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Манекен поможет юным хирургам отработать навыки

Александр Кудрявцев

Общество
Манекен поможет юным хирургам отработать навыки
Старшеклассники Владислав Сорочан (на переднем плане) и Григорий Толстиков выполняют упражнение на тренажере для лапароскопических операций / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В четверг, 12 августа, организаторы Школы юного хирурга провели открытые занятия. Корреспондент «Вечерняя Москва» узнал, какие нововведения добавили в образовательную программу проекта.

Участниками школы стали ученики 8–11-го классов, которые успешно прошли онлайнтестирование. Здесь собрались ребята как из столицы и Подмосковья, так и из других регионов страны и даже из Америки. Со старшеклассниками работают лучшие преподаватели и практикующие врачи Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

— Сейчас технологии стремительно развиваются во всех сферах жизни человека. Поэтому этим летом мы решили посвятить программу теме «цифровые трансформации в медицине и образовании».

Мы показываем ребятам самое современное оборудование и то, как высокие технологии помогают всем врачам, от коллектива машины скорой помощи до акушеров-гинекологов, — рассказал заместитель директора Центра аккредитации РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Гущин.

Ребята уже попробовали «вылечить» роботов-андроидов. Они способны максимально точно симулировать состояние пациента и различные патологии. Участникам школы показали различные тренажеры, на которых учатся выполнять операции студенты-хирурги университета и проходят повышение квалификации действующие врачи. Школа организована при поддержке Департамента образования и науки Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Природова, проректор по послевузовскому и дополнительному образованию РНИМУ имени Н. И. Пирогова:

— Этот проект помогает поднять престиж профессии врача. Одновременно с этим старшеклассники погружаются в атмосферу университета, примеряют на себя роль студентов.

А практические задания помогают им понять, как работают врачи, какие задачи перед ними стоят, с помощью каких инструментов и методов они их решают.

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