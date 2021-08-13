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«Вся нечисть наружу?»: звезды развеяли мифы о пятнице, 13-м

Ольга Маркова

Общество
«Вся нечисть наружу?»: звезды развеяли мифы о пятнице, 13-м
Фото: PR-служба Стаса Пьехи

Тринадцатое число в пятницу в любом месяце носит на себе печать несчастий. Стоит ли на самом деле опасаться совпадения цифры и дня недели, «Вечерняя Москва» выяснила у российских звезд, которым посчастливилось родиться 13 августа.

13 августа в этом году выпало на пятницу, мгновенно преобразовавшись в день неприятностей. Отчего некоторые люди искренне побаиваются подобного сочетания, науке неизвестно. Да, число 13, независимо от месяца и дня недели, само по себе не внушает доверия. Но далеко не оно одно считается у различных народов предвестником бед. А уж что касается дня недели, то «навешивать» на пятницу все бедственные ярлыки вообще абсурдно.

Тем не менее словосочетание «пятница, 13-е» в современном мире активно используется «по назначению», лишний раз убеждая граждан относиться к нему с опаской. Один только киношный сериал «Пятница, 13-е» сколько сделал в данном направлении. Первая его часть вышла более сорока лет назад и за годы своего присутствия в прокате лишь укрепилась в звании «классика жанра». Да, сегодня и сюжет, и герои, и воплощение идеи на экране, возможно, выглядят даже наивно. Но это было только начало. Один из лучших хорроров 80-х годов прошлого века создал вокруг себя культ, поспособствовав укреплению нелюбви человечества и к тринадцатому числу, и к его сочетанию с пятницей.

Впрочем, жизнь так или иначе все расставляет по своим местам. Для очень многих 13 августа стало не просто днем без неприятностей, а днем их рождения. Под «счастливой звездой» родились и многие знаменитости, опровергнув тем самым мифы о сложности даты.

«Улыбкой судьбы», пожалуй, в данном контексте можно назвать рождение короля жанра ужасов Альфреда Хичкока. Да, режиссер появился на свет именно 13 августа 1899 года. Обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» за свою долгую карьеру подарил человечеству 55 фильмов, большинство из которых стали классикой мирового кинематографа, работал над телефильмами и документальными фильмами. Две его киноработы так и остались незавершенными. Одна из них по роковому стечению обстоятельств носит название «Номер 13».

Звезда советского экрана, народная артистка СССР Тамара Федоровна Макарова родилась 13 августа 1907 года. В фильмографии актрисы более 30 фильмов, некоторые из которых — «Первоклассница», «Юность Петра», «В начале славных дел», «Маскарад», «Люди и звери» — являются классикой национального кинематографа. Тамара Макарова состоялась не только как актриса. Вместе с мужем, режиссером Сергеем Герасимовым, она руководила объединенной мастерской во ВГИКе. Среди их учеников — настоящее звездное небо талантов: Людмила Гурченко, Наталья Фатеева, Вячеслав Тихонов, Нонна Мордюкова, Сергей Бондарчук, Евгений Жариков, Наталья Белохвостикова, Галина Польских, Сергей Никоненко, Евгений Моргунов и многие-многие другие.

Народный артист СССР, кавалер трех орденов Ленина Борис Петрович Чирков родился 13 августа 1901 года. Талант актера был чрезвычайно востребован и театре, и в кино, и на телевидении, и на радио. Его работы можно увидеть в 65 картинах и пяти телеспектаклях, услышать в радиоспектакле и в озвучивании мультфильмов. Среди лучших его работ можно отметить роли в фильмах «Верные друзья», «Живые и мертвые», «Дорогой мой человек», «Минин и Пожарский», «Горожане», а также в многосерийной ленте «Вызываем огонь на себя».

Среди актеров и актрис современной России также немало звезд, родившихся 13 августа. Так, в пятницу отмечают свой личный праздник: народный артист России Андрей Соколов; советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Ирина Долганова; заслуженный артист России Владимир Вдовиченков; заслуженный артист РФ Андрей Федорцов; заслуженная артистка РФ Анна Терехова; певец и актер дубляжа Стас Пьеха.

«Вечерняя Москва» поздравила сегодняшних именинников и поинтересовалась у них, что лично они испытывают, когда слышат словосочетание «пятница, 13-е».

Заслуженная артистка России Ирина Валерьевна Долганова отметила, что для нее число 13 счастливое.

— В этот день мама преподнесла мне самый чудесный подарок — жизнь. Жизнь, которая наполнилась яркими событиями и счастливыми днями. У меня все сложилось, — отметила актриса.

То, что 13 августа выпало на пятницу, Ирина Валерьевна восприняла с воодушевлением.

— В театре пятница не завершает рабочую неделю. В этот день, в субботу и воскресенье на сценах проходит большое количество спектаклей и для взрослых, и для детей. Но в профессию актера идут люди, которые любят ее, — подчеркнула она.

Поэтому пятница, 13 августа, для Ирины Валерьевны — это двойной праздник: день рождения, который она встретит на сцене.

— Сегодня пятница, 13-е. У меня день рождения, — констатирует певец, обладатель девяти статуэток премии «Золотой граммофон» Стас Пьеха. — А что не так с этим днем? Считается, что это магический день, когда наружу выходят вся нечисть? Я так не считаю — я же хороший человек. Так что все это неправда. А говоря о суеверии — каждый день может быть как самым прекрасным, так и ужасным, и все это делают мысли. Поэтому думайте больше о хорошем, тогда никакие предрассудки не страшны, — заключил Стас.

— Суеверия, конечно, остаются суевериями. Но, пятница, 13-е — прекрасный день! — уверен заслуженный артист России Владимир Владимирович Вдовиченков. — Во-первых, потому что это последний день рабочей недели, и все его уже воспринимают с воодушевлением. Во-вторых, это прекрасный день, потому что есть в нем что-то шаловливое, мистическое в хорошем смысле этого слова, что-то волшебное.

Как видим, предрассудки, связанные с числом 13 в целом и его совпадением с пятницей в частности, — обычное недоразумение. В любой день жизнью нужно наслаждаться, даря себе и окружающим радостные моменты. И тогда все неприятности пройдут стороной.

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