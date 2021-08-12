«Возможен гидроудар»: автоэксперт назвал шесть опасных ошибок при езде в дождь

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Резкое торможение, неверные действия при аквапланировании, езда по глубоким лужам и размытому бездорожью, изношенные шины и дворники могут привести к аварии во время дождя. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

По словам специалиста, при езде по влажному покрытию важно избегать резких действий.

— На скользкой дороге тормозить нужно плавно, иначе колеса могут заблокироваться. Антиблокировочная тормозная система позволяет сгладить эту проблему, однако при отсутствии ABS лучше тормозить прерывистыми нажатиями на педаль, — посоветовал эксперт.

Кадаков обратил внимание, что на поведение автомобиля в дождь влияет развесовка, подвеска, нагрузка и вес машины. Перед поездкой на незнакомом автомобиле в плохих погодных условиях нужно обязательно проверить, как он управляется и тормозит, отметил собеседник «ВМ».

Аквапланирование — еще одна проблема, с которой может столкнуться автомобилист, предупредил эксперт.

— Говоря простыми словами, аквапланирование — это ситуация, когда колесо не успевает продавливать воду и катится не по асфальту, а по воде. Появляется прослойка между шиной и асфальтом, машина становится неуправляемой, — рассказал специалист.

По словам Кадакова, аквапланирование легко почувствовать по резкому снижению сопротивления на руле: при попадании в эту ситуацию падает усилие, требуемое для поворота колес. Во время аквапланирования важно не делать резких движений, заметил автоэксперт.

— Сцепление при аквапланировании резко пропадает и также резко восстанавливается, поэтому в этой ситуации нужно держать руль ровно, не сбрасывать газ и не тормозить. После того как машина проедет лужу, она направится в ту сторону, куда повернуты передние колеса. При неверных действиях можно съехать на встречную полосу или врезаться в соседний автомобиль, — предупредил специалист.

Кадаков заметил, что риск потери управления значительно выше на автомобиле с изношенными шинами. Для отвода воды на колесах предусмотрены специальные канавки. Чем сильнее износ резины, тем меньше воды помещается в канавках. Необходимо внимательно следить за состоянием колес, посоветовал автоэксперт.

Неменьшую опасность для автомобиля представляют глубокие лужи, заметил специалист.

— Проезжать водные препятствия нужно медленно. Лужи не должны быть выше уровня пола автомобиля, иначе вода может попасть в салон. При попадании влаги в двигатель возможен гидроудар — в таком случае может потребоваться ремонт, — отметил эксперт.

Езда по бездорожью в дождь осложняется, когда дорожное покрытие размыто, заметил собеседник «ВМ». Перед тем как ехать по проблемному участку, нужно выйти из машины, убедиться, что получится проехать, и только потом продолжать движение, уверен Кадаков.

В места со слишком плохим покрытием лучше не ехать в одиночку, отметил специалист.

— Желательно не лезть в непролазные дебри на одном автомобиле. Можно вспомнить старое правило: чем лучше внедорожник, тем дальше бежать за трактором, — с иронией заметил собеседник «ВМ».

Кадаков обратил внимание, что раз в год необходимо менять дворники: изношенные щетки хуже очищают стекло и царапают его. Испорченная поверхность стекла может привести к искажению картинки, которую видит водитель. При выборе дворников лучше отдать предпочтение моделям средней ценовой категории: качественные щетки прослужат дольше и будут беречь стекло, заключил автоэксперт.