Автоэксперт назвал три правила для грамотной езды на «механике»

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Плавная работа с педалью сцепления, грамотное переключение передач и правильное использование ручника при трогании в гору помогут водителю автомобиля с механической коробкой передач (МКПП) чувствовать себя увереннее. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

По словам специалиста, отпускать педаль сцепления нужно аккуратно — тогда двигатель не заглохнет.

— При работе со сцеплением важно чувствовать, когда начинается крутящий момент. Для водителей со стажем в этом нет ничего сложного, однако многие новички с трудом учатся и долгое время глохнут, — рассказал эксперт.

Кадаков заметил, что поведение педали сцепления может отличаться даже у автомобилей одной модели. Перед первой поездкой на незнакомой машине можно проверить, как «отвечает» педаль: для этого автомобиль нужно поставить на ровной поверхности, включить передачу и начать отпускать сцепление. Как только появятся признаки того, что машина скоро поедет, нужно добавлять газ и продолжать плавно отпускать сцепление, отметил собеседник «ВМ».

Трогание на подъеме — более сложная задача, заметил эксперт.

— Старт на уклоне принципиально не отличается от трогания на ровной поверхности, за исключением одного момента: на ровной поверхности можно готовиться сколько угодно, а при трогании в гору автомобиль стремится откатиться назад, — рассказал Кадаков.

По словам специалиста, при старте на уклоне водителю надо действовать плавно, но быстро. После снятия автомобиля с тормозов важно оперативно нажать на газ и начать отпускать сцепление. В этом процессе необходимо четкое взаимодействие между педалями, уверен собеседник «ВМ».

Также можно найти положение педали сцепления, при котором машина «зависает» на месте при подъеме в горку, уточнил специалист. Тормоз в таком случае можно отпустить.

В сложных ситуациях на уклоне обязательно нужно задействовать ручной тормоз, говорит Кадаков.

— Скользкая дорога, слишком крутой подъем, перегруз или слабый мотор — факторы, при которых надо исключить движение автомобиля назад, — рассказал автоэксперт. — В этом случае перед троганием нужно использовать ручной тормоз. Его нужно будет опустить, когда при нажатой педали газа и отпущенном сцеплении машина начнет как бы стремиться вперед.

Не менее важный момент — переключение передач, отметил Кадаков. По словам эксперта, автолюбители сами могут выбирать, когда ставить следующую скорость: например, многие трогаются сразу на второй передаче. Некоторые водители предпочитают каждый раз доводить двигатель до максимальных оборотов, чтобы быстрее разогнаться. Однако экономичнее всего выбирать момент для переключения с учетом особенностей двигателя, рассказал автоэксперт.

— Самая плавная, спокойная и экономичная езда достигается, когда смена передачи происходит на комфортных для двигателя оборотах. У каждого автомобиля показатели индивидуальны: на одном это может быть полторы тысячи, на другом — две, — отметил собеседник «ВМ».

Эксперт обратил внимание, что при переключении передач нужно плавно отпускать педаль сцепления. В противном случае мотору будет не хватать тяги, машина начнет тормозить и дергаться, заключил Кадаков.