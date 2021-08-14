«Тренд на переезд»: стоит ли сейчас покупать подорожавшие загородные дома

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В период пандемии усилился тренд на покупку загородного жилья. Многие россияне активно меняют городские квартиры на дома в окружении природы. Причем это имеет не только психологические плюсы, но и финансовые. Что сейчас происходит с ценами и спросом на загородное жилье и для чего москвичи скупают земли, разбиралась «Вечерняя Москва».

Готовы покупать

Цены на загородные дома в России продолжают расти, до конца года еще возможно небольшое подорожание. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его словам, ажиотаж на дачи, который отмечался в самый пик пандемии, значительно снизил количество предложений. До сих пор дома, которые выставляют по завышенной цене, продаются очень долго. А вот те, что имеют приемлемую цену, россияне покупают достаточно быстро, заметил собеседник «ВМ».

— Как только появляется объект по нормальной цене, его довольно быстро покупают. На те, что продаются дорого, мы спроса не видим. На новые предложения по нормальной цене он есть. Из-за этого может быть неправильное мнение у аналитиков по поводу цены и спроса. Они могут сделать вывод о том, что цены снизились, а это просто старые предложения по завышенной цене занижают. Люди хотят покупать, но по тем деньгам, что у них есть. Говорить о том, что спрос или цены сейчас снизились, неправильно. Сейчас нормальное время для покупки, — уверен Барсуков.

По словам эксперта, цена на загородное жилье, конечно, зависит от места. Например, стандартную однокомнатную квартиру в Москве за восемь миллионов рублей можно поменять на таунхаус площадью 70–80 квадратных метров в 50 километрах от столицы. А трехкомнатную в Новой Москве — на дом в 120 квадратных метров в 20 километрах от города (около 15 млн рублей).

— Тренд на переезд из города начал формироваться еще до пандемии. Потом начался коронавирус, и многие люди, которые оказались заперты в квартирах, стали снимать дома или уезжать на дачи. Они почувствовали разницу и поняли, что ничего страшного в жизни за городом нет. По факту этот формирующийся тренд был поддержан опытом проживания за городом. Тем самым это еще дополнительно подстегнуло спрос на загородное жилье, — заключил Барсуков.

Возвращение и бизнес

В свою очередь член центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина отметила, что сейчас у россиян не угасает желание переехать за город. Особенно у тех, кто до сих пор работает удаленно. По мнению эксперта, этому способствует программа сельской ипотеки и тот факт, что во многих деревнях появился хороший интернет. Так что препятствий для комфортной жизни и работы за городом стало меньше.

— В Москве проживает много людей, приезжих из регионов. В этом плане в первую очередь они уезжают обратно на родину. Например, эти люди много лет работали в Москве, но пандемия поспособствовала возвращению в села. Особенно летом это легко сделать, людям удобно удаленно работать так. Спрос на Подмосковье был в пик карантина. Сами москвичи в первую очередь рассматривают варианты ближе к городу, — сказала Оглоблина.

По ее словам, бывает, что россияне не решаются на покупку, а просто берут загородный дом в аренду на длительный срок. Достаточно удобный вариант на теплое время года. Есть и запросы, когда люди объединенно едут из Москвы с целью создать ферму, ищут земли под свой проект. По мнению эксперта, сейчас они продолжают наблюдать интерес жителей столицы к работам на земле.