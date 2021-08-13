Разврат или воспитание: почему в России нет сексуального просвещения в школах

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В России много лет обсуждается возможность введения в школах уроков сексуального воспитания. Цель таких занятий — уберечь детей от нежелательных связей, проблем со здоровьем, рассказать им о тонкостях семейной жизни. Идею неоднократно критиковали, поэтому новая дисциплина в учебных заведениях до сих пор не появилась. Почему против нее выступают родители и какую помощь школьникам могли бы оказать такие уроки, разбиралась «Вечерняя Москва».

Щекотливые вопросы

В каждой школе детям необходимы психологическая подготовка и сексуальное просвещение. Причем проводить подобные уроки важно в границах возраста и текущих вопросов несовершеннолетних. Таким мнением с «ВМ» поделился психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников. В первом классе, считает эксперт, юных россиян может интересовать, откуда берутся дети. В более взрослом возрасте запросы школьников будут меняться, под них также следует составить грамотную программу.

— Что касается конкретно сексуального воспитания, то это нужно вводить в период начала полового созревания — 11–12 лет. Когда задумывались об этом, планировалось, что учителя биологии пройдут семинары под руководством сексологов и смогут уже что-то рассказывать. То есть это может быть учитель какой-то близкой специальности либо психологи, прошедшие специальную подготовку, потому что без специальной подготовки даже психолог в этой теме не так хорош. Тут еще вопрос будет в том, что таких специалистов мало. Понять, кто этим будет заниматься, довольно трудно, — сказал психолог-сексолог.

По словам Денисова-Мельникова, перед введением сексуального просвещения в школах родителям учеников нужно показать программу такого курса. Если она будет «адекватной, подходить по возрасту и подаваться в должном виде», то все выступят только за, считает собеседник «ВМ». Он также добавил, что родители имеют полное право на то, чтобы быть категорически против чего-либо.

— Но если тема интимных отношений вообще табуирована у людей, то это тоже повод обратиться к психологу или сексологу, чтобы разобраться в проблеме. Потому что если у родителей есть какие-то сложности в этой сфере, то они их все равно неосознанно проецируют на детей. Даже в каких-то незначительных фразах, которые они бросают. А потом детям спустя 15–20 лет приходится со специалистами прорабатывать проблемы и ограничивающие убеждения, полученные от родителей, — заключил Денисов-Мельников.

Курс на семью

Председатель всероссийского общественного движения «Матери России», член комиссии при председателе Совета Федерации по развитию гражданского общества Валентина Петренко предлагает подумать над названием предмета. По ее мнению, он должен привлекательно звучать, быть интересным и полезным для детей. Также эксперт считает, что сексуальное просвещение может быть лишь частью курса по семейному воспитанию. И, конечно, нужно готовить кадры, которые будут эти предметы преподавать, добавила Петренко.

— Нужно этот вопрос рассмотреть в комплексе. Не просто сексуальное просвещение, а говорить со школьниками о создании семьи в будущем, о репродуктивном здоровье, что крайне важно. Это можно выделить отдельным направлением и внести в курс подготовки к семейной жизни. А когда звучит просто сексуальное воспитание, это несколько узко, все должно быть расписано пошагово, — отметила Петренко.

По ее словам, она и ее коллеги неоднократно вносили предложения о введении подготовки к семейной жизни в школе. Инициативы отправлялись в Госдуму, Совет Федерации РФ. Вопрос поднимался на круглых столах, обсуждался в регионах. В итоге все сводилось к тому, что, например, текущих уроков биологии, посчитали достаточными, заключила собеседница «ВМ».

Дело родителей

Родители уже много лет выступают категорически против сексуального просвещения в школе, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросу семьи, женщин и детей Ольга Леткова.

— Даже семейная этика, которую сейчас пытаются ввести, все равно содержит эти уроки, их названия могут быть разными. А суть одна. Она сводится к тому, что детям рассказывают об этой стороне жизни. И если бы просто рассказывали, было бы не так страшно. Но ведь контекст такой, что все можно, но только нужно предохраняться. С педагогической точки зрения это растормаживает ребенка. Плюс если мы будем брать западные технологии, к которым Россия присоединилась, то они нам навязывают жесткое секс-просвещение, когда детей учат сексу в извращенной форме, смотрят порно на уроках. И это тоже очень волнует родителей. Зачем вообще раньше времени растормаживать эту сферу? Это не нужно ребенку, который должен учиться, — пояснила Леткова.

По мнению собеседницы «ВМ», каждый родитель знает, как поговорить со своим ребенком, что ему нужно сказать и в каком возрасте. Это частная, интимная сфера, она должна быть прикрыта, считает председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ.