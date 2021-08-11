Чек с подвохом: что делать, если вас обманывают в магазине

Покупка аджики / Фото: Алина Дюкова / Вечерняя Москва

10 августа эксперты Роскачества предупредили о подвохах, которые могут встречаться в кассовых чеках. Чаще всего цена в них не соответствует той, что была на витрине. Что делать, если ваши права нарушаются, «Вечерка» выяснила у адвоката, эксперта по защите прав потребителей Людмилы Трифоновой.

Несоответствие цен

Ситуация, знакомая, наверное, каждому покупателю: вы пробиваете товар, а кассир вдруг называет сумму заметно выше, чем была указана в ценнике.

Что делать? В таком случае вы должны обратиться к администратору магазина, вместе с ним сравнить цены и потребовать, чтобы вам вернули разницу.

— Можно также попросить предоставить накладные на товар, где указана его реальная стоимость, — советует Людмила Трифонова.

Если магазин делает это систематически, то вы можете написать жалобу в Роспотребнадзор. Желательно приложить к заявлению фотографии или видео из магазина, в котором видно несоответствие цен. Ведомство должно будет провести проверку.

Посчитали дважды

Также будьте предельно внимательны, проверяя количество товаров, указанных в кассовом чеке. Иногда сотрудник магазина может случайно или нарочно пробить вещь два или даже три раза.

— Если такая ситуация произошла, то вы имеете право потребовать сделать перерасчет, — говорит Трифонова.

Покупка просроченного продукта

Другая ситуация: вы пришли домой и увидели, что срок годности товара истек. В таком случае вы имеете право вернуть деньги назад.

— Желательно при этом сохранить чек. Но его отсутствие не дает право магазину отказывать вам. Если же сотрудники не хотят возвращать сумму за товар, необходимо также обратиться с заявлением в Роспотребнадзор, — объяснила адвокат.

Вы разбили товар с витрины

В этой ситуации ответственность лежит на магазине. Сотрудники торговой точки должны обеспечить комфорт посетителям. Чтобы проходы были не слишком узкие, а продукты можно было легко достать с полки, говорит эксперт.

— Если вас заставляют оплатить товар, вызывайте полицию и пишите заявление о том, что тара хранилась ненадлежащим образом.

Можно также потребовать запись с камер видеонаблюдения, чтобы доказать, что это произошло случайно, — рассказала эксперт.

КСТАТИ

Чеки, оставшиеся после покупки товаров, лучше уносить с собой и не оставлять на кассе. Мошенники могут воспользоваться информацией с них: на чеке указаны сведения о вашей банковской карте, имя, фамилия. Этих данных достаточно, чтобы найти вас в соцсетях и даже вычислить номер телефона и домашний адрес.

Фото: Pixabay

Сооснователь IT-компании Полина Иванова рассказала «Вечерке», как вернуть товар, который был заказан в интернет-магазине.

Вещь не подошла

По словам Полины Ивановой, в розничных магазинах есть категории товаров, которые возврату не подлежат. А вот на интернет-площадках такого списка нет.

— Когда вы получаете товар, продавец дает вам специальный документ, в котором содержится информация о политике возврата вещи. Как правило, там сказано, что вы имеете право вернуть покупку в течение семи дней. Если такую бумагу вам не предоставили, то вы имеете право оформить возврат в течение трех месяцев со дня покупки, — рассказывает Полина Иванова.

Товар поврежден

Эксперт рекомендует — как только курьер доставил товар, осмотрите его.

— Если вы сразу заметили брак, то вы имеете полное право отказаться от товара и вернуть деньги. Но если поломка обнаружилась спустя какое-то время, вам придется обратиться к продавцу. За свой счет он должен провести товароведческую экспертизу и узнать причину поломки. Если она произошла не по вине клиента, то вам вернут деньги, — говорит «Вечерке» Полина Иванова.

Продавец обманул

Бывают случаи, когда человек заказывает товар в интернете с какого-то подозрительного сайта. Спустя время вещь не приходит, и деньги покупателю не возвращаются.

— После покупки товара в интернете на почту вам приходит кассовый чек. Там обычно указаны реквизиты продавца. С ним вы можете обратиться в Роспотребнадзор или полицию. И недобросовестных продавцов привлекут к ответственности, — добавила специалист.

По словам Полины Ивановой, при покупках в интернете не стоит расплачиваться личной банковской картой. Лучше использовать платежные системы, которые внедрены на сайтах. Также не стоит заказывать вещи с подозрительных интернет-площадок.

Прежде чем сделать покупку, эксперты советуют внимательно почитать отзывы об этом ресурсе.