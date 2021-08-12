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Заряд энергии молодости для будущих свершений

Маргарита Мартовская

Общество
Заряд энергии молодости для будущих свершений
Студентка Губкинского университета Анна Зеновская выбрала третью смену — «Работать в России» / Фото: Пресс-служба форума «Территория смыслов»

В четверг, 12 августа, завершился Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов». Столичные участники поделились впечатлениями о событии и рассказали о полученных знаниях.

Полина Севрюгина — студентка третьего курса Российского университета дружбы народов (РУДН). Она выбрала смену «Голос поколения». Ее участниками стали специалисты в сфере молодежной политики, сотрудники вузов по воспитательной работе.

— На панельных дискуссиях мы узнавали о работе в этой области, ее целях, задачах, обменивались опытом с участниками из других регионов, — говорит Севрюгина. — Были лекции, посвященные развитию личных качеств, например, как развить креативное мышление, действовать в стрессовой ситуации, достигать своих целей. Мне, как событийному волонтеру, это очень важно, потому что часто приходится общаться с людьми на крупных мероприятиях, иногда это бывает непросто. А креатив пригодится в моей будущей педагогической деятельности.

На протяжении всех смен форума проходил Всероссийский конкурс молодежных проектов, где участники могли представить свои разработки экспертной комиссии. Самые успешные получили денежную поддержку. В этом году в рамках конкурса было выдано более 39 миллионов рублей на реализацию 82 проектов.

Студентка третьего курса Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Анна Зеновская поучаствовала в конкурсе со своей инициативой — выездной школой студенческого актива.

— Пусть я и не получила финансовую поддержку, для меня это все равно стало огромным опытом. Я научилась правильно заполнять заявку на грант, узнала, что из себя представляет защита проектов, — рассказала Анна. — Теперь я могу консультировать студентов нашего университета, рассказывать о всех нюансах, чтобы они тоже смогли попробовать получить грант. Победителем на форуме Зеновская все же стала. Студентка посещала образовательную программу от крупной госкорпорации и вошла в пятерку лучших учеников.

Заряд энергии молодости для будущих свершенийСтудент РУДН Данил Пискунов стал участником четвертой смены форума «Политика и новые вызовы» ( / Фото: Пресс-служба форума «Территория смыслов»

— За это мне досталась персональная карьерная консультация. Специалисты госкорпорации рассказали, как определиться со сферой работы в будущем, как ориентироваться на рынке вакансий, — добавила Зеновская.

Еще одно важное направление образовательной программы форума — проектная деятельность. В каждой смене участники делились на команды, все группы разрабатывали свою идею, продумывали актуальность инициативы, создавали стратегию продвижения в социальных сетях. Эта часть образовательной программы особенно понравилась третьекурснику РУДН Данилу Пискунову.

— Вместе с однокурсниками мы работаем над одним студенческим проектом. Полученный на форуме опыт — как наладить успешную коммуникацию в команде, как просчитать риски, как рекламировать свой проект, — я теперь смогу применить в работе, — рассказал Пискунов.

Программный директор форума Матвей Навдаев считает, что такие мероприятия нужны для того, чтобы получить не только знания, но и заряд вдохновения.

— «Территория смыслов» — это семь насыщенных дней постоянного общения и обмена энергией — той, которая очень нужна каждому из нас не только в дни форума, но и в любые другие, когда мы хотим принять какое-то решение, сделать шаг, начать менять свою жизнь. Это энергия молодости. И мы желаем участникам правильно использовать полученную тут энергию, — отметил Навдаев.

В этом году «Территория смыслов» прошла в подмосковном Солнечногорске с 5 июля по 12 августа. В форуме приняли участие пять тысяч человек. Каждую смену 350 из них находились на площадке события, еще 650 присоединялись к работе через онлайн-платформу «Россия — страна возможностей». Это было сделано в целях эпидемической безопасности. Форум был поделен на пять тематических смен: «Голос поколения», «Россия — страна возможностей», «Работать в России», «Политика: новые вызовы» и «Служение Отечеству».

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