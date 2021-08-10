Парк получит причал для лодок и спортивные объекты

Строитель Евгений Николайчук устанавливает опорную конструкцию для будущего павильона на территории Гольяновского парка / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во вторник, 10 августа, в столичном районе Гольяново специалисты осмотрели территорию парка, на которой ведутся работы по созданию большой зоны отдыха. «Вечерняя Москва» оценила масштаб проводимых там работ.

В Восточном округе продолжается реализация столичной программы «Мой район», которая направлена на создание комфортной среды для жителей. Благоустройство парка в Гольянове, который сам по себе является одним из знаковых объектов района, ведется как раз в рамках этой программы.

— В этом парке на достаточно большой территории планируется создать современное общественное пространство. Здесь также появится спортивный кластер с современным футбольным полем, кортом для большого тенниса и универсальной спортивной площадкой. В сквере построят павильоны для проведения мастер-классов, детские памптреки (трасса, состоящая из модулей, имитирующих спуски и подъемы. — «ВМ») и многое другое, — сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа.

Работы идут полным ходом: строители начали установку опор освещения, подготовили основание под футбольное поле, а также строят смотровую площадку.

— Наши работы затрагивают не только парк, но и территорию вокруг него. Например, по всей Алтайской улице со стороны парка мы производим установку придомовых лавочек. Что касается парка, то по берегу у пруда будет много новых объектов. В том числе пристань для лодок, — говорит главный инженер проекта по благоустройству территории «Гольяновский парк» Николай Сизов.

СПРАВКА

Гольяновский парк был основан в 1980 году, когда местные власти приняли решение о благоустройстве парковых земель. В пойме реки Сосенки был создан Гольяновский пруд, а прилегающее к нему пространство превратилось в уютную зону отдыха для посетителей парка.