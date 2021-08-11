Обувной производитель оценил идею использования проекта «Миллион призов» во время онлайн-голосования

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Участие в акции «Миллион призов» со стороны бизнеса положительно влияет на стимулирование спроса, так что предприниматели поддержат ее и во время онлайн-голосования в Москве на выборах в Госдуму с 17 по 19 сентября. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил владелец компании Zenden, одного из крупнейших отечественных производителей и розничных продавцов на рынке обуви, Павлов Андрей Васильевич.

— Нам, как компании, серьезно пострадавшей от пандемии, быстрейшее восстановление спроса очень важно. Нам также важно, чтобы в России не повторился локдаун или не были введены ограничительные меры, когда страдают граждане или любой бизнес. Каждое действие властей, направленное на поддержание экономики и заботы о гражданах мы считаем важным и поддерживаем всеми доступными способами, — отметил он.

По его словам, предыдущие акции проекта «Миллион призов» в целом позитивно повлияли на бизнес. Компания получила тысячи новых клиентов, а постоянные покупатели смогли расширить ассортимент приобретаемых товаров.

— Эту программу смело можно отнести к моделям, где все участники выигрывают. Выиграли покупатели, которые смогли приобрести у нас качественную обувь. Выиграли мы, как бизнес, получив дополнительные обороты и известность бренда. Выиграли организаторы конкурса в лице Правительства Москвы, выполнив социальную функцию в виде адресной поддержки граждан и бизнеса, — добавил собседник «ВМ».

Самой идее онлайн-голосования Павлов Андрей дал следующую оценку: «Данный вид голосования поощряет выбор. Сейчас очень много людей, которые стали работать удаленно. Они ограничили свои контакты, уменьшили время, физически проводимое с незнакомыми людьми. При этом у них есть гражданская позиция и они хотят ее высказать, не нарушая своего внутреннего комфорта. Именно эти люди станут основными пользователями онлайн-голосования. Нельзя забывать и про тех людей, которые находятся на изоляции и соблюдают карантин. У них должна быть возможность выразить свою гражданскую позицию».

При этом при текущем количестве заболевших говорить о том, что к каждому могут приехать и привезти урну для голосования на дом тоже можно, но это повлечет серьезное увеличение затрат на выборы, которые оплачиваются из бюджета. Лучше эти средства пустить на что-то более полезное, заключил спикер.

Ранее в Московской торгово-промышленной палате (МТТП) на заседании актива было принято решение провести программу стимулирования гражданской активности с помощью проекта «Миллион призов» среди участников дистанционного электронного голосования, которое состоится в Москве с 17 по 19 сентября. Сейчас, как отметили представители ТПП, бизнес потихоньку возвращается к доковидным темпам развития. Однако массовое голосование на избирательных участках может спровоцировать новые вспышки заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом и, соответственно, новые ограничения.

Поэтому было принято обратиться к Правительству Москвы с просьбой применить «Миллион призов» и к выборам 2021 года. Сейчас к программе уже присоединились более 70 компаний, в том числе такие известные бренды, как «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Ригла», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», аптечные, ресторанные сети и предприятия общественного питания. В проекте могут принять участие все граждане России и получить от его партнеров различные бонусы в виде баллов, подарочных карт, которые в дальнейшем реально использовать при покупке товаров и услуг.

Впервые акция «Миллион призов» была задейстована в июне–июле 2020 года во время голосования относительно поправок к Конституции России. Сертификаты в рамках проекта, по данным МТТП, получили более 2 миллионов москвичей. В настоящее время до 15 августа действует акция «#ПобедимCOVIDВместе» для москвичей старше 60 лет. Призы дают за прохождение вакцинации от COVID-19. Их уже получили более 400 тысяч жителей столицы.