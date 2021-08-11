Ремонт в выходные — плохая примета

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Рубрика «Тополиный пух» посвящена явлениям, вызывающим «аллергию». Сегодня ее герои — любители шумного ремонта.

Утро воскресное, утро рабочеее... Просыпаюсь, потягиваюсь. Включаю ноутбук на кухне, завариваю чай. Тишина! В любимой редакции часто шумно, весело — не сосредоточиться. А дома по-своему хорошо! Получаю задание, вникаю в тему.

Вдруг — зжжжж!!! Дзжжжж!! Неугомонные соседи! Почему в будни нельзя делать ремонт! Стучу по батарее. Кто-то в ответ колотит в стену чем-то тяжелым.

— Ироды, расшумелись! — орет бабуля из-за стены.

Соседи снизу врубают песни группы Metallica. Сверху орут дети, работает пылесос. Ктото звонит в дверь — видно, думает, я сверлю. Вконец уничтожая понятие личного пространства, в окно кухни почти врезается альпинист — в доме еще и капитальный ремонт. Наконец у двери никого. Чтоб позвонить, выхожу на улицу. Дом гудит с первого этажа по последний! На всех балконах — люди, ругаются друг с другом. Школьники-близнецы играют на баянах, танцует влюбленная пара, орет кот. Итальянские страсти!

Из подъезда опрометью выбегает бригада ремонтников.

— Невозможно работать в таких условиях! — кричат они.

Ремонт ушел, а шум остался. Но вот виновник торжества, оставшийся без рабочих, выходит на балкон.

— И что мне делать? — восклицает он в отчаянии.

— Давай поможем, лишь бы это скорее кончилось! — предлагает один из соседей.

Всем домом доделываем треклятый ремонт. Дети клеят обои, мужчины кладут линолеум, бабушки вытирают пыль. Спустя час умиротворенные соседи расходятся.

— Но... Почему у меня в ванной плита, а на кухне гардероб? — изумляется хозяин квартиры .

Плохая примета, видимо, делать ремонт в воскресенье.

ЭТО ЗАКОН

Требования к максимально допустимому уровню шума в многоквартирных домах прописаны в Кодексе города Москвы об административных правонарушениях. Строительные, ремонтные работы запрещены в будние дни с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00. А также шуметь нельзя в праздники и по воскресеньям.