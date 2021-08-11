Полезный подарок

Москвичка Валентина Корчагина получила в Гостином Дворе коробку «С заботой о здоровье». Среди подарков — общеукрепляющие витамины/ Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Коробки «С заботой о здоровье» уже получили более 42 тысяч пожилых москвичей. Забрать свой подарочный набор могут жители столицы старше 65 лет, которые сделали прививку от коронавируса. Чтобы принять участие в акции, нужно поставить первый компонент вакцины не позднее 1 октября.

— С тех пор как мы почти в два раза увеличили количество пунктов, где можно получить подарочные наборы, число участников акции значительно увеличилось, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. — Если раньше в день выдавалось не более двух тысяч коробок, то сейчас в среднем 4,5 тысячи человек приходят за своими подарками после завершения вакцинации.

Коробки здоровья выдают в 119 городских поликлиниках, некоторых районных центрах социального обслуживания и в Гостином Дворе. Полный перечень пунктов выдачи подарков опубликован на сайте ya-doma.ru/box. С собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации (также можно показать QR-код в электронном или распечатанном виде) и сертификат на получение набора.

— Все собрано действительно с большой заботой, — поделилась 75-летняя Зоя Климова. — В коробку положили, например, прибор для измерения давления.

Правда, у меня точно такой уже есть — дочка купила, но ничего страшного, пусть будут два. Один возьму на дачу, чтобы не возить тонометр туда-сюда. Или вот пульсоксиметр. Его можно использовать при признаках легочных заболеваний, в том числе при пневмонии.

Да и просто людям старшего поколения важно время от времени проверять уровень кислорода в крови.

Москвичка считает, что «добрая коробка» — своего рода стандарт того, что должно быть у каждого пенсионера, который следит за своим здоровьем.

— Для меня важно продолжать жить активной жизнью: общаться с родственниками и друзьями, помогать детям с внуками, ездить на дачу, — сказала Зоя Леонидовна. — Когда прививка сделана, все это можно себе позволить.

Кстати, люди старшего возраста с прививками от коронавируса могут присоединиться к занятиям на свежем воздухе, которые проводят специалисты проекта «Московское долголетие». Для участия нужны QR-код, паспорт или социальная карта москвича.

Онлайн-занятия также продолжаются. Среди самых популярных дистанционных курсов — английский язык, тонизирующая гимнастика и ландшафтный дизайн.