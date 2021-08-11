Как правильно выбрать розы для своего сада

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В середине августа наступает пик цветения роз. Сейчас самое время присмотреться к разнообразию сортов этого цветка, чтобы на будущий год посадить эту красоту на своем дачном участке. Например, увидеть цветущие розы можно на ВДНХ. «Вечерка» узнала у ландшафтного дизайнера Лилии Харитоновой , что ждет посетителей розария.

До поздней осени гостей ВДНХ будут встречать 36 тысяч этих прекрасных цветов разных сортов и видов. Чтобы посетители не пропустили самое интересное и смогли спланировать прогулки и фотосессии, наши специалисты разработали карту по местам, где растут королевы цветов — розы.

Этот путеводитель адресован интересующимся ботаникой и цветоводством, а также фотографам, блогерам и всем ценителям прекрасного. Загрузить гидпутеводитель можно на официальном сайте выставки: vdnh.ru.

С таким помощником хорошо не просто любоваться розами, наслаждаться ароматом, но и можно узнать много интересного не только о локации цветов, но и о названии сорта, цвете, периоде цветения.

Самая известная в стране выставка (тогда ВСХВ) открылась 82 года назад. И все это время озеленители ежегодно удивляют гостей, создавая неповторимые композиции из миллионов растений. Люди со всего Советского Союза приезжали сюда, чтобы увидеть штамбовые розы, выращенные искусственным путем. У фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов» порядка 200 штамбовых роз красного и розового цветов.

Загадочная виридифлора

Необычная роза, которая до сих пор не открыла тайну своего появления. Ее лепестки, тычинки, пестик — производные листвы, которые превратились в фотосинтезирующие структуры. Цветки вначале зеленые, выгорают до медного оттенка и держатся на кусте многие недели. В Китае ее выращивают с 1743 года. Небольшой ветвистый куст с ярко-зеленой листвой устойчив к болезням, хорошо переносит зимовку.

Почти георгин

Селекционер Дэвид Остин вывел более 30 сортов роз, но его Грейс особенная, ведь она больше похожа не георгин. Высота стеблей и диаметр кустов порядка одного метра, а диаметр распустившегося бутона может составить 10 сантиметров. Лепестки в конце цветения выворачиваются наружу. На каждом цветоносе может распускаться до пяти бутонов.

Двухцветная осирия

Лепестки этих цветов изнутри вишнево-красные, а снаружи — белые. Появилась эта красавица в 1978 году в немецком питомнике Reimer Kordes. Высота куста — до 90 сантиметров. Диаметр бутона 10–12 сантиметров.

Черная и уникальная

Самые редкий цветок на Земле — черная роза — растет только в турецкой деревеньке Халфети, отличается сильным запахом с винными нотками. Роза не совсем черная, присмотревшись, можно найти темно-бордовые оттенки. Секрет цвета в особенном грунте и тяжелых металлах, которых в ней больше, чем в других розах. Бутоны — темно-красные, но с наступлением лета они распускаются и чернеют. Увы, это исчезающая разновидность роз, ведь деревенские жители уезжают из Халфети и выращивать черные розы скоро будет некому.

«Рэд Интуишн» в крапинку

Эту розу нельзя не заметить благодаря окраске. Словно фантазер-художник расписал бутоны: на бордовом, вишневом, коралловом фоне нарисовал светло-розовые полосы и крапинки. Диаметр бокаловидного цветка достигает 12 сантиметров, в нем от 31 до 39 бархатистых лепестков.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Цвета радуги

Каждый ее лепесток имеет свой неповторимый цвет. Это изобретение нашего времени, по сути, не новый вид, а белая роза, окрашенная в процессе роста. Технологию в 2004 году разработал голландский ученый Питер ван де Веркен. Изначально он опрыскивал лепестки белых роз краской, но способ оказался неэффективным. Тогда он стал окрашивать растения в период роста, и результат превзошел все ожидания.

«Кимоно» вместо букета

Сорт выведен в Нидерландах в 1961 году. Бутоны диаметром до 7 сантиметров — густомахровые, в каждом не менее 35–40 лепестков с волнистыми краями. Один цветонос «Кимоно» может заменить целый букет цветов, ведь в соцветиях их может быть от 6 до 19.

«Свит Джулиет» меняет цвет

Выведена в Челси (Англия) в 2006 году. Селекционер Дэвид Остин потратил на ее выведение 15 лет, и сегодня это один из самых дорогих цветов в мире. Бутон нежно-персикового цвета, распускаясь, превращается в насыщенно-розовый цветок.

Капризный «Пюр Каприс»

Причудливый сорт, который, кажется, не следует земным законам. У «Пюр Каприс» необычные лепестки — сначала золотисто-желтые, потом появляется красная окантовка, затем они белеют, а красные кончики превращаются в зеленые. Волнистые лепестки разной формы растут как им вздумается. Одновременно на кусте растут цветы разных оттенков.

«Сантори Аплоз»

Японские селекционеры представили миру свое творение, «голубую розу», в 2009 году. Из-за отсутствия у роз гена, делающего лепестки голубыми, в природе таких цветов не бывает. Строго говоря, и японская роза — скорее фиолетовая, и цветоводы из Страны восходящего солнца признают, что колор цветка нуждается в доработке.

Ароматный«Пьер де Ронсар»

Цветок, названный в честь поэта, один из самых дорогих и загадочных. Хрупкий и нежный на вид, в действительности он необычайно силен и вынослив. У розовых, кремовых, сливочных бутонов этой садовой розы невероятно приятный аромат.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

НУЖНЫ ВОДА И МУЛЬЧА

В рекордную жару этого лета всем цветам особенно нужны заботливые руки владельцев. Даже в самые знойные дни этот южный цветок не против частых поливов, поэтому каждый день важно обильное «питье». Лучше купить поливальную горизонтальную систему и производить полив каждые два-три часа. В 1950-е годы считалось, что розы необходимо поливать теплой водой, но оказалось, что и ключевая вода не вредит корням. Спасти от сухой погоды растение может только мульча, поэтому необходимо, чтобы она была под каждым кустом. В июле и августе важно подкормить розы суперфосфатом и сернокислым калием (дозы указаны на упаковке).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Деменчук, розовод:

— Я выращиваю розы уже 25 лет. На моем участке в восемь соток растут 400 роз 350 сор тов. Самой редкой из них, Pink Ghislaine de Feligonde, уже 20 лет, я купила ее в итальянском питомнике, а сейчас она выросла до 3 метров. Я коллекционирую розы и поэтому пропагандирую легкий уход за садом. Работа в розарии должна приносить удовольствие.