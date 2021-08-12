Мохноногая пчела работает не покладая лап

Фото: Алексей Стефанов

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» специалисты Мосприроды обнаружили мохноногую пчелу. Это редкое насекомое занесено в Красную книгу Москвы.

Если бы мохноногая пчела зарегистрировалась на сайте по поиску работы, то среди соискателей ей бы не было конкурентов. Посудите сами, как можно отказать трудяге с таким резюме: стаж работы всегда равен возрасту пчелки. Это насекомое рождается летом в земле, в засыпанной норке, сразу самостоятельно выкапывается и вперед — трудиться! В планах на день: собрать нектар и пыльцу с цикория, васильков и других цветущих летних трав. Затем собранную пищу нужно заготовить.

А для этого пчелка выкапывает новую норку, создает в ней ячейку и переносит туда собранную пыльцу и нектар. Эта пища пригодится для пчелки, а также для ее потомства.

И тут у нашей пчелы-трудяги снова преимущество: никакого декретного отпуска по уходу за пчеленком ей не требуется. Отложил летом яичко в своей норке, и все, из него выведется личинка, она же станет куколкой, а затем и прекрасной мохноногой пчелой.

— Мы нашли в парке около ста норок, в которых родились пчелы. Это достаточно крупная колония насекомых.

В прошлом году их было в разы меньше. На увеличение числа особей в этом году повлияла сухая погода. А в дождливую и влажную погоду им сложнее делать норки, — рассказал главный специалист Дирекции природных территорий «Кузьминки-Люблино» Мосприроды Виктор Путилов.

К слову, семьи эта пчела не создает, все особи живут отдельно друг от друга. Свои домики они выкапывают только на сухих лугах, где растет мало травы. Специалисты Мосприроды напоминают, что посетителям парков нужно быть аккуратными и не разорять домики насекомых, которые так старательно каждый день опыляют дикие травы. Ведь жизнь у пчелок и так небольшая: всего одно лето. И то — рабочее, без отпуска.

ФАКТЫ

— В Красной книге Москвы мохноногой пчеле (Dasypoda hirtipes) приписана вторая категория редкости, то есть сокращающегося в численности насекомого.

— Длина тела мохноногой пчелы — 15 миллиметров.

— Название «мохноногая» пчела получила благодаря длинным волоскам на задних ногах.

— В мире известно 7 родов и около 80 видов мохноногих пчел.