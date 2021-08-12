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Хранитель времени: Алексей Пауков был бессменным художником «Вечерки» эпохи оттепели

Дарья Завгородняя

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Общество
Хранитель времени: Алексей Пауков был бессменным художником «Вечерки» эпохи оттепели
Дочь Паукова, Людмила Алексеевна, разбирает архив отца. Воспоминания о папе всегда вызывают у нее радость. Значительную часть архива художника составляет подборка номеров газеты «Вечерняя Москва», с которой он сотрудничал долгие годы. Слева на фото — автопортрет художника, написанный им в конце шестидесятых годов / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Продолжаем двигаться навстречу вековому юбилею главной газеты столицы. Сегодня мы расскажем об иллюстраторе «Вечерней Москвы» Алексее Паукове. Больше всего он любил рисовать родной город — Москву. Среди сотен его работ — виды дворов, улиц, бульваров, проспектов, парков и аллей. Кажется, художник в течение жизни успел запечатлеть весь центр столицы и ее окраины. Алексей Иванович любил и понимал столицу. И она платила ему взаимностью.

У художника всегда две судьбы: одна простая, событийная. Ее можно рассказать. Другую — только разглядывать. На столе у дочери Алексея Ивановича Паукова Людмилы лежит пухлая стопка номеров «Вечерки» 50-х и 60-х годов. И в каждом — рисунок ее отца. Оторваться невозможно: бесконечный увлекательный комикс о Москве и москвичах. Вот бабушка провожает внучку на урок музыки, комсомольцы убирают газон на субботнике перед Главным зданием МГУ, человек с трубкой в зубах и собакой на поводке приехал на Курский вокзал… Людмила Алексеевна свидетельствует: отец не придумывал своих персонажей, это живые горожане, встреченные на улицах, запечатленные в памяти, а то и зарисованные с натуры на скорую руку. Невольно ловишь себя на мысли: может, он и мою родню где-нибудь так «сфотографировал»?

Ученик Филонова

Алексей Пауков родился на Солянке, которая в ту пору была районом совсем не роскошным. Неподалеку располагалось знаменитое криминальное гетто — Хитров рынок, — окруженное ночлежками и пивными. К моменту рождения мальчика городские власти приняли решение стереть с лица Москвы этот рассадник преступности, а сомнительные заведения либо снести, либо перестроить под жилые дома с коммуналками. В одном из таких домов и рос юный Алексей Пауков.

— Его мама была уборщицей, папа — поваром. Однако родители рано развелись, и моя бабушка растила сына одна, — рассказывает дочь художника Людмила Алексеевна. — Глубже проследить генеалогию мы уже не можем, однако отец очень гордился своим пролетарским происхождением.

В 1930 году Алексей поступил в начальную школу. Молодое Советское государство уделяло много внимания просвещению: вышло постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении», велись горячие дискуссии о содержании школьной программы, об учебниках, о новаторских педагогических методах. В такой энергичной обстановке способности мальчика заметили и стали активно развивать. Он участвовал во всех конкурсах по рисованию. И в одном триумфально победил, изобразив Валерия Чкалова.

— Получилось очень похоже, хотя папе было всего 12 лет, — отмечает Людмила Алексеевна.

Талантливого парнишку направили в школу юных дарований при Ленинградской академии художеств.

— Алексей Иванович был, так сказать, «с завихрениями», — улыбается Людмила. — Как истинный пролетарий, он был полон энтузиазма «новый мир построить», в искусстве в том числе. В Ленинграде ему снова повезло: учась в академии, он стал посещать уроки тогда уже опального авангардиста Павла Николаевича Филонова, который «заразил» юного ученика идеями аналитического искусства. Юноша вместе с товарищами даже написал письмо Сталину — с изложением своих «пассионарных» идей. Но, может быть, и к счастью, оно так и не было отправлено.

Хранитель времени: Алексей Пауков был бессменным художником «Вечерки» эпохи оттепелиАлексей Пауков, фото 1960-х годов / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Фронт как академия художеств

В 1940 году мать забрала Алексея в Москву. После экзаменов в 10-м классе — со школьной скамьи — юношу призвали в армию. Продолжать художественное образование ему пришлось уже на войне. В 1942 году, окончив Владимирское пехотное училище в звании лейтенанта, Пауков пошел на фронт. Командовал минометным взводом, перенес два ранения. После первого вернулся в строй и стал топографом полка. И начался самый счастливый период — насколько это было возможно — в военной биографии художника: он смог вернуться к любимому занятию.

В мемуарах Пауков писал: «В начале августа 1944 года меня, лейтенанта, топографа 51-го стрелкового полка, вызвали к командиру 93-й Миргородской ордена Суворова и Красного Знамени стрелковой дивизии. Генерал сидел за деревянным столом на левом крутом берегу Днестра. В руках у него был документ, в левом углу которого он написал: «Зачислить лейтенанта Паукова Алексея Ивановича в комиссию по истории соединения в качестве художника…»

Фронтовых зарисовок художник сделал великое множество. 51-й стрелковый полк проделал колоссальный боевой путь. «Начался он у города Белый Калининской области. Орловско-Курская дуга. Ахтырка и Зеньков, Тростьянец и Константиновка, сотни деревень, сел и городов. Форсируя Днепр, Южный Буг и Днестр, саперы… проявили чудеса героизма. Незабываемые дни, пережитые на небольшом плацдарме за Днепром, под деревней Пекари. Потом разгром врага под Яссами и победоносное наступление по Румынии, Болгарии. Бои под Белградом, кровопролитные схватки под Будапештом. И, наконец, желанный День Победы в австрийском городе Мариацелль», — вспоминал на страницах газеты «Вечерняя Москва» в заметке, посвященной празднику Победы, однополчанин Паукова А. Макаров.

— Сложился замечательный творческий союз: писатель Александр Иванович Поляков из Свердловска, писавший под псевдонимом Исетский, и мой отец, — рассказывает Людмила Алексеевна. — Исетский готовил статьи, а папа рисовал — это публиковалось в газете «Звезда Советов». Последние месяцы войны отец вообще вспоминал с удовольствием. Когда пришли в Австрию, удивлялся тирольцам: кругом бои, а они ничего не знают, живут в каком-то своем сказочном мире… Исетский вообще был очень веселый человек: читал партизанам стихи Есенина, выдавая их за свои. И однажды придумал отца женить. В Венгрии были очень красивые замки, конюшни с каретами и с лошадями. И в одном из замков проживало почтенное семейство с дочерью на выданье. Александр Иванович с ними познакомился и решил, что это отличная партия для отца. Но, слава богу, что-то у них не сложилось.

Хранитель времени: Алексей Пауков был бессменным художником «Вечерки» эпохи оттепелиДочь Паукова, Людмила Алексеевна, разбирает архив отца. Воспоминания о папе всегда вызывают у нее радость. Значительную часть архива художника составляет подборка номеров газеты «Вечерняя Москва», с которой он сотрудничал долгие годы. Слева на фото — автопортрет художника, написанный им в конце шестидесятых годов / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Смешно о страшном

Когда Алексей Пауков вспоминал войну, он почти никогда не говорил о тяжелых фронтовых буднях, о гибели однополчан, о кровавой переправе через Днепр: это был кошмар, который хотелось поскорее забыть... Чаще Людмила слышала от отца смешные истории. Он рассказал, как получил орден Красной Звезды, еще будучи командиром минометного взвода. Немцы наступили, их отбили, а Пауков так и не дал ни одной команды своим бойцам — «проспал». Формально получилось, что взвод участвовал в контратаке, хотя на самом деле бои прошли стороной.

— В другой раз, — вспоминает Людмила, — его подразделение вышло к какой-то деревне, но совершенно не к той, к которой планировалось.Деревня оказалась занята немцами. Увидев советских солдат, те с перепугу убежали, оставив полевую кухню. Наши бойцы хорошо подкрепились, найдя вкусный горячий обед.

А в Конотопе с Алексеем Ивановичем приключился прямо мистический случай. Он шел по улице, и вдруг ему навстречу — два вражеских автоматчика. Юноша стремительно вскарабкался вверх по крепостной стене рядом. А в 1975 году художник снова посетил Конотоп, увидел стену и поразился: как он мог по ней залезть, она совершенно отвесная! Инстинкт самосохранения сработал отменно.

Папка с набросками по цене лошади

Одно приключение Пауков сам описывал в мемуарах: «Мой багаж — вещевой мешок, полевой планшет и папка с рисунками размером в пол-листа. Случилось так, что я потерял ее по дороге на вокзал, где в Югославии эшелонировалась дивизия. Я был в отчаянии!

Ночью мы писали объявления о потерянной папке с рисунками. Утром в комендатуре поставили штампы с надписью: «Смерть фашизму — свобода народу». Днем городское радио передавало текст нашего объявления. Три дня я ходил справляться о потерянной папке, а на четвертый день мне показали крестьянина, сидящего в коридоре и ожидающего меня.

В объявлении было указано «Нашедшему вернуть в ком. № 12 за вознаграждение». Вознаграждением была изможденная лошаденка с каретой с фонарями (наш трофей). Крестьянин потребовал доверенность на это вознаграждение, заверенную все той же печатью коменданта «Смерть фашизму — свобода народу!» На том и разошлись: мужичонок с каретой и лошадью, а я — с ценной папкой со своими фронтовыми рисунками».

О красоте и смерти

И все-таки одно трагическое впечатление войны мучило художника до конца жизни.

— Папа часто вспоминал пленного юношу-итальянца. Тот был необыкновенно красив и очень напуган, — рассказывает Людмила. — Очевидно, в мясорубку войны угодил совершенно случайно.

Контраст между южной жизнерадостной красотой и смертным ужасом на лице поразил художника. Он зарисовал портрет несчастного мальчика, попробовал говорить с ним, поскольку в школе учил немецкий язык, а итальянец понимал по-немецки. Пленника вскоре расстреляли...

После войны Алексей Пауков вернулся в Москву. Женился на первой своей любви, Ольге Валентиновне Сливицкой, с которой познакомился еще в школе. Работал краснодеревщиком, иллюстрировал «Пионерскую правду», год прослужил художником в пионерлагере «Артек». А в 1949 году начался новый, ответственный этап: родилась дочь. Пришла пора остепениться.

Хранитель времени: Алексей Пауков был бессменным художником «Вечерки» эпохи оттепелиАкварель Алексея Паукова / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Всю жизнь рисую, иначе не могу!

Будучи человеком компанейским, Пауков легко заводил знакомства, и скоро у него образовалось множество связей в редакциях газет и журналов. Работу в «Вечерке» он любил, с удовольствием выезжал «на натуру» — в нескольких штрихах переносил происходящее в блокнот. Людмила вспоминает: отец рисовал постоянно. Говорил дочери: «Если можешь не рисовать, не надо становиться художником. Я вот всю жизнь рисую — иначе не могу…» Его многочисленные записные книжки сплошь испещрены человеческими фигурками. Обожал ловить людей в метро. Много рисовал знаменитостей на встречах с артистами в ЦДРИ — Ираклия Андронникова, Святослава Рихтера, Елену Камбурову.

Дорогая моя столица

Пауков очень любил и понимал Москву. Необыкновенно точно, буквально в нескольких штрихах, умел уловить и передать на бумаге атмосферу города, обаяние улиц, бульваров и парков, утопающих в зелени или покрытых снегом. Людмила Алексеевна рассказывает:

— Он садился на трамвай — «Аннушку», третий или 39-й — у Чистых прудов и ехал до улицы Новокузнецкой, где у него была мастерская. Очень гордился, что переехал с Солянки, которая «под горой», на Чистые пруды, которые «на горе», в более престижный район.

— Я тогда училась в школе, помню, застолья у нас были чуть ли не каждый день, — вспоминает дочь художника период его сотрудничества с «Вечерней Москвой». — Мы жили через дом от театра «Современник» (бывшего кинотеатра «Колизей»), а на другой стороне была редакция «Вечерки». После работы сотрудники перемещались к нам в гостиную, чтобы продолжать рабочий день уже в неформальной обстановке. Отец был очень популярным человеком.

Как избавиться от пистолета

Иногда художник попадал в забавные переделки. Однажды пошел за хлебом — и исчез. А на следующий день позвонил: я в Туле. Оказывается, он уехал туда со своим школьным приятелем, который там жил и работал на оружейном заводе. Вернулся Алексей Иванович со странным подарком — пистолетом. Жена пришла в ужас: «Избавься от него скорее! Донесут!»

— У нас в коммуналке (как и в любой другой) была такая баба Зоя, — рассказывает Людмила, — которая всегда подслушивала под дверями и докладывала куда следует. И началась очень смешная эпопея. Сначала отец хотел выбросить злополучный презент с моста, но там прогуливалась милиция. Потом решил закопать на газончике, разбитом посреди нашего двора-колодца. Но мама не позволила: «Столько окон, кто-нибудь обязательно увидит». В итоге пистолет отдали отцу того самого тульского приятеля, генералу Советской армии.

Хранитель времени: Алексей Пауков был бессменным художником «Вечерки» эпохи оттепелиРабота Алексея Паукова / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Хороший отец

Но, несмотря на склонность к приключениям, «выключенным отцом», как сейчас говорят, Алексей Иванович не был. Людмила Алексеевна вспоминает, что папа охотно участвовал в школьной жизни дочери, всегда ее поддерживая. И однажды даже спас от отчисления — кстати, благодаря «Вечерней Москве».

— Все жили рядом, в коммуналках, и все поголовно читали «Вечерку». Если даже сам человек не выписывал, он неизбежно натыкался на газету, оставленную где-нибудь соседями. И, конечно, папу все знали, потому что его картинки публиковались регулярно. А я пошла в отца — очень любила погулять. У меня накопилась «критическая масса» прогулянных занятий. Папа пошел в школу выяснять отношения — и, конечно, учителя сдались, поскольку отлично были знакомы с его творчеством, — рассказывает Людмила.

Продолжение династии

Перед выпускным вечером Алексей Иванович пришел на родительское собрание и допытывался у учителей: «Кто моя дочь, физик или лирик?» Учительница литературы ответила: «Конечно, физик!» Учительница физики возразила: «Ну что вы, никаких сомнений, что Люда лирик!» Дочь послушалась словесницу: окончила Энергетический институт, стала инженером-электриком.

Подкосили здоровье отца, считает Людмила Алексеевна, последствия войны. Боли в ногах из-за бесконечных пеших переходов мучили его долгие годы. Регулярные фронтовые 100 грамм, которые на всю жизнь остались, сыграли роковую роль... Алексей Пауков перенес три инсульта. Умер в неполные 66 лет. Его внук, сын Людмилы Михаил, тоже стал талантливым художником. Но не графиком, не живописцем, а дизайнером украшений. Сотрудничает с крупными международными ювелирными домами.

ДОСЬЕ

Алексей Пауков (1923–1989), с 1951 года член МОСХ — Московского союза художников, секция художников-графиков. С 1971-го — член Союза художников СССР. В 1941–1945 годах воевал на фронтах Великой Отечественной войны. С конца 1950-х по начало 1980-х сотрудничал с редакцией газеты «Вечерняя Москва».

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