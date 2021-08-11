Прерви цепочку заражения: один заболевший может передать инфекцию тысяче человек

Москвичка Анастасия Есина прошла вакцинацию против коронавирусной инфекции и получила сертификат / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В России зафиксирован случай суперраспространения коронавируса — один из жителей заразил сразу 1,5 тысячи человек. 10 августа главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил «Вечерке», как это происходит.

Несмотря на то, что количество ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусом в Москве за последние недели несколько снизилось, опасность заразиться, как подчеркнул Андрей Тяжельников, остается.

— Основной путь передачи инфекции — воздушно-капельный, то есть заболеть можно, просто находясь рядом с инфицированным человеком, — отметил врач.

Более того, заразиться можно, даже побывав в контакте с воздухом, который недавно выдохнул зараженный.

— Например, если вы вошли в лифт, где до вас ехал больной коронавирусом, то риск заразиться достаточно высок, — пояснил Андрей Тяжельников.

Именно поэтому так важно соблюдать меры безопасности, носить маску в общественных местах и даже в подъезде, соблюдать социальную дистанцию, не трогать лицо руками и обрабатывать их регулярно антисептиком.

Если же заболевший человек не соблюдает самоизоляцию, продолжает ходить на работу, пользоваться транспортом, посещать мероприятия, то заразить он может большое количество людей. По наблюдениям медиков, их число может превышать даже тысячу человек.

— Новые штаммы коронавирусной инфекции становятся более контагиозными и быстрее могут передаваться от одного человека к другому, — добавил медик.

Чтобы такого не случалось, на территории столицы действует система мониторинга пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Согласно закону, подписанному мэром Москвы, установлен штраф за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тысяч рублей. При этом, если человек считает, что штраф выписан ошибочно, его можно обжаловать в течение 10 дней.

Еще прервать цепочку заражения может помочь достижение достаточного коллективного иммунитета населения. Добиться этого можно с помощью вакцинации.

— Более того, новые штаммы, как отмечает экспертное сообщество, быстрее атакуют организм человека. И, например, с КТ-1 (поражение легких до 25 процентов. — «МВ») состояние пациента может резко, в считаные часы, ухудшиться до КТ-2 (степень поражения 25–50 процентов) и даже до КТ-3 (50–75 процентов), — добавил Тяжельников.

Новые штаммы стали опаснее для молодых людей.

— Если раньше они переносили болезнь легко, то сегодня многие болеют тяжело, находятся в стационарах, — пояснил он.

КСТАТИ

Сделать прививку можно в городской поликлинике, в любом павильоне «Здоровая Москва» с 8:00 до 20:00 ежедневно, а также в торговых центрах и других общественных местах, где работают выездные прививочные бригады. С собой нужен паспорт, полис ОМС и СНИЛС.