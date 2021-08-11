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Как «Мои Документы» упрощают жизнь горожан

Марьяна Шевцова

Общество
Как «Мои Документы» упрощают жизнь горожан
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Совсем скоро центры госуслуг «Мои документы» отметят юбилей. В преддверии праздника рассказываем, как раньше получали документы и как сейчас устроен этот процесс.

После революции 1917 года трудовая книжка по задумке руководства страны должна была заменить паспорт, став самым значимым документом, а труд стал гражданским долгом и обязанностью каждого. Лозунг «Кто не работает, тот да не ест!» украшал обложку каждой трудовой и был настоящим инструментом влияния на жителей. Без трудовой книжки нельзя было перемещаться по стране и получать продовольственные карточки. В этом документе содержалась вся информация о несовершеннолетних детях, видах общественных работ, порученных советской властью.

— Сейчас главным документом человека является паспорт. Свой первый паспорт получают в 14 лет. Оформить документ можно в любом столичном центре госуслуг, он будет действителен до 20 лет, потом паспорт нужно будет поменять. В паспорте содержится основная информация о человеке, его регистрация, могут отмечаться данные о браке и несовершеннолетних детях, — рассказала Марина Чочишвили, администратор-помощник флагманского офиса ЦАО.

С 1918 года государство в полной мере берет на себя ответственность по социальному обеспечению и поддержке нуждающихся. Существовали следующие виды пособий: по беременности и родам, временной нетрудоспособности, инвалидности и по случаю потери кормильца.

В настоящее время система социального обеспечения в России приобрела значительные масштабы и включает в себя множество видов и способов оказания помощи нуждающимся лицам. Многие из них можно оформить онлайн, не выходя из дома, на портале mos.ru, за другими горожане обращаются в центры госуслуг.

Загранпаспорт появился только в XIX в. При этом в паспорт к мужчине записывали жену, а замужние женщины могли получить свой документ отдельно только с согласия супруга. С 1905 г. жители Российской империи смогли свободно выбирать место жительства, но о каждом путешественнике за границу публиковали объявление в газетах.

Привычный нам вид загранпаспорта сформировался в 1937 г. И сейчас происходят изменения — появились биометрические паспорта с модулем памяти, содержащим отпечатки пальцев, снимок радужки глаза и другую информацию.

— В центрах госуслуг можно подать заявление на оформление загранпаспорта на пять лет, а также документ нового образца на 10-летний срок. С помощью криптобиокабины заявители могут оформить биометрический загранпаспорт. Не нужно записываться к сотрудникам МВД, оборудование сделает все необходимое: отсканирует отпечатки пальцев и документы, а также сфотографирует. Специалисты сервиса «Мои Документы» помогают горожанам воспользоваться услугой в новом формате, — поделилась Марина Чочишвили, администратор-помощник флагманского офиса ЦАО.

Регистрация в домовых книгах в начале советского периода была обязательной и касалась абсолютно всех. В Центральном архиве ФСБ хранится «Домовая книга для прописки граждан, проживавших в Московском Кремле» за 1918 г. В ней, например, имеются сведения о прописке И. Сталина и Я. Свердлова.

Сегодня единые эталоны учета для субъектов РФ закреплены в законодательных актах. Выписка из домовой книги нужна для большого количества сделок с недвижимостью: покупки, продажи, перепланировки и т. д. Ее можно получить в любом столичном центре госуслуг.

До 1917 года функции современных отделов ЗАГС выполняли церкви — они регистрировали рождения, венчания и смерти жителей.

Сейчас по метрическим книгам можно найти дореволюционные данные о своих предках. Для этого нужно знать место рождения искомого человека до 1917 года или церковь, где его крестили. Например, для Москвы — это название улицы, благодаря чему можно найти находящиеся рядом церкви, для Московской губернии — название деревни или села, а также уезда (аналог современного района в области), где этот населенный пункт находился.

— Сейчас зарегистрировать рождение, смерть, а также брак в неторжественной обстановке можно в столичных офисах «Мои Документы». Повторные справки и свидетельства актов гражданского состояния горожане получают в 41 районном центре госуслуг и шести флагманах, — отметила Марина Чочишвили, администратор-помощник флагманского офиса ЦАО.

Еще больше информации и интересных фактов представлено на новой выставке центров госуслуг и Главархива. На портале «Я дома» пользователи узнают, как в России с течением времени изменились документы и процесс получения государственных услуг.

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