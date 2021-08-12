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Йога, книги и работа на удаленке: чем занимаются гости обсервационных пространств

Марьяна Шевцова

Общество
Йога, книги и работа на удаленке: чем занимаются гости обсервационных пространств
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

На базе некоторых реабилитационных центров, городских санаториев и пансионатов Москвы по-прежнему функционируют обсерваторы. Гости обсервационных пространств — люди с легким течением коронавирусной инфекции, которые не нуждаются в медицинской помощи, но не могут самоизолироваться дома. До получения отрицательного теста на COVID-19 они проводят время на карантине. О самых популярных досуговых занятиях гостей обсервации рассказываем в этом материале.

Самые популярные занятия — чтение, просмотр кино и настольные игры. Многим любимые книги и игры передают друзья и родственники, но и в досуговых зонах обсервационных пространств есть настольные игры и небольшие библиотеки.

— За две недели, проведенные в обсервационном центре, я посмотрела и прочитала все, до чего не доходили руки. Например, полностью посмотрела «Игру престолов», — делится Валерия, гостья обсервационного центра в Царицыно.

Если человек чувствует себя хорошо, ему показаны дыхательная гимнастика и различные физические упражнения. Обсервационный центр на Крылатских холмах даже разработал специальный комплекс упражнений для восстановления после COVID-19 и поделился уникальной методикой с другими обсерваторами.

Помимо дыхательных практик, многие гости охотно заимаются йогой и цигун, а также интервальными тренировками.

— В центре я начал заниматься йогой. Она улучшает самочувствие и выравнивает эмоциональный фон. А потом уже стал делать более активные упражнения. Скачиваю тренировки в интернете и повторяю за инструктором. Скоро приду в хорошую форму, — говорит Максим, гость обсервационного пространства на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра (КРОЦ).

Йога, книги и работа на удаленке: чем занимаются гости обсервационных пространствФото: Pixabay

Для детей и подростков в обсервационном пространстве на базе КРОЦ проводятся творческие занятия: рисование, лепка из пластилина, оригами и многое другое.

— Я нарисовал портреты своих одноклассников. Уже сфоткал и отправил им в Whatsapp, — рассказывает Виктор, маленький гость обсерватора.

И подростки, взрослые много времени проводят в Интернете: листают ленту социальных сетей, смотрят видео в Tik-Tok, переписываются с друзьями.

— Онлайн-формат дает много преимуществ. Во-первых, я не прекращаю работать, просто теперь в удаленном формате. А во-вторых, общение даже на расстоянии помогает не чувствовать себя одиноко, — признается Виктория, гостья обсервационного пространства в Царицыно.

Сегодня в Москве работают 5 обсервационных пространств для горожан с ковидом: на базе филиала Московского городского центра реабилитации на Крылатских холмах, Санатория имени Артема Сергеева, Центра реабилитации инвалидов «Царицыно», Комплексного реабилитационно-образовательного центра и Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных сил на Олимпийском проспекте.

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