровая Москва» вернулись к обычному режиму работы. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Павильоны здоровья в этом году начали работать 11 мая. Всего за полтора месяца, по словам главы города, в них успели пройти обследование приблизительно 120 тысяч москвичей.

— Однако в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 с 21 июня павильоны были временно перепрофилированы в пункты массовой вакцинации, — пояснил он.

Сергей Собянин отметил, что с этой задачей «Здоровая Москва» справилась на отлично: в один из самых сложных периодов пандемии получили вакцину более полумиллиона горожан.

— Первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч москвичей. Еще восемь тысяч человек прошли повторную вакцинацию «Спутником Лайт», — сказал он.

Тех мощностей, которые сегодня есть в городе, вполне достаточно для проведения вакцинации без очередей, поэтому павильоны смогли вернуться к профилактическим обследованиям жителей.

— Особый акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений после перенесенного COVID-19, — подчеркнул мэр. — Москвичам, переболевшим ковидом, рекомендуется пройти пять дополнительных исследований.

Среди них — спирометрия (исследование дыхания), биохимический анализ крови по семи показателям, тест с шестиминутной ходьбой для выявления возможных проблем в работе сердца и легких, рентгенография органов грудной клетки.

— Вакцинация от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва» тоже будет продолжаться, — добавил Сергей Собянин.

Все исследования в них проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Желающему проверить свое здоровье также понадобится паспорт или другой документ с фамилией, именем, отчеством и фото.

— Результаты можно будет узнать в электронной медицинской карте, — уточнил мэр столицы.

Кстати, помимо профилактического осмотра в московских парках можно вновь посещать занятия в рамках проекта «Спортивные выходные». Тренировки по йоге, уличной гимнастике, танцевальному миксу и другим направлениям проходят возле 15 павильонов по субботам и воскресеньям.

— Записаться можно на сайте проекта sportsweekend.ru или обратившись в центр госуслуг «Мои документы», — рассказал глава города.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сергей Собянин посмотрел, как строится станция метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии и как ведется благоустройство районов Кунцево и Крылатское. В частности, сейчас там идет ремонт детской поликлиники.

По словам мэра, она уже практически готова и через месяцдругой будет введена в эксплуатацию. Реконструкция медучреждения будет выполнена в соответствии с новым московским стандартом поликлиник.

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