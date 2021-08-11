Эхо откроет тайну: почему российские императоры любили бывать в Гатчине

Приоратский дворец в Гатчине/ Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В этом году живописная Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. И не случайно: история города неразрывно связана с судьбой Российской империи. После завершившейся недавно реставрации парадные залы Гатчинского дворца поражают роскошью интерьеров и разнообразием уникальных экспонатов разных эпох. А один из первых ландшафтных парков России, прилегающий к нему, стал любимым местом отдыха как местных жителей, так и туристов.

В советские годы Гатчину называли просто «пригород». На долгие десятилетия она оставалась в тени архитектурного великолепия Павловска, Петергофа и Царского Села в Пушкине.

Между тем нынешняя столица Ленинградской области по числу природных и исторических памятников уж точно способна с ними конкурировать. Гатчинский дворцово-парковый ансамбль, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, хранит тайны царственных особ и любого настроит на романтический лад. Ведь строительство замка на месте небольшого села Хотчино связано с историей любви Екатерины Великой и ее фаворита Григория Орлова. «Гатчинский затворник» Павел I долгие годы отрабатывал здесь модель своей будущей империи.

Николай I и его сын Александр II предпочитали сюда приезжать на охоту. А Александр III и вовсе превратил Гатчину в свою основную загородную резиденцию. Что привлекало в эти места государей? Наверное, то, что и нас сегодня — утопающие в зелени холмы, шелковая гладь озер и удивительная атмосфера покоя, веками царящая в этих местах.

Орловские забавы

Проезжая по гатчинским улицам, укрытым от солнца колоритной тенью деревьев, дворец замечаю не сразу. В глаза бросается огромная площадь, словно распахнутая на три стороны перед строгим замком. Часть его еще в строительных лесах: реставрация фасада Большого дворца, главной достопримечательности музея-заповедника «Гатчина», завершится только в будущем году. В огромном здании, с десятью башнями, подземными ходами и головокружительными галереями, легко заблудиться. Только при Орлове его строили почти 15 лет, а потом следующие хозяева, императорские особы, несколько раз переделывали дворец, изменяя внутреннее убранство и дополняя архитектурный ансамбль новыми пристройками.

— Григорий Орлов вообще планировал сделать в Гатчине эдакую «мужскую берлогу», при этом, конечно, не лишенную изящества и величия, — рассказывает историк Любовь Степанова. — Удивительной красоты пейзажи, непроходимые леса, полные дичи, располагали к тому, чтобы наслаждаться здесь соколиной и псовой охотой. А пока по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди строился дворец, генерал-фельдцейхмейстер, ветеран Семилетней войны с Пруссией, бравый вояка Григорий Орлов жил в небольшом деревянном доме. Получивший Гатчину в подарок от Екатерины, в том числе и за участие в дворцовом перевороте, который привел ее на трон, Орлов часто принимал здесь свою венценосную возлюбленную. Как рассказывал камер-фурьерский журнал, посещая Гатчину, Екатерина с придворными каталась на таратайках по увеселительным местам, прогуливалась пешком по парку и баловала себя разными кушаньями.

И как было не залезть по винтовой лестнице на Смотровую башню, с которой, быть может, высматривал на спрятанной в листве дороге царские экипажи с любимой Катенькой светлейший князь? Ждал. Чтобы непременно показать Катеньке, как идет строительство великолепного, поистине рыцарского, замка, удивить Чесменским обелиском, Колонной Орла, похвастаться подземным ходом, ведущим из парадных залов в пейзажный парк, и попугать фрейлин в гроте «Эхо». В нем, говорят, и сейчас, если громко задать вопрос, можно услышать ответ лесной нимфы. Екатерининские дамы наверняка визжали, забавляясь. А нам эхо на вопрос «Кто здесь правил?» ответило тихо, печально: «Павел…» Увы, в своем окончательно достроенном замке «гатчинский помещик», как в шутку называла своего фаворита Екатерина, прожил всего два года. После его смерти хозяином Гатчины становится сын императрицы Павел I. Долгих 13 лет прожил он здесь, в ожидании смерти матушки, сославшей его подальше от двора. Оттого и прозвали его «гатчинским затворником».

Ребенок на берегу Белого озера в музее-заповеднике «Гатчина» в Ленинградской области. / Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Павел принимает парад

Сравнительно небольшой памятник первому царственному хозяину Гатчины расположен точно на своем месте — перед площадью, служившей огромным плацем для военных парадов. Будучи еще наследником, Павел, по примеру своего деда Петра Великого, большое внимание уделял армейской муштре. Вот и сейчас он словно ждет, когда на площадь, чеканя шаг, выйдет его гатчинское войско.

Кстати, в этом году отмечается сразу несколько юбилеев, связанных именно с Павлом I: 225 лет с момента его восшествия на престол и дарования им Гатчине статуса города и 220 лет с момента трагической гибели императора. А 170 лет назад перед Большим Гатчинским дворцом был установлен памятник принимающему парад Павлу.

Самые роскошные, парадные залы дворца в интерьерах павловской эпохи открыты после реконструкции совсем недавно и, право, поражают своим великолепием.

— К перестройке дворца Павел приступил не сразу, а лишь после того, как завершилось строительство его дворца в Павловске, — рассказывает экскурсовод Татьяна Осипова. — Но очень быстро именно Гатчина становится его любимой резиденцией. Под руководством архитектора Винченцо Бренна орловские залы отделываются заново, в духе моды того времени: в оформлении помещений стало преобладать сочетание античности и барокко, появились сложные орнаменты, позолота, уникальные гобелены.

Аванзал, приемная для гостей, здесь же проходил развод военного караула. Тема рыцарства и мужественности повсюду: щиты, знамена, светильники в виде боевых барабанов. Героическая символика продолжается и в воссозданной недавно Чесменской галерее, посвященной победе русского флота во время Русско-турецкой войны в 1770 году. Бродить по дворцу можно бесконечно. Картины, роспись, обивка стен, ковры и гобелены, мебель, столовые сервизы... Мужчины, безусловно, задерживаются на выставке старинного охотничьего оружия, а дамам совершенно не хочется покидать ослепляющие богатством пять личных комнат супруги императора Марии Федоровны. Да только одна ее Малиновая гостиная чего стоит!

— В интерьере использованы три гобелена, объединенные одной историей о Дон Кихоте, — объясняет экскурсовод. — Их, к слову, Павлу и его супруге подарил король Франции Людовик ХVI.

Правлению Павла I, которое длилось всего 4,5 года, во дворце посвящена небольшая выставка, рассказывающая о реформах внука Петра Великого. И, право, она заставляет посмотреть на «гатчинского узника» совсем иными глазами.

Счастье быть дома

По Светлому переходу, залитому солнцем от рассвета до заката, из Центрального корпуса попадаем в Арсенальный. Здесь царствует другая эпоха владения замком.

— Масштабную реконструкция во дворце провел сын Павла, Николай I, — рассказывает Татьяна Осипова. — Появились подвальные этажи, а высота первого и третьего этажей была увеличена, второй этаж стал антресольным. Перестройка, которой руководил архитектор Роман Кузнецов, коснулась Кухонного и Арсенального корпусов. Последнее было выбрано для длительного проживания императорской семьи.

Теплый, домашний свет огромного зала. Совсем другое, не парадное, помещение, поделенное на отдельные зоны. Здесь, за маленьким круглым столом, дамы пили чай, пока мужчины здесь же развлекались игрой в бильярд. Качели в виде лодки, малая сцена для домашних спектаклей… Чуть подальше — не поверите! — деревянная детская горка. Словом, развлечения на любой вкус и возраст. Арсенальный зал — еще одно чудо дворца — распахнул свои двери для посетителей совсем недавно, в июле этого года. Работы по его восстановлению длились почти 10 лет. Место домашнего комфорта и отдыха для большой семьи площадью в 600 квадратных метров. И, безусловно, один из самых красивых залов дворца. Быть может, как раз тем, что в нем нет парадности, пафоса, но абсолютно точно угадывается объединенность, присущая только очень дружным семьям. Недаром же на протяжении всего XIX века его называли «сердцем» Гатчинского дворца. По непримечательным лестницам спускаемся в совсем другие, почти аскетичные помещения. Следующие владельцы жили явно скромнее, используя пышность центральной части дворца лишь для светских приемов.

Проживанию в Гатчине семьи Александра III посвящена отдельная экспозиция. Личные апартаменты — всего несколько маленьких комнат из 528 помещений Гатчинского дворца, в антресолях, между нижним этажом и бельэтажем. Скромные. Но честно — куда уютнее пафосных павловских залов!

— Александр III переехал в Гатчину после того, как в 1881 году был смертельно ранен его отец, Александр II, — рассказывает историк Любовь Степанова. — Это место было любимо и знакомо: императорская семья часто сюда приезжала на отдых и охоту.

И вот он — «самый спокойный», по признанию самого императора, рабочий кабинет. Ничего лишнего, но все удобно, практично. Скромная спаленка Александра Александровича и Марии Федоровны. Детские и кабинет для занятий, расписание которых весьма плотное. И здесь для них есть все, даже расчерченные на полу «па». Императорская семья прожила в этих покоях 13 лет, Александра называли «гатчинским узником», а он, по воспоминаниям современников, относился к этому с юмором. Мало того что переезд обеспечил безопасность, но и дал возможность сократить число пышных приемов, тратящих время государя. Крепость хранила покой. «Счастливы быть снова дома», — написал Александр III в октябре 1893 года во время своего последнего приезда в Гатчину. Эти слова сегодня выбиты на постаменте памятника великому самодержцу, открытого 5 июня этого года на территории парадного двора Арсенального корпуса.

Фото: Pixabay

Среди серебряных озер

Чайки, в большом количестве пролетающие над дворцом, удивляют: почему не голуби? Да и откуда здесь эти «водные» птицы? — интересуюсь у проходящей мимо явно местной жительницы.

— Ой, знали бы вы, сколько хлопот они нам доставляют, — вздыхает Татьяна. — Вы в парке-то нашем были? Нет?! Отправляйтесь!

Уже через пару минут разговора, забыв о недовольстве, Татьяна взахлеб рассказывает, что их дворцовый парк — один из самых красивых мест на земле, а гатчинские озера — в Ленинградской области уж точно лучшие.

Удивительно: первое, кого видим, пройдя буквально несколько метров по аллеям дворцового парка, — утки! Оказывается, озера соединены протоками и речками, через которые ведут колоритные мостики, ставшие «столовой» для самых разных пернатых обитателей. Вот и сейчас замечаем компанию малышей, с восторгом крошащих хлеб прилетевшим на пир птицам.

Неподалеку, в окружении вековых деревьев, прячется небольшое строение, сложенное из поленьев. Березовый домик — подарок Павлу I от супруги: «Дабы вызвать улыбку на устах великого князя». Пасторальный стиль был в моде. Но домик с секретом: снаружи — крестьянская изба, а внутри — зал для отдыха с изящным, пышным убранством.

А впереди уже плещется, переливаясь серебром, зеркало Белого озера. Уток и чаек действительно многовато. Впрочем, здесь они совсем не огорчают отдыхающих у берега. Напротив, и тут желающих подкормить явно сытых птиц хоть отбавляй. Так, буквально перешагивая ленивых уток, под веселые вопли чаек добираемся до грациозного павильона, стоящего буквально на воде. Портик, колонны, фронтон с изображениями колчана со стрелами амуров. На массивной двери надпись: «Остров любви. Павильон Венеры». Еще одно скрытое от лишних глаз элегантное местечко для отдыха царственных особ. Когда-то сюда подплывали на лодках и нежились в прохладе возле грациозного фонтана, установленного внутри павильона.

Покидать озерно-лесной парк совсем не хочется. Но мы спешим, чтобы увидеть архитектурный символ Гатчины, которым оказался совсем не Большой дворец, а миниатюрный, похожий на средневековый монастырь Приоратский.

— Как известно, Павел I увлекался масонством, даже был Великим магистром Мальтийского ордена, — рассказывает историк Сергей Антонов. — Дворец интересен тем, что построен по уникальной технологии. Спрессованный суглинок смешивали с известковым раствором. Как видите, этот строительный материал без проблем держится уже более 200 лет. После Французской революции Мальтийский орден потерял почти все свои имения и обратился за помощью к российскому императору. Тот откликнулся и подписал указ о создании Великого приорства Российского.

Остроконечная красная крыша башни замка, стоящего у берега Черного озера, отражается в воде, создавая иллюзию какого-то волшебства. Небольшое белое здание, совсем не похожее на дворец, удивительно гармонично вписывается в живописный пейзаж. А если смотреть на озеро и лес из окон второго этажа, оторваться от красоты открывающегося вида и вовсе нет сил.

Приоратский дворец, построенный по указу Павла в 1799 году знаменитым архитектором Львовым, стал летней резиденцией рыцарей Мальтийского ордена. Конечно, без легенд не обошлось. По одной из них, между Большим Гатчинским дворцом и Приоратом был вырыт тайный ход, ведущий из личного кабинета Павла в Часовой башне в одно из помещений резиденции мальтийских рыцарей. Найти пока удалось только небольшой, метров сто длиной, проход под землей, выложенный из камня.

Сколько еще тайн хранит гатчинская земля, неизвестно. Но главный секрет, побывав здесь, открыть все-таки удается. Утопающие в зелени холмы, зеркальные озера и чувство абсолютного покоя действительно позволяют живущим здесь быть счастливыми, как дома.

Президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии открытия памятника императору Александру III на терри- тории Арсенального каре в Большом Гатчинском дворце / Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

РЕПЛИКА

Реставрация длилась почти десять лет

Василий Панкратов, директор государственного музея-заповедника «Гатчина»:

— Открытие Арсенального зала — знаковое и даже переломное событие в жизни музея-заповедника «Гатчина». Не потому, что это самый большой зал в Гатчинском дворце. Хотя это тоже немаловажно: 600 квадратных метров — довольно большое пространство. Не потому, что это, пожалуй, один из самых красивых интерьеров. Хотя во дворце есть и более изящные и привлекательные залы. Вообще Арсенальный зал не совсем интерьерное пространство.

Не потому, что мы почти 10 лет уже работаем над этим залом. Хотя, безусловно, нужно сказать огромное спасибо и научным сотрудникам, и строителям, и реставраторам, и нашим друзьям из комитетов по культуре и по охране памятников.

Изначально Гатчинский дворец как музей был организован двояко. Здесь показывали и художественное убранство, и обычную простую жизнь Романовых, которые, будучи российскими монархами, были также и людьми. Тот музей, к огромному сожалению, был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Сейчас мы пытаемся его восстановить. С открытием Арсенального зала, который непосредственно связан с комнатами Николая I и с покоями семьи Александра III, архитектурно-художественный музей вновь становится еще и историко-мемориальным. Приходите и посмотрите! Приглашаю!

ЛЕГЕНДА

По легенде, Павел I вел долгие беседы с монахом Костромской епархии Авелем, прозванным Вещим. Тот предсказал, например, гибель Екатерины II за девять месяцев до ее кончины. А Павлу — мученическую смерть. Поведал Авель императору и о судьбе всех его потомков. Мария Федоровна оставила в Гатчинском дворце запечатанный ларец с посланием к тому, кто будет править спустя 100 лет со дня смерти ее супруга Павла I. В тексте, который предстояло прочесть Николаю II, Авель предсказал не только революцию, Первую мировую и Гражданскую войны, но создание самолетов, боевых кораблей и использование химического оружия.

КСТАТИ

Существуют две версии происхождения названия «Гатчина». Согласно первой, слово появилось от слияния двух других: «гать» — дорога, проложенная по болоту, и «чинная», то есть добротная. Другая версия была предложена поэтом Василием Рубаном: название пошло от немецкого выражения Hat Schöne, что переводится как «иметь красоту».